Connect with us

Blaj

Bărbat din Blaj cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic de polițiști. Ce s-a întâmplat

Publicat

acum 28 de secunde

Un bărbat din Blaj s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic de polițiști.

Era băut și a fost dus la spital pentru stabilirea alcoolemiei, însă a refuzat recoltarea probelor biologice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 februarie 2026, în jurul orei 22:50, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din municipiul Blaj.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,62mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei, însă acesta a refuzat recoltarea de mostre biologice.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Blajacum 28 de secunde

Bărbat din Blaj cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic de polițiști. Ce s-a întâmplat
Evenimentacum 11 minute

Două sticle de alcool furate dintr-o casă, i-au adus unui tânăr din Blaj un nou dosar penal. În locuința cui a intrat
prognoza meteo vremea in alba
Evenimentacum 20 de minute

Meteorologii anunță un nou val de frig. Avertizare Cod Galben ploi, ninsori și viscol în Alba și alte județe, până miercuri
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

UPDATE VIDEO ȘTIREA TA: Încăierare între adolescente la Alba Iulia. Incident pe stradă, în Cetatea Alba Carolina
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Câți câini au fost adoptați de la adăpostul public din Alba Iulia. Numărul patrupedelor capturate a scăzut
Administrațieacum 3 zile

VIDEO: Impozit plătit cu două găleți pline de monede, la Aiud. Protestul unui localnic față de taxele mărite de Guvern
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 50 de minute

Fitch menține ratingul României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Care sunt principalele vulnerabilități ale economiei
Economieacum 2 ore

Pachetul trei de măsuri fiscale va fi aprobat în ședința de guvern din această săptămână
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum O oră

Luni: Ședință a coaliției de guvernare, în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Evenimentacum 3 zile

Tensiuni pe subiectul spitalelor din Ardeal: Sibiu și Cluj în impas, Alba avansează cu proiectul, aproape de finalizare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 2 ore

Andrei Rațiu, pasă de gol pentru Rayo Vallecano. Ce notă a primit fotbalistul din Alba după meciul cu Atletico Madrid
Evenimentacum 2 zile

Două săptămâni până la reluarea competițiilor județene de fotbal. Care sunt favoritele pentru promovarea în eșaloanele superioare
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Lăsatul Secului pentru carne. Semnificații și tradiții înainte de Postul Paștelui 2026
Horoscop de Weekend
Evenimentacum 3 zile

Horoscopul de weekend 14-15 februarie 2026. Energii speciale, declanșate de Ziua Îndrăgostiților
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 3 zile

MAI va monitoriza presa și rețelele sociale pentru a combate informațiile false despre buletinul electronic
Actualitateacum 5 zile

Avertisment DNSC: Emailuri false trimise în numele OSIM cer plăți urgente și amenință cu pierderea mărcilor înregistrate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Ziua porților deschise la primul spital privat din Alba Iulia, Spitalul Dr. Holhoș. Condiții la standarde internaționale
Evenimentacum 18 ore

Noi drepturi pentru pacienți: vor avea dreptul la a doua opinie medicală și vor fi programați de medici la următoarea consultație
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 13 ore

Cât costă să fii student în Alba Iulia în 2026: chirii, transport și cheltuieli lunare. Comparație cu un centru universitar mare
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 3 zile

Prima lună în care profesorii cu salarii mai mari de 6.000 de lei nu mai iau indemnizația de hrană
Mai mult din Educatie