Se schimbă criteriile pentru încadrarea în grad de handicap: Ministrul Muncii anunță modificări majore

acum 2 ore

Se schimbă criteriile pentru încadrarea în grad de handicap. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale va pune în transparenţă publică noile criterii privind încadrarea în grad de handicap şi o metodologie care va limita abuzurile.

Anunțul a fost făcut marţi de ministrul Muncii, Petre Florin Manole.

„Această reformă va fi doar despre cei care trăiesc zi de zi cu o dizabilitate şi care au nevoie de sprijin real şi corect din partea statului.

De ani de zile, sistemul a fost pus la încercare. Există situaţii clare de abuzuri şi fraude, persoane care au obţinut grade de handicap fără să aibă nevoie, în timp ce alţii, cu probleme reale, s-au lovit de birocraţie şi de evaluări inegale.

Această nedreptate a slăbit încrederea oamenilor în instituţii şi a îngreunat accesul la resurse pentru cei care chiar au nevoie.

În curând, Ministerul Muncii va pune în transparenţă publică noile criterii privind încadrarea în grad de handicap şi o metodologie care va limita abuzurile, va proteja adevăraţii beneficiari şi resursele statului”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

În acest context, a vorbit și despre fraudele din sistem.

„Însă, este clar că actualul sistem lasă loc pentru fraude. Banii contribuabililor nu ajung doar la beneficiarii oneşti.

Avem multe situaţii unde lipsesc cererile de evaluare complexă, documentele de identitate, referatele, scrisorile medicale. În unele cazuri s-au folosit parafe falsificate. Există procente importante din dosarele verificate care nu respectau criteriile de încadrare în grad de handicap”, a explicat Manole.

