Actualitate

Bărbat de 68 de ani din Alba, prins beat la volan. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore

Publicat

acum O oră

Un bărbat din Alba a fost reținut de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea sub influența alcoolului. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 20 ianuarie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 68 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

Bărbatul a fost oprit de către polițiștii rutieri, pentru control, pe strada Principală din localitatea Totoi.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 1,03mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Foto: IPJ Alba

