Bani de la Primăria Alba Iulia pentru cluburile sportive ”Unirea” și ”Universitatea”. Ce discuții au fost în consiliul local

Consiliul Local Alba a alocat câte 50.000 de lei pentru Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia și pentru Clubul Sportiv Universitatea.

Consilierul local Cornel Sandu (PNL) a cerut suplimentarea sumei pentru CS ”Unirea” la 150.000 de lei.

”Vă aduc aminte de ce am solicitat suplimentarea. Noi am dat 50.000 la o persoană fizică, am dat 50.000 la o echipă, iar la Clubul Sportiv Unirea, care este cel mai mare club, cu mai multe secții… ei solicită 300.000 de lei și noi le acordăm tot 50.000.

Trebuie să recunoaștem: nu avem nici un criteriu de a acorda aceste sume. Noi nu avem niște reguli clare… la ăștia le dăm, la ăștia nu le dăm. Și atunci, care vine mai des, primește mai mult, care nu, nu” a spus Cornel Sandu.

Primarul Gabriel Pleșa a spus că o finanțare ulterioară ar urma să fie votată în viitor.

”Știu că cererea este pe 300.000. Am zis în felul următor: era un prim pas pentru că aveam bani ăștia, cealaltă va trebui la următoarea rectificare bugetară (…) Sumele deocamdată, din buget alocate, sunt astea. Urma să mai intrăm cu proiect de hotărâre prin care să mai acordăm sume. Dar se poate vota astăzi, vom vira ceea ce avem de virat și restul la recticarea bugetară.

”Știu că nu sunt suficienți, dar aceasta este suma pe care o putem vira acum. Restul la rectificare” a spus Gabriel Pleșa.

În total, clubul are cheltuieli de aproape un milion de lei pentru toate secțiile.

Alți 50.000 de lei urmau să fie alocați Clubului Sportiv Universitatea, care ar fi urmat să fie folosiți pentru secția de rugby.

Consilierii au hotărât să facă pe loc un amendament pentru a suplimenta suma cu încă 50.000 de lei pentru secția de powerlifting.

Solicitarea secției de powerlifting nu era la dosar, dar până la urmă a fost votat un amendament cu suplimentarea sumei, iar apoi a fost votat și proiectul în integralitate.

