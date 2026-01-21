Connect with us

Eveniment

Bărbat din Alba cu dosar penal timp de doi ani, după ce a fost prins cu două plicuri cu urme de THC pe ele. Cum s-a terminat totul

Publicat

acum 40 de secunde

Un bărbat din Alba a scăpat de un dosar penal după ce a fost percheziționat de oamenii legii. Mai exact timp de aproape doi ani a avut deschis pe numele său un dosar penal pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu. 

În data de 15 ianuarie 2026 magistrații Tribunalului Alba au dat o decizie în acest caz. 

Fapta una relativ minoră s-a petrecut în data de 28 februarie 2024, atunci când bărbatul a fost percheziționat. Din motivarea instanței reise că asupra acestuia s-au găsit două punguțe ”în care s-a pus în evidență THC”. Adică tetrahidrocanabinol, substanța activă din cannabis. Din câte se pare în motivarea instanței nu este scris că a fost descoperit un anumit gramaj, ci doar că s-a pus în evidență THC în cele două pungi.

Foarte probabil este vorba despre ”urme” lăsate pe pungi de substanța activă.

Timp de doi ani, bărbatul în cauză a avut un dosar penal deschis pe numele său. Potrivit motivării instanței acesta a fost cercetat: ”pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc pentru consum propriu, constând în aceea că în data de 28 februarie 2024, ora 19:30, a deținut fără drept, în vedere consumului propriu, 2 punguțe în care s-a pus în evidență THC”, se arată în motivarea instanței.

Procurorii DIICOT Alba Iulia, cei care au anchetat cazul au cerut renunțarea la urmărirea penală. Mai pe scurt aceștia au precizat că fapta este una minoră și costurile continuării procesului ar fi mult prea mari.

Drept urmare, procurorii au cerut renunțarea la urmărirea penală, iar magistrații Tribunalului Alba au admis cererea. Dosarul a fost închis, iar decizia a fost definitivă.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 40 de secunde

Bărbat din Alba cu dosar penal timp de doi ani, după ce a fost prins cu două plicuri cu urme de THC pe ele. Cum s-a terminat totul
Evenimentacum O oră

21 ianuarie: Ziua Internațională a Îmbrățișării. Gestul de afecțiune care reduce stresul și anxietatea
Educațieacum 9 ore

Doar 2% dintre studenții români lucrează în timpul facultății, cel mai mic procent din Europa. Date Eurostat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 19 ore

Primăria Alba Iulia: restricții de circulație în curtea și în perimetrul școlilor. Măsuri de siguranță impuse unităților școlare
Administrațieacum 23 de ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, la începutul anului 2026. Calendar concursuri, condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 14 ore

Spaima antreprenorilor în 2026: Activul net contabil afectează distribuirea dividendelor și restituirea creditelor către asociați
bani pensii
Actualitateacum 15 ore

Bugetul de stat întârzie: România nu va avea buget propus în Parlament mai devreme de jumătatea lunii februarie
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 16 ore

Sondaj INSCOP: peste 70% dintre români spun că nu au încredere în Justiție. Ce opinii au votanții PSD, PNL, AUR, USR
Evenimentacum 23 de ore

Guvernul își propune angajarea răspunderii pe pachetul pentru reforma administrației publice, în 29 ianuarie
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Evenimentacum 6 zile

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 18 ore

Cea mai puternică furtună solară din ultimii 30 de ani a lovit Pământul. A generat o Auroră Boreală vizibilă și din România
Evenimentacum o zi

Care sunt marile proiecte de investiții în domeniul culturii, în Alba. Obiective, costuri și planuri pe 2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum o săptămână

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Ministerul Educației selectează profesori pentru ”Școala din spital”. Vor preda copiilor internați în unități sanitare
Evenimentacum 4 zile

Legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani, promulgată
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 9 ore

Doar 2% dintre studenții români lucrează în timpul facultății, cel mai mic procent din Europa. Date Eurostat
Aiudacum 17 ore

FOTO: Elevii din Alba au câștigat 15 premii în cadrul Taberei Naționale de Fizică, Astronomie şi Astrofizică 2026, la Vatra Dornei
Mai mult din Educatie