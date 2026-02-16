Eveniment
Trageri și distrugeri cu exploziv material real, în poligonul Micești. Programul anunțat de armată. Accesul interzis în zonă
În poligonul Micești, pe parcursul săptămânii viitoare vor avea loc trageri și distrugeri cu material real, au anunțat reprezentanții armatei.
Astfel, în perioada 16 - 20 februarie se execută trageri și distrugeri cu exploziv material real în poligonul de tragere de garnizoană Micești. În vederea eliminării posibilității de producere a accidentelor, accesul populației va fi interzis în proximitatea zonei militare restricționate a poligonului, pe drumurile de acces și pe cele aflate în vecinătatea acestuia.
Programul anunțat de reprezentanții armatei este următorul:
- în data de 16 februarie 2026
- execută distrugeri UM 01684 Alba Iulia între orele 08:00 - 16:00
- în data de 17 februarie 2026
- execută distrugeri UM 01684 Alba Iulia între orele 08:00 - 16:00
- în data de 18 februarie 2026
- execută distrugeri UM 01684 Alba Iulia între orele 08:00 - 10:00
- în data de 19 februarie 2026
- execută trageri structurile MAI/Alba între orele 08:00 - 16:00
