BACALAUREAT 2022: cel mai mic număr de liceeni înscriși la examen, din ultimii ani. Ce spune ministrul Educației

Numărul liceenilor înscriși la Bacalaureat a scăzut semnificativ în ultimii ani. Ministrul Educației spune că în 2022 este cel mai mic număr de înscriși din istoria postdecembristă a României.

„Numărul celor înscriși la Bacalaureat este cel mai mic din istoria postdecembristă a României. Și înainte de 1989 aveam, de asemenea, un număr mult mai mare”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, într-o intervenție telefonică la B1TV.

„Spre exemplu, în anul 2008 aveam 225.000 de elevi înscriși la bacalaureat. Anul acesta, avem doar 126.000. Și vorbesc și de promoția curentă, și de promoțiile anterioare. Până în anul 2012, am avut constant peste 200.000 înscriși la bacalaureat. Anul acesta, doar 126.000. Anul trecut am avut 133.000, iar acum doi ani, am avut 155.000. Scăderea este de-a dreptul dramatică”, a spus ministrul Cîmpeanu, potrivit edupedu.ro.

Anterior, ministrul a mai spus că pandemia este de vină pentru numărul scăzut al elevilor înscriși la Bacalaureat 2022, în comparație cu anii trecuți:

„Este îngrijorător acest trend descrescător din două motive: motivele ce țin de demografie sunt cât se poate de clare, dar îngrijorarea pe care mi-am exprimat-o de mult timp cu privire la efectele perioadei de criză sanitară, din păcate, se confirmă.”

La nivel național, la începutul acestui an școlar, au fost înscriși 151.906 de elevi în clasele a XII-a/zi și a XIII-a seral/frecvență redusă. Anul acesta s-au înscris la probele examenului, 126.454 de elevi de clasele a XII-a și a XIII-a. Așadar, o diferență de peste 40.000 de elevi din actuala generație nu dă BAC-ul anul acesta, în sesiunea din iunie. Este cel mai mare număr din ultimii 4 ani, potrivit datelor publicate de minister.

Situația din Alba

În județul Alba sunt înscriși la Bacalaureat 2.289 de candidați. Comparativ, anul trecut, erau 2.453 de absolvenți înscriși, în 2020 – 2.642, iar în 2014 – 2.919. Numărul acestora a scăzut constant.

Examenul este organizat în șapte centre din județ, astfel:

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia – 250 candidați înscriși

Colegiul Național „Horea, Cloșca Și Crișan” Alba Iulia – 319 candidați înscriși

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia – 301 candidați înscriși

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș – 466 candidați înscriși

Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud – 358 candidați înscriși

Colegiul Național „Inochenție Micu Clain” Blaj – 210 candidați înscriși

Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni – 385 candidați înscriși

Sunt organizate subcomisii de bacalaureat la Liceul Teoretic ”David Prodan” Cugir, Liceul Teoretic ”Petru Maior” Ocna Mureș, Școala Gimnazială Câmpeni și Liceul ”Horea, Cloșca și Crișan” Abrud.

Centrele zonale de evaluare sunt la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” Alba Iulia și Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia.

Calendar Bacalaureat 2022

Până miercuri, se desfășoară proba A (evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română), în 8-10 iunie evaluarea competențelor digitale — proba D, în 14 iunie și 16 iunie – proba orală de limba engleză/alte limbi moderne, iar în 15 iunie – proba de înțelegere text audiat, urmată de proba scrisă în cadrul evaluării competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C.

Probele scrise vor fi în perioada 20-23 iunie, iar primele rezultate vor fi comunicate în 27 iunie. Cele finale vor fi cunoscute în 1 iulie, după contestații.

CALENDAR actualizat BACALAUREAT 2022 – sesiunea iunie-iulie

23 – 27 mai 2022 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

27 mai 2022 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

6 – 8 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

8 – 9 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

8 – 10 iunie 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D

2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D 13 – 16 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C, astfel:

2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C, astfel: 14 iunie – proba orală de limba engleză

16 iunie – proba orală de limba engleză, franceză, spaniolă, germană, italiată, ebraică japoneză, rusă, portugheză, chineză, turcă

15 iunie – proba de înțelegere text audiat, urmată de proba scrisă

20 iunie 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

21 iunie 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

22 iunie 2022 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă

23 iunie 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

27 iunie 2022 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00

28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor

1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale

