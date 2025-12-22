FOTO Motocicliștii ”Lupii Sigidavei” din Cugir au oferit cadouri de Crăciun unor familii nevoiașe. Acțiune caritabilă de sărbători

Reprezentanții clubului de motocicliști ”Lupii Sigidavei” din Cugir au venit și în acest an în ajutorul semenilor, în pragul sărbătorilor de iarnă. Aceștia au oferit pachete de Crăciun unor familii nevoiașe.

Voluntarii s-au organizat, au cumpărat alimente și au făcut pachete-cadou pe care le-au transportat la domiciliile celor care au avut nevoie de sprijinul comunității. În total, 15 familii au primit pachete în cadrul acestei acțiuni.

”În prag de sărbători, am pornit la drum cu inimile deschise și am ajuns în casele a 15 familii nevoiașe, cărora le-am oferit un mic sprijin și zâmbete.

Pentru noi, această acțiune înseamnă mai mult decât pachete... însemnă solidaritate, empatie și dorința de a fi alături de cei care au nevoie.

Mulțumim tuturor celor care au fost parte din această faptă bună: colegi, prieteni, susținători și oameni cu suflet mare. Fiecare contribuție a contat enorm”, este mesajul Lupii Sigidavei Cugir.

foto: Lupii Sigidavei Cugir/ Facebook

