Bărbat din Blaj cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic de polițiști. Ce s-a întâmplat

Un bărbat din Blaj s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic de polițiști.

Era băut și a fost dus la spital pentru stabilirea alcoolemiei, însă a refuzat recoltarea probelor biologice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 februarie 2026, în jurul orei 22:50, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din municipiul Blaj.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,62mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei, însă acesta a refuzat recoltarea de mostre biologice.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

