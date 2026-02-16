Mai mulți sportivi ai Clubului Revolution Academy Alba au luptat într-o gală de kickbox și MMA, la Sibiu. Ce rezultate au obținut

Mai mulți sportivi ai Clubului Revolution Academy Alba au participat în weekend-ul ce a trecut la o competiție sportivă organizată în Sibiu. A fost vorba despre Cupa Sibiului, o competiție de kickbox și MMA, ce a strâns peste 380 de sportivi de la peste 40 de cluburi din țară.

Clubul din Alba a participat cu șapte sportivi, la diferite categorii de greutate. De asemenea aceștia au participat și la meciuri în sistem piramidal. Adică unde au disputat mai multe lupte într-o singură zi.

La sfârșit de competiție, rezultatele clubului au fost următoarele:

Vâlc Daria locul 1

Popa Tudor locul 1

Cetean Eduardo locul 2

Ceban Cristian locul 2

Tămaș Răzvan locul 2

Rawee Lertkulvanich locul 2

”A fost o competiție puternică, la care au participat peste 380 de sportivi din țară. Sportivii noștri fiind în categorii mai mari de greutate, au luptat seara, după mai bine de 10 ore de așteptat în sala de sport. A fost un test pentru noi pentru a putea vedea cum reacționează sportivii și cât de repede își intră în ritm, în ring.

Am testat mai multe strategii de luptă, știm la ce mai avem de lucrat pe viitor, dar și ce să aducem în plus, la viitoarea competiție”, a declarat antrenorul clubului Alin Moldovan.

