Trageri și distrugeri cu exploziv material real, în poligonul Micești. Programul anunțat de armată. Accesul interzis în zonă

Publicat

acum O oră

În poligonul Micești, pe parcursul săptămânii viitoare vor avea loc trageri și distrugeri cu material real, au anunțat reprezentanții armatei. 

Astfel, în perioada 16 - 20 februarie se execută trageri și distrugeri cu exploziv material real în poligonul de tragere de garnizoană Micești. În vederea eliminării posibilității de producere a accidentelor, accesul populației va fi interzis în proximitatea zonei militare restricționate a poligonului, pe drumurile de acces și pe cele aflate în vecinătatea acestuia.

Programul anunțat de reprezentanții armatei este următorul:

  • în data de 16 februarie 2026
    • execută distrugeri UM 01684 Alba Iulia între orele 08:00 - 16:00
  • în data de 17 februarie 2026
    • execută distrugeri UM 01684 Alba Iulia între orele 08:00 - 16:00
  • în data de 18 februarie 2026
    • execută distrugeri UM 01684 Alba Iulia între orele 08:00 - 10:00
  • în data de 19 februarie 2026
    • execută trageri structurile MAI/Alba între orele 08:00 - 16:00
