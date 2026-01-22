Avertizare ISU Alba: pericolul focului lăsat aprins în sobă, nesupravegheat. Un somn liniștit se poate transforma într-o tragedie

Salvatorii de la ISU Alba avertizează privind pericolul la care se pot expune cetățenii care lasă focul aprins în sobă, nesupravegheat. ” Un somn liniștit se poate transforma într-o tragedie”, transmit aceștia.

”Știm că frigul de afară este tăios, dar nicio căldură nu merită riscul pierderii vieții. Un somn liniștit se poate transforma într-o tragedie dacă lăsați focul aprins în sobă.

De ce este atât de periculos?

Ucigașul tăcut: Monoxidul de carbon nu are miros, dar te poate lăsa fără suflare în somn;

Un singur jar căzut din sobă poate mistui o casă întreagă, mai ales dacă în apropiere se află materiale care se pot aprinde ușor (covor, perdele, hârtii);

Supraîncălzirea sau deteriorarea sobei, pot duce la fisuri și scurgeri de gaze toxice.

Înainte de culcare, asigurați-vă că focul s-a stins complet. Siguranța familiei tale este prioritatea numărul unu!”, avertizează ISU Alba.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News