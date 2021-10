Bărbat din Alba Iulia, cercetat penal, după ce și-a lovit fosta soție. Polițiștii au emis ordin de protecție

Premierul DEMIS, Florin Cîțu, președintele PNL, își bate joc de banii românilor. 1 MILIARD de lei distribuit pe criterii politice la primarii care l-au votat.

Premierul DEMIS, Florin Cîțu, mai dă un tun înainte de debarcare și bagă mâna adânc în bugetul de stat pentru a recompensa primarii PNL care l-au votat la congres. Astfel, Guvernul distribuie 1 MILIARD de lei, din Fondul de Rezervă, către primarii liberali fără să țină cont de criterii sau proiecte, ci doar pe cumetrii politice.

Ba mai mult, Florin Cîțu încearcă să „cumpere” și indulgența PSD prin pomparea banilor publici și către primarii pesediști, însă ignorând toți edilii Uniunii Salvați România. În zborul său din fruntea guvernului, „Superman” Cîțu dă un „tun” banilor publici și demonstrează că nu contează proiectele, interesul cetățenilor sau legea atunci când vrei să îți cumperi liniștea politică.

Pentru președintele PNL nu contează nevoile punctuale ale cetățenilor, ci doar să își câștige puterea în partid și pentru obținerea unei susțineri din PSD pentru viitorul guvern.

Această distribuție a fondurilor pe criterii exclusiv politice și după bunul plac al premierului DEMIS este direcția în care se vor distribui și banii din PNDL3, acel program de 50 de miliarde de lei, din bani publici, care vor fi redirecționați tot către primăriile prietene guvernării și nicidecum după criterii clare, transparente și cu un punctaj al necesității acelor investiții. Acesta este jaful din banii publici, făcut de Guvernul PNL, pe care USR PLUS NU A VRUT SĂ ÎL GIREZE, motiv pentru care a și ieșit de la guvernare.

Într-un moment greu pentru românii care traversează o criză medicală și financiară, Fondul de Rezervă aflat la dispoziția Guvernului este folosit pentru interesele de partid. Spre exemplu, colegii noștri, primarul Municipiului Alba Iulia și primarul comunei Lupșa, au depus proiecte importante și sustenabile pentru comunitățile lor, însă au fost ignorați de Florin Cîțu primind ZERO LEI.

Este tot mai evident că în Parlament se formează noul USL 2.0 care va guverna țara, cu scopul de a fura banii publici și cu scopul de a hrăni mafiile, care roiesc în jurul ministerelor. Banii și taxele românilor sunt furați, an de an, iar acesta este motivul pentru care nu vedem investiții în infrastructură, spitale, școli, etc. Banii ajung de fapt la pușculițele de partid.

Uniunea Salvați România cere public premierului demis al României să înceteze risipa banului public și să nu arunce țara în haos, adâncind criza economică prin care trec românii. Florin Cîțu este în situația clară a unui abuz de putere, deoarece, fără să mai aibă legitimitatea legală de a influența destinele României, își folosește prerogativele, care i-au fost retrase prin moțiunea de cenzură, în interes personal și politic.