Brandul Ambient, achiziționat de APC Universal Partner SRL. Planuri pentru dezvoltarea continuă a rețelei de magazine

APC Universal Partner SRL este o companie tânără, cu capital românesc care are ca principală activitate comerțul cu materiale de construcții și amenajări interioare.

Începând cu anul 2016, anul înființării companiei, an de an am reușit să creștem și să câștigăm un loc tot mai important în rândul retailerilor de bricolaj și al depozitelor de materiale de construcții din piața județelor Bistrița, Mureș și Sibiu, dezvoltare pe care intenționăm să o continuăm în următorii ani.

La sfârșitul anului 2022 a apărut oportunitatea de a achiziționa brandul Ambient. Astfel, APC Universal Partner SRL a participat la licitația organizată de societatea Ambient S.A. și a devenit proprietarul mărcii Ambient, iar acest aspect s-a reflectat ulterior în transferul dreptului de proprietate intelectuală înregistrat la OSIM, începând cu data de 31.03.2023.

Decizia de achiziție a acestui brand, cu notorietate în trecut, a fost luată ca urmare a rezultatelor bune obținute de magazinele APC Universal Partner SRL, operate în arealul județelor în care a funcționat în trecut compania Ambient S.A. Aceste rezultate ne-au arătat că brandul Ambient poate fi apreciat și în viitor, în aceeași măsură, de clienți și de furnizori, în anumite condiții de consecvenţă și adaptare continuă în relaţiile specifice din această piaţă.

Pentru următorii ani, APC Universal Partner SRL are în plan extinderea actualei sale rețele.

O nouă oportunitate în acest sens a fost decizia de a integra, în rețeaua proprie, 6 magazine și depozite de materiale construcții și finisaje operate de către societatea Profelis C&V SRL din Sibiu.

Negocierea a durat mai mult de un an de zile, la finalul căreia părțile au agreat o tranzacție de transfer de activitate comercială de la Profelis C&V SRL către APC Universal Partner SRL, sub rezerva obținerii avizelor legale necesare unei astfel de operațiuni. În acest sens, am depus notificarea intenției noastre la Consiliul Concurenței și pe 4 iulie 2023 am obținut avizul favorabil al autorității naționale privind concentrarea economică.

Urmare a rezoluției favorabile din partea Consiliului Concurenței, în perioada imediat următoare va fi implementată tranzactia de transfer de activitate, iar, în baza acesteia, APC Universal Partner SRL va deține o rețea de 10 magazine de retail și depozite de materiale de construcții, amenajări și finisaje, cu o cifră de afaceri de peste 300 milioane lei, pe un areal de 7 județe, respectiv suplimentar față de cele în care operăm în prezent, vom activa și în județele Alba, Cluj, Hunedoara și Vâlcea.

În viitor, planurile noastre merg în direcția dezvoltării continue a rețelei de magazine, atât pe orizontală (prin noi achiziții dacă e posibil sau deschideri de noi magazine, inclusiv în județele în care suntem deja prezenți), cât și pe verticala, printr-o creștere a calității serviciilor oferite și o îmbunătățire a ofertei de produse, precum și a experienței pe care clienții noștri o au atunci când ne vizitează centrele comerciale sau magazinul online www.ambient.ro.

Comunicat – Echipa Ambient

