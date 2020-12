Belgia a interzis legăturile aeriene și feroviare cu Marea Britanie din cauza noii tulpini de coronavirus, cu transmisie rapidă

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR a postat pe contul de Facebook al instituției povestea unei familii de drumari care lucrează la Autostrada A10 Sebeș-Turda.

Este vorba despre povestea unei tinere familii de ingineri pasionați de ceea ce fac. Ambii au 31 de ani și o fetiță de 3 ani și 4 luni.

Georgiana-Larisa Roșca lucrează la Autostrada A10 din 2015 și a participat la toate fazele proiectului.

Postarea celor de la CNAIR:

”De vorbă cu drumarii.

Povestea unei familii pentru care meseria înseamnă totul. Inginerii pentru care șantierul este a doua casă.

Povestea unei familii de ingineri este o inspirație pentru o Românie întreagă. Ei urmează filosofia marelui Duiliu Marcu care trata șantierul ca pe propriul copil. Dragostea și respectul față de meserie, dorința de autodepășire, sunt câteva dintre valori acestei familii de ingineri,

Am găsit această familie la inaugurarea A10.

– Vă rog să vă prezentați!

– Numele meu este Georgiana-Larisa Roșca și sunt inginer CFDP. Am 31 ani, soțul meu Vasile-Daniel Roșca inginer construcții are aceeași vârstă și împreună avem o fetiță de 3 ani si 4 luni (născută pe 06.09.2017).

Am lucrat pe proiectul A10 din 2015 în cadrul biroului tehnic și spre final am ajuns responsabil al acestui birou.

Am participat la toate fazele de proiectare DP-PT-DE, având o mică pauză odată cu concediul de maternitate după care am revenit în domeniul construcțiilor.

Am avut un program flexibil astfel încât să pot să mă ocup și de fetiță. Soțul a lucrat tot la Impresa Pizzarotti la proiectul de cale ferată de aproape 7 ani.

– Ce e cel mai greu când lucrezi la un proiect de infrastructură?

– Sincer pentru mine nu a fost greu pentru că pur și simplu îmi iubesc meseria, dacă e totuși să numesc ceva ar fi faptul că tot timpul lucrezi contracronometru. Cel puțin pe biroul tehnic am lucrat așa încă dinaintea obținerii AC.

– Care e diferența dintre facultate și șantier?

– Foarte mare sincer. Din facultate ai un fel de guideline, ca și când ai primi o hartă și după facultate te trimite cineva cu harta în mână să te descurci. Noi am terminat la UT din Cluj Napoca, amândoi, acolo ne-am cunoscut.

Nici politehnica nu e ușoară, dar pe șantier e ”real life”, deciziile se iau rapid, vin de pe șantier cer lămuriri referitoare la proiect, ca și inginer la biroul tehnic trebuie să reușești să îi lămurești.

Biroul tehnic mi se pare foarte complex fiindcă face așa o legătură între toate birourile, șantier și proiectanți de specialitate.

Poate ar trebui și în facultate mers pe mai mult practic. Pe ce se așteaptă o societate de la tine ca inginer. Nu știu sincer câți folosesc integralele triple zi de zi.

– Și ce îți dorești să faci mai departe?

– Îmi doresc să lucrez pe proiecte de infrastructură majoră , consider că mai am de învățat și după să trec poate de partea Beneficiarului, toate acestea într-un echilibru cât se poate de bun cu familia. La primul job, la Diferit în Cluj Napoca, m-am angajat fix după ce am terminat facultatea. M-au pus prima dată să fac o copie la un proiect și nu am știut de unde să “apuc” copiatorul.

– Cum e să lucrezi pentru o societate a statului?

– Din exterior pare mai simplu decât la Antreprenor, începând cu programul. Am întâlnit și mulți angajați ai statului nepregătiți și doar aroganți, fără să își asume nimic de asta aș vrea să mai capăt experiența înainte să merg spre o carieră în mediul public.

– Ce așteptări aveți de la copilul vostru?

– Să fie sănătoasă, fericită și bună, iar noi să fim lângă ea cât mai mult timp. Sper să își găsească vocația și să își desfășoare cu plăcere activitatea. Sper să aibă parte de un sistem de învățământ mai bine structurat și actualizat, să nu învețe după cărțile după care am studiat eu. Societatea evoluează și noi, odată cu ea.”