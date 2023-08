Calendar ortodox 2023, în septembrie: toate sărbătorile din prima lună de toamnă. Semnificații pentru credincioși, tradiții

Calendar Ortodox 2023, luna septembrie 2023: prima lună de toamnă, numită tradițional ”Răpciune”, aduce o serie de sărbători religioase importante pentru credincioși.

În 8 septembrie, este Naşterea Maicii Domnului, iar în 14 septembrie, Înălţarea Sfintei Cruci.

Luna septembrie și echinocțiul de toamnă

Luna septembrie marchează trecerea la anotimpul toamna prin echinocţiul de toamnă ce are loc în acest an pe 23 septembrie în emisfera nordică.

Ziua este egală cu noaptea, având aproximativ 12 ore fiecare. Septembrie începe în aceeaşi zi a săptămânii ca şi luna decembrie, în fiecare an.

Echinocţiul de toamnă se produce la 23 septembrie la ora 9.50, moment care marchează începutul toamnei în emisfera nordică, iar ziua (partea zilei luminată de Soare) va fi egală cu noaptea. În emisfera sudică are loc echinocţiului de primăvară, marcând sosirea primăverii.

După producerea ehinocțiului de toamnă, orele iluminate de Soare vor începe să scadă, până la solstiţiul de iarnă, de la 21 decembrie.

Soarele, la începutul lunii, răsare la ora 6 h 38 m şi apune la ora 19 h 52 m, iar la sfârşitul lunii răsare la ora 7 h 12 m şi apune la ora 18 h 59 m.

Tot pe 23 septembrie, din punct de vedere astrologic, se face şi trecerea în semnul zodiacal Balanţă.

Luna septembrie – tradiții în prima lună de toamnă

În tradiţia noastră populară, luna septembrie se numeşte Răpciune.

La 1 septembrie, începe anul nou bisericesc. Potrivit tradiţiei populare, după cum va fi timpul în această zi aşa va fi anul viitor: dacă plouă dimineaţa, va fi primăvara ploioasă; soare la amiază înseamnă an bun, dacă plouă, va fi an ploios, dacă e soare, va fi an secetos; vremea posomorâtă înseamnă toamnă rea, tunetele anunţă toamnă lungă. Se crede că stadiul viermelui din gogoaşa de stejar prezice dacă anul va fi sec sau mănos.

Între sărbătorile calendarului creştin ortodox, cele mai importante pentru această lună din an sunt: Naşterea Maicii Domnului la 8 septembrie şi Înălţarea Sfintei Cruci la 14 septembrie.

La 8 septembrie, sărbătoarea Naşterea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mică) marchează sfârşitul verii şi începutul toamnei, vremea se răceşte, începe migraţia păsărilor (se duc rândunelele). O vorbă populară spune că acum se schimbă pălăria cu căciula.

În ziua de 14 septembrie, de sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci, cunoscută şi ca Ziua Crucii, Cârstovul viilor, Ziua Şarpelui, Moşii, se ţine post şi nu se mănâncă alimente cu cruce (usturoi, nucă, peşte, prună) sau cap (varză), potrivit etnologului Ion Ghinoiu, în volumul ”Zile şi mituri. Calendarul ţăranului român” (2000). Se fac pomeni: ulcele noi cu apă sau miere, lumânare şi colac, la casele cu copii sau la cei săraci. E ultima zi pentru culegerea plantelor de leac, potrivit Agerpres.

Calendar Creștin Ortodox SEPTEMBRIE 2023 (30 zile) ziua 12 ore, noaptea 12 ore

1 V † Începutul anului bisericesc; † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit) ; Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul (Tedeum – Anul Nou bisericesc) (Post. Nu se fac nunți)

; Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul (Tedeum – Anul Nou bisericesc) (Post. Nu se fac nunți) 2 S Sf. Mc. Mamant; Sf. Ier. Ioan Postitorul, patr. Constantinopolului

3 D Sf. Sfințit Mc. Antim, ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist din Palestina; †) Sf. Cuv. Neofit și Meletie de la M. Stânișoara. Duminica a XIII-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi); Ap. I Corinteni XVI, 13-24; Ev. Matei XXI, 33-44; glas 4, voscr. 2

4 L Sf. Sfințit Mc. Vavila, ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu

5 M Sf. Prooroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul

6 M Pomenirea minunii Sf. Arh. Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie; (Post. Nu se fac nunți)

7 J Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; †) Sf. Cuv. Simeon și Amfilohie de la Pângărați (Nu se fac nunți)

(Nu se fac nunți) 8 V (†) Nașterea Maicii Domnului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

(Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) 9 S Sf. și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana; †) Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; †) Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona ; Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic (Sâmbăta dinaintea Înălțării Sf. Cruci)

; Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic (Sâmbăta dinaintea Înălțării Sf. Cruci) 10 D Sf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Sf. Împ. Pulheria

Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 13-17; glas 5, voscr. 3

Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 13-17; glas 5, voscr. 3 11 L Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin Bucătarul

12 M Odovania Praznicului Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul

13 M Înainte-prăznuirea Înălțării Sf. Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim ; Sf. Sfințiți Mc. Corneliu Sutașul și Ciprian, ep. Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop ; † Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian (Post. Nu se fac nunți)

; Sf. Sfințiți Mc. Corneliu Sutașul și Ciprian, ep. Cartaginei; ; (Post. Nu se fac nunți) 14 J (†) Înălțarea Sfintei Cruci; Sf. Nou Mc. Macarie, ucenicul patr. Nifon (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

Sf. Nou Mc. Macarie, ucenicul patr. Nifon (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 15 V †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș, mitr. Banatului; † Sf. M. Mc. Nichita; † Sf. Ier. Visarion, arhiep. Larisei (Post. Nu se fac nunți)

(Post. Nu se fac nunți) 16 S Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina și Ludmila (Sâmbăta după Înălțarea Sf. Cruci)

17 D †) Sf. Ier. Dionisie, ep. Cetății Albe – Ismail; Sf. Mc. Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapi. Duminica după Înălțarea Sf. Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 6, voscr. 4

18 L Sf. Ier. Eumenie, ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna

19 M Sf. Mc. Trofim, Savatie și Dorimedont

20 M Sf. M. Mc. Eustatie și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor: Agapie și Teopist (Post. Nu se fac nunți)

21 J Odovania Praznicului Înălțării Sfintei Cruci; Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona

22 V †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de la M. Brazi, mitr. Moldovei ; Sf. Sfințit Mc. Foca, ep. de Sinope (Post. Nu se fac nunți)

; Sf. Sfințit Mc. Foca, ep. de Sinope (Post. Nu se fac nunți) 23 S Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa și Polixenia

24 D Sf. întâia Mc., întocmai cu ap., Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul. Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 7, voscr. 5

25 L Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej

26 M †) Mutarea Sf. Ap. și Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab ; Dreptul Ghedeon

; Dreptul Ghedeon 27 M †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitr. Țării Românești ; Sf. Mc. Calistrat și Epiharia (Post. Nu se fac nunți)

; Sf. Mc. Calistrat și Epiharia (Post. Nu se fac nunți) 28 J † Sf. Cuv. Hariton Mărt. ; Sf. Prooroc Baruh; Sf. Neofit Zăvorâtul din Cipru

; Sf. Prooroc Baruh; Sf. Neofit Zăvorâtul din Cipru 29 V Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Petronia (Post. Nu se fac nunți)

30 S Sf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia și Gaiani

8 septembrie – Sfânta Maria Mică – Nașterea Maicii Domnului

Prima mare sărbătoare de la începutul anului bisericaesc (1 septembrie), Nașterea Maicii Domnului, în 8 septembrie, marchează limita dintre vară și toamnă.

Este momentul în care se dă startul lucrărilor agricole de toamnă.

Tradiții și obiceiuri religioase

se fac pelerinaje la mănăstiri şi se duc la biserică fructe, pâine şi lumânări, pentru a fi sfinţite

credincioşii merg de dimineaţa la biserică, pentru a asculta slujba şi pentru a se închina la icoana Maicii Domnului

se aprinde candela în dreptul icoanei Maicii Domnului şi se lasă să ardă pe tot parcursul sărbătorii

se împart struguri şi prune de sufletul morţilor, pentru ca acestora să li se ierte păcatele şi să primească şi ei din roadele toamnei pe lumea cealaltă

Născătoarea de Dumnezeu este invocată de fete pentru grăbirea căsătoriei, de femei pentru uşurarea naşterii, de păgubiţi pentru prinderea hoţilor, de descântă­toare pentru vindecarea bolilor

bărbaţii nu meşteresc şi nu fac treaba în gospodărie, iar femeile nu cos şi nu spală rufe

vremea începe să se strice, devenind capricioasă şi mai răcoroasă

începe culesul viilor, al unor fructe şi plante medicinale, bătutul nucilor, recoltarea ogoarelor, semănatul cerealelor de toamnă

este ziua în care unele păsări îşi pregătesc călătoria spre ţările calde, iar gazele şi reptilele se retrag în pământ

14 septembrie, Înălțarea Sfintei Cruci

Înălţarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii este cea mai veche dintre sărbătorile creştine și singura cu post aspru şi rugăciune ce apare atât în calendarul bizantin (ortodox şi greco-catolic), cât şi în cel latin, la data de 14 septembrie.

Înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii marchează şi două evenimente solemne: Aflarea Crucii şi înălţarea ei în faţa poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului, la 14 septembrie 335, şi aducerea Sfintei Cruci de la perşi, în 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a aşezat-o în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim.

Înălțarea Sfintei Cruci aminteşte de un moment semnificativ din viaţa Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.

Calendarul popular consemnează această zi şi sub alte denumiri, cum ar fi Cârstovul Viilor şi Ziua Şarpelui.

Sub prima denumire, ziua este cunoscută mai ales în zonele deluroase şi sudice, în zonele viticole, marcând începutul culegerii viilor.

A doua denumire este legată de faptul că, din această zi, se crede că şerpii şi alte reptile încep să se retragă în ascunzişurile subterane, hibernând până în primăvară.

La sate, încă se mai crede că şerpii, inainte de a se retrage, se strâng mai mulţi la un loc, se încolăcesc şi produc o margică numită „piatra nestemată”, ce ar folosi pentru vindecarea tuturor bolilor.

n aceasta zi nu se mănâncă usturoi, nuci, prune sau pepeni, alimente al căror miez se aseamănă cu crucea.

În tradiția populară, frunzele și florile de busuioc, mentă, maghiranul și cimbrul sunt plante magice și se sfințesc la biserică, iar în timpul slujbei se păstrează lângă cruce. Florile de busuioc sfințit la această sărbătoare alină durerile, chiar și migrenele puternice sau durerile de dinți. În mediul rural, cu crenguțe de busuioc aprinse se afumă bolnavii de friguri. Busuiocul se pune și în vasele cu apă pentru păsări, în perioada epidemiilor pentru a le ocroti.

De Ziua Crucii se face un ritual pentru pomii care nu mai rodesc: gospodarii atârnă de ramurile acestora, cruci făcute din busuioc sfințit la biserică și curpeni (tulpini târâtoare de castraveți și de pepeni), sperând ca rodul să se adune și în acești pomii neroditori.

Dacă tună în această zi, va fi o toamna lungă. În schimb, dacă se adună un cârd de ciori gălăgioase, va cădea bruma. Înainte de Ziua Crucii nu este bine să culegi calinele, pentru că, în acest caz, în ajunul sărbătorii va fi o noapte geroasă.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News