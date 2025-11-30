Connect with us

Eveniment

Bărbat din Cricău, reținut după ce și-a bătut partenera. Polițiștii au emis un ordin de protecție pentru 5 zile

Publicat

acum 4 secunde

Un bărbat din Cricău, care și-a bătut partenera, a fost reținut. În plus, s-a ales cu un ordin de protecție pentru 5 zile. 

”La data de 29 noiembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 58 de ani, din comuna Cricău, județul Alba, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie” au precizat reprezentanții IPJ Alba.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 17.00, în timp ce se afla împreună cu concubina lui, la locuința comună, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe femeie.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, iar polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu, pe o perioadă de 5 zile, față de bărbatul de 58 de ani.

Cercetările sunt continuate.

Foto: Arhivă

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 secunde

Bărbat din Cricău, reținut după ce și-a bătut partenera. Polițiștii au emis un ordin de protecție pentru 5 zile
incendiu casa sebes
Evenimentacum 19 minute

FOTO: Casă din Sebeș, distrusă de un incendiu. Proprietarul a suferit un atac de panică. Primarul promite ajutor pentru reparații
Evenimentacum O oră

UM Cugir, trimisă în judecată pentru ucidere din culpă. Cazul unei angajate care a murit în urmă cu 6 ani într-o explozie
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 13 ore

Claudiu Florea și Marius Grindeanu, noi șefi în cadrul Poliției Rutiere Alba. Cei doi au obținut posturile prin concurs
Administrațieacum 2 zile

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 15 ore

Cum îți poți recupera vechimea pierdută pentru pensie. Ce să faci dacă ai lucrat la fabrici închise și la angajatori neserioși
magazin ppc energie alba iulia
Economieacum o zi

PPC Energie deschide un magazin la Alba Iulia și își întregește prezența în toate județele României (P)
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 23 de ore

Sorin Grindeanu, nou atac la Guvern pe tema taxei pe solarii: ”A fost strecurată pe furiș, în afara deciziei politice agreate”
Administrațieacum 2 zile

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

29 noiembrie: Prima ediție a Campionatului de handbal „Florin Fleșeriu” la Sebeș, în preambulul Zilei Naționale a României
Evenimentacum 6 zile

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 8 ore

Mesaje de Sfântul Andrei. Urări și mesaje de „La mulți ani” pentru Andrei, Andi, Andreea, Andrada
Evenimentacum o zi

VIDEO: Festivalul „Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia. Parada costumelor populare din toate zonele țării, pe străzile Cetății
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 15 ore

VIDEO DOCUMENTAR Alba24: De la ”dosar cu șină”, la nativi digitali. Cum se adaptează generațiile de români la tehnologie
Abrudacum 5 zile

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 zile

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum 4 zile

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Zilele Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia: 101 de ani de existență a unității de învățământ
Administrațieacum 3 zile

Modernizarea și extinderea școlii generale din Micești, aprobate în Consiliul Local Alba Iulia. Când vor începe lucrările
Mai mult din Educatie