Bonuri de masă 2022: crește valoarea tichetelor de masă și a celor de creșă, din aprilie. Care va fi aceasta

Spectacolul ,,Visul American” al lui Tudor Chirilă ajunge la Alba Iulia în data de 13 aprilie, într-un turneu care cuprinde în total 17 orașe.

,,Visul American” (“Drinking in America”) de Eric Bogosian, în regia Iarinei Demian, este cea mai recentă premieră a Teatrului de Comedie din București.

One-man show-ul lui Tudor Chirilă reprezintă un adevărat tur de forță, în care cele nouă monologuri ce compun textul se transformă în tot atâtea personaje a căror interpretare remarcabilă oferă publicului, timp de o oră și jumătate, o radiografie brutal de sinceră, comică și cinică a Americii și a lumii în care trăim.

Este un spectacol de o actualitate frapantă. Iarina Demian pune în scenă un spectacol modern în care un ecran multimedia de 25 de metri pătrați devine când decorul, când partenerul unui Tudor Chirilă excelent condus regizoral.

Aplaudat deopotrivă de public și de critica de specialitate, succesul Visului American s-a contorizat rapid în reprezentațiile sold-out și în recordul din luna decembrie 2021, când 9 reprezentații au fost vândute integral în mai puțin de o zi (peste 1200 de bilete).

Testimoniale:

Andreea Esca: ,,A fost genial! De altfel, mă așteptam să fie, dar a fost peste așteptări.”

Călin Goia, solist Voltaj: ,,Mi-a plăcut la nebunie! Trebuie să-l mai revăd ca să pot să-l înțeleg pe deplin și să-l apreciez la adevărata valoare. Oricum, impresionant!”

Răzvana Niță, critic de teatru: ,,Spectacolul „Visul american” e o mini enciclopedie umană contemporană!”

Răzvan Burileanu, Liternet, critic de teatru: ,,(…) înfioară și crispează, încântător și terifiant, de-ți îngheață aplauzele pe mâini!”

Mircea M. Ionescu, critic de teatru: ,,(…) un final absolut răvășitor. Un Recital de gală al lui TUDOR CHIRILĂ!”

Tudor Chirilă: ,,Plecăm în turneul ăsta într-un moment dificil pentru lume și pentru cultură, dar nu e bucurie mai mare decât să știm că am revenit la normalitatea unor săli care pot fi umplute de public. Și cred că publicul din țară a fost destul de mult privat de teatru. E timpul să-și ia revanșa. So, here we are 🙂 Visul American este oglinda în care trebuie să avem curaj să ne uităm cu toții.”

Iarina Demian: ,,În fiecare oraș publicul este diferit și trebuie să-l cucerești fără să faci concesii. În fiecare oraș trebuie să te simți acasă și să-i convingi pe spectatori să interpreteze ideea spectacolului tău în toată complexitatea lui. Trebuie să-i faci pe spectatori ,,să trăiască din punct de vedere estetic”. Spectacolul trăiește prin spectator. Edward Albee pretinde că publicul este întotdeauna inteligent, iar noi trebuie să fim responsabili. ”

Harta turneului:

CARACAL – Teatrul Național Caracal, 2.04

CRAIOVA – Teatrul Național ,,Marin Sorescu”, 3.04

PLOIEȘTI – Casa de Cultură a Sindicatelor, 8.04

BISTRIȚA – Palatul Culturii, 12.04

ALBA IULIA – Casa de Cultură a Sindicatelor, 13.04

SATU MARE – Teatrul de Nord, 19.04

BAIA MARE – Teatrul Municipal Baia Mare, 20.04

IAȘI – Teatrul Național ,,Vasile Alecsandri” Iași, 27.04

SUCEAVA – Teatrul Municipal ,,Matei Vișniec”, 29.04

PITEȘTI – Casa de Cultură a Sindicatelor, 5.05

GALAȚI – Casa de Cultură a Sindicatelor, 7.05

CONSTANȚA – Teatrul Național de Operă ,,Oleg Danovski”, 8.05

PIATRA NEAMȚ – Teatrul Tineretului Piatra Neamț, 10.05

PIATRA NEAMȚ – Teatrul Tineretului Piatra Neamț, 11.05

ARAD – Teatrul Clasic ,,Ioan Slavici”, 17.05

ORADEA – Teatrul ,,Regina Maria”, 18.05

BRAȘOV – data și locația urmează să fie anunțate.

CLUJ – data și locația urmează să fie anunțate.

,,Visul American” este un spectacol de Iarina Demian cu Tudor Chirilă; scenografie și costume – Irina Moscu; lighting Design – Daniel Klinger; video design – Dilmana Iordanova. Producătorul spectacolului este Teatrul De Comedie.

Accesul la spectacol este permis persoanelor cu vârsta de peste 16 ani.

Foto: Mihnea Irimia

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News