Amenzi de peste 11.000 de lei, aplicate de ITM Alba. Nereguli privind acordarea concediilor, descoperite în urma controalelor

ITM Alba a aplicat amenzi de peste 11.000 de lei în urma unor controale la zeci de firme din județ. Inspectorii au constatat, printre altele, nereguli în ceea ce privește acordarea concediilor.

Astfel, în perioada 9-13 februarie 2026, inspectorii de muncă au verificat 76 de angajatori din Alba, cu un total de 595 de angajați.

În urma controalelor în domeniul relațiilor de muncă, au fost identificate 135 deficiențe și au fost aplicate șase sancțiuni, dintre care trei sunt amenzi de 7.500 de lei, iar trei sunt avertismente.

Principalele deficiențe constatate în controale

nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;

nu au fost transmise în REGES ONLINE datele referitoare la repartizarea timpului de lucru;

contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

dosarele personale sunt incomplete;

nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;

nu a fost desemnată prin decizie persoana care transmite datele in REGES-ONLINE;

contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului;

De asemenea, în urma controalelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost identificate 34 de deficiențe și au fost sancționați 25 de angajatori cu 34 de sancțiuni, dintre care o amendă de 4.000 de lei, iar restul avertismente.

Principalele deficiențe stabilite în controale

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

