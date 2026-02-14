MESAJE deosebite, frumoase și haioase de Ziua Îndrăgostiților. SMS-uri pentru persoana iubită, de trimis pe 14 februarie

Mesaje de Ziua Îndrăgostiților. Declararea sentimentelor pentru persoana iubită este binevenită în orice zi a anului. Însă un mesaj mai special pe 14 februarie este încă o dovadă a prețuirii pentru omul ales.

Ziua de 14 februarie este una dintre cele mai speciale din an, atât pentru îndrăgostiți, cât și pentru cei singuri, care văd în această zi o oportunitate de a-și găsi perechea.

Vă prezentăm o selecție de mesaje de Valentine`s Day, pe care le puteți trimite persoanei iubite, fie că locuiți împreună, fie că sunteți într-o relație la distanță.

Mesaje frumoase de Ziua Îndrăgostiților

"De când ai intrat în viața mea, fiecare zi are mai multă lumină, iar fiecare vis are mai mult sens. Îți mulțumesc că îmi ești alături. La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților!"

"Dragostea ta este locul meu preferat din lume. În brațele tale găsesc liniște, bucurie și puterea de a merge mai departe. Te iubesc infinit!"

"Fiecare bătaie a inimii mele îți poartă numele. Ești darul cel mai frumos pe care viața mi l-a oferit. La mulți ani, iubirea mea!"

"Alături de tine am învățat ce înseamnă iubirea adevărată: răbdare, încredere și zâmbete împărtășite. Să ne iubim la fel, în fiecare zi!"

"Tu transformi momentele obișnuite în amintiri extraordinare. Îți mulțumesc că îmi faci viața mai frumoasă în fiecare clipă!"

"Dacă ar fi să aleg din nou, te-aș alege tot pe tine, de o mie de ori, fără ezitare. Ești sufletul meu pereche. Te iubesc!"

"În ochii tăi găsesc acasă, iar în inima ta găsesc tot ce am nevoie. La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților!"

"Iubirea noastră este cea mai frumoasă aventură. Fiecare zi alături de tine este o pagină nouă din povestea noastră. La mulți ani!"

"Nu am nevoie de o zi specială ca să îți spun cât te iubesc, dar astăzi o spun și mai tare: ești totul pentru mine!"

"Îți trimit toată dragostea mea, azi și în fiecare zi. Să rămânem mereu la fel de îndrăgostiți ca în prima clipă. La mulți ani!”

SMS-uri amuzante de Ziua Îndrăgostiților

"Te iubesc mai mult decât cafeaua de dimineață. Și știi cât de serioasă e treaba asta!"

"Ești persoana cu care aș împărți ultima felie de pizza. Asta înseamnă dragoste adevărată!"

"Promit să te iubesc chiar și atunci când îmi furi pătura noaptea. La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților!"

"Nu știu ce am făcut ca să te merit, dar sper să nu afle nimeni și să nu te ia înapoi!"

"Te iubesc chiar și când spui "alege tu unde mâncăm", dar de fapt respingi toate varientele pe care le spun eu"

"Dacă dragostea noastră ar fi un serial, ar avea multe sezoane și zero episoade plictisitoare!"

"Ești notificarea mea preferată. Mai ales când scrie "Ce vrei să mâncăm azi?"

"Te iubesc mai mult decât somnul de duminică dimineața. Și asta spune TOT"

"Relația noastră e perfectă: eu am dreptate și tu ești de acord. Așa să ne fie mereu!"

"Nu sunt expert în romantism, dar știu sigur că vreau să fiu partenerul tău de râs și de viață. La mulți ani, jumătatea mea mai bună!"

Mesaje de Ziua Îndrăgostiților pentru relații la distanță

"Chiar dacă ne despart kilometri, inima mea ajunge la tine în fiecare zi. La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților!"

"Distanța este doar un test, iar noi îl trecem cu brio. Dragostea noastră nu are nevoie de granițe. Te iubesc!"

"Nu contează cât de departe ești, pentru mine ești mereu aproape. Te iubesc!"

"Fiecare apel video cu tine face ca dorul să fie puțin mai ușor de suportat. Te iubesc!"

"Număr zilele până când nu va mai trebui să număr kilometrii dintre noi. Te iubesc!"

"Dragostea noastră călătorește mai repede decât orice avion. Te iubesc!"

"Poate că nu te pot ține de mână azi, dar te țin strâns în suflet"

"Distanța ne-a învățat că iubirea adevărată înseamnă răbdare, încredere și promisiuni respectate"

"Fiecare mesaj de la tine îmi luminează ziua, indiferent de fusul orar. Te iubesc!"

"Știu că într-o zi vom sărbători împreună, fără ecrane între noi. Până atunci, te iubesc mai mult cu fiecare zi!"

Mesaje de împăcare

"De Ziua Îndrăgostiților îți scriu nu doar ca să îți spun că te iubesc, ci și ca să îți cer iertare. Greșelile trec, dar sentimentele mele pentru tine rămân"

"Poate că am spus lucruri pe care nu le-am simțit cu adevărat. Ce simt cu adevărat este că nu vreau să te pierd"

"Astăzi, mai mult ca oricând, îmi dau seama că dragostea noastră merită o nouă șansă. Hai să lăsăm orgoliile și să ne alegem din nou!"

"Îmi pare rău pentru tot ce ne-a îndepărtat. De Ziua Îndrăgostiților vreau să fim din nou noi. Te iubesc!"

"Nu există relație perfectă, dar există iubire adevărată. Iar eu știu că ceea ce avem este real!"

"Poate că am greșit, dar inima mea este încă la tine. Dă-mi ocazia să îndrept lucrurile. Te iubesc!"

"De 14 februarie nu vreau cadouri sau flori, ci doar șansa de a-ți demonstra că te iubesc!"

"Orgoliul ne-a ținut departe, dar dorul m-a adus înapoi. Îți întind mâna mea și sper să o prinzi"

"Nu vreau să lăsăm o supărare să șteargă tot ce am construit împreună!"

"Dragostea noastră a trecut prin momente frumoase și grele. Cred că merită să lupți pentru ea, așa cum sunt gata să o fac și eu. Te iubesc!"

SMS-uri de trimis persoanei iubite

"Te voi iubi la nesfârșit! Nu-ți voi jura nimic, dar îți promit că voi fi mereu lângă tine"

"Tu mă faci să râd, tu mă faci să plâng, tu mă faci să simt că trăiesc. Tu mă faci să iubesc!"

"Așa cum două buze se unesc pentru a forma un sărut, tot așa două inimi se unesc pentru a forma iubirea!"

"Dacă aș putea să rearanjez alfabetul, aș pune literele «T» și «U» lângă «E» și «U»"

"Dragul meu, sunt de acord cu propunerea ta ca, de Ziua Îndrăgostiților, să încercăm o poziție nouă: eu voi sta întinsă pe canapea, voi bea o bere și voi butona telecomanda, iar tu poți să te ocupi de călcatul rufelor"

"Ce prezență! Ce inteligență! Cât farmec! Și ce ochi frumoși! Dar am vorbit destul despre mine… Tu ce mai faci?"

"Dragostea noastră e ca o boală care, dacă nu este tratată, se agravează și ca o floare care, dacă nu este udată, se ofilește"

