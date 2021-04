Bărbat din Ighiu, REȚINUT de polițiști după ce i-a pulverizat soției spray lacrimogen în ochi

Meteorologii spun că este posibil să ningă în aprilie, așa cum s-a mai întâmplat în urmă cu patru ani. Iar tradiția potrivit căreia vremea va fi, de Paști, precum cea de Florii s-ar părea că nu se mai potrivește în acest an.

„În 2017, am avut în ultima decadă a lunii aprilie chiar atenţionare meteo de cod galben şi portocaliu pentru zona Moldovei. Stratul de zăpadă a depăşit 35 cm, iar în mai puţin de 24 de ore s-a topit, pentru că au venit temperaturi de 20 grade Celsius.

Aceste fenomene pot afecta agricultura aflată în plină vegetaţie, atât culturile de câmp cât şi speciile pomicole aflate în fază de înflorire.

Nu confirmăm că se va întâmpla şi în acest an, dar nu trebuie să excludem aceste alternanţe specifice de vreme mai caldă urmate de perioade mai reci, pentru că acesta a fost mersul vremii, cel puţin din 2000 încoace, de când înregistrăm amplitudini termice semnificative.

De la valori de 20 de grade Celsius, în mai puţin de 24-48 de ore am scăzut la aproape zero grade Celsius, aşa s-a întâmplat frecvent în luna martie, cea mai capricioasă lună a primăverii. Şi în acest an a fost confirmată tendinţa şi iată că şi aprilie, cu siguranţă, va fi caracterizată în acest mod.

Cel puţin prima decadă a lunii aprilie va evolua sub acest semnal. În prima zi vor fi temperaturi mai ridicate, dar la sfârşit de săptămână vorbim de instabilitate atmosferică mai accentuată şi o răcire a vremii în toată ţara”, a declarat director general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Elena Mateescu, pentru dcnews.ro.

Cum va fi vremea de Paști

„De Paştele catolic va fi o vreme uşor mai rece faţă de ce ar fi normal pentru această perioadă din calendar. Practic, de mai mulţi ani nu se mai potriveşte acest lucru, indiferent că vorbim de Paştele catolic, fie că vorbim de cel ortodox, pentru că aceste alternanţe sunt din ce în ce mai evidente, iar aceste circulaţii rapide, aşa cum am spus, determină treceri foarte bruşte de la zile foarte călduroase la o vreme fie apropiată de normalul termic, fie sub ce ar fi normal pentru perioada respectivă.

Şi ceea ce este normal, cantităţile de precipitaţii care se pot situa între 15-20 l/mp. Vorbim de cantităţi moderate, ceea ce pentru agricultură e un semnal bun”, a mai spus Mateescu.

Prognoza ANM pentru aprilie 2021

Potrivit prognozei actuale pentru vremea aprilie, cel puțin în județul Alba sunt anunțate câteva zile cu ninsori la munte. Sunt vizate perioadele 4 aprilie, 7-8 aprilie și 18-25 aprilie (inclusiv Floriile ortodoxe). În zonele mai joase, va ploua în datele menționate.

De Paști (2 mai), va fi soare, cu maxime de 8-10 grade la munte și până la 20 de grade la șes.

În acest weekend, sunt posibile furtuni (Paștile catolice).

surse: dcnews.ro, meteoromania.ro, accuweather.com