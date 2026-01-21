Bărbat din Alba cu dosar penal timp de doi ani, după ce a fost prins cu două plicuri cu urme de THC pe ele. Cum s-a terminat totul

Un bărbat din Alba a scăpat de un dosar penal după ce a fost percheziționat de oamenii legii. Mai exact timp de aproape doi ani a avut deschis pe numele său un dosar penal pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu.

În data de 15 ianuarie 2026 magistrații Tribunalului Alba au dat o decizie în acest caz.

Fapta una relativ minoră s-a petrecut în data de 28 februarie 2024, atunci când bărbatul a fost percheziționat. Din motivarea instanței reise că asupra acestuia s-au găsit două punguțe ”în care s-a pus în evidență THC”. Adică tetrahidrocanabinol, substanța activă din cannabis. Din câte se pare în motivarea instanței nu este scris că a fost descoperit un anumit gramaj, ci doar că s-a pus în evidență THC în cele două pungi.

Foarte probabil este vorba despre ”urme” lăsate pe pungi de substanța activă.

Timp de doi ani, bărbatul în cauză a avut un dosar penal deschis pe numele său. Potrivit motivării instanței acesta a fost cercetat: ”pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc pentru consum propriu, constând în aceea că în data de 28 februarie 2024, ora 19:30, a deținut fără drept, în vedere consumului propriu, 2 punguțe în care s-a pus în evidență THC”, se arată în motivarea instanței.

Procurorii DIICOT Alba Iulia, cei care au anchetat cazul au cerut renunțarea la urmărirea penală. Mai pe scurt aceștia au precizat că fapta este una minoră și costurile continuării procesului ar fi mult prea mari.

Drept urmare, procurorii au cerut renunțarea la urmărirea penală, iar magistrații Tribunalului Alba au admis cererea. Dosarul a fost închis, iar decizia a fost definitivă.

