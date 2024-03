Calendar Ortodox, aprilie 2024: Toate sărbătorile cu cruce roșie și neagră din luna lui Prier. Semnificații pentru credincioși

În Calendar Ortodox 2024, luna una aprilie aduce creștinilor noi sărbători. Trei dintre acestea sunt foarte importante și sunt marcate cu cruce roșie în Calendarul ortodox. Alte șapte sărbători sunt marcate cu cruce neagră.

Aprilie este a patra lună a anului în calendarul gregorian, luna și are 30 de zile. Ziua are 13 ore, iar noaptea are 11 ore. Începe cu aceeaşi zi a săptămânii ca luna iulie, în toţi anii şi ca luna ianuarie în anii bisecţi.

Postul Paștelui a început pe 18 martie 2024 și se va termina pe 4 mai 2024, înainte de Paște, care pică pe 5 mai. Toată luna aprilie va fi o lună de post și reculegere. Postul Mare este cel mai aspru post din an.

În aprilie este dezlegare la pește pe data de 28 aprilie 2024, în Duminica Intrării Domnului în Ierusalim.

În luna aprilie, creștinii au dezlegare la untdelemn și vin în zilele de 7 aprilie, 14 aprilie, 21 aprilie și 27 aprilie.

În tradiţia noastră populară, luna aprilie se numeşte: prier, florariu, traista-n băţ. Luna aprilie înseamnă timp favorabil prielnic holdelor şi turmelor de vite.

Sfântul Gheorghe- sărbătoare mare în Postul Paștelui

Primul mare sfânt sărbătorit în aprilie este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, pe data de 23 aprilie. Este unul dintre cei mai iubiţi sfinți din calendarul ortodox. Potrivit tradiţiei populare, casele se împodobesc cu crengi verzi care simbolizează renașterea naturii.

Peste un milion de români poartă numele Sfântului Mucenic Gheorghe

Floriile- a doua mare sărbătoare a lunii aprilie 2024

Credincioşii ortodocşi sărbătoresc în fiecare an Floriile sau Intrarea Mântuitorului în Ierusalim, una dintre cele mai importante sărbători creştine.

Mii de oameni pornesc într-o procesiune ce reface simbolic drumul lui Iisus. În acest an, Floriile vor avea loc pe 28 aprilie. Una dintre tradițiile populare spune că ramurile de salcie îți alungă durerile din locurile unde te legi cu ele.

10 sărbători cu cruce neagră în aprilie 2024

6 S (†) – Sfântul Eutihie, patriarhul Constantinopolului – Dezlegare la ulei şi vin

11 J (†) – Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfântul Mucenic Antipa; Sfântul Farmuţie

12 V (†) Sfântul Mucenic Sava de la Buzău

14 D (†) – Sfântul Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin – Predica la Duminica Sfântului Ioan Scararul

20 S (†) – Sfântul Teotim, Episcopul Tomisului – Dezlegare la ulei şi vin

23 M (†) – Sfântul Mucenic Gheorghe

24 M (†) – Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Iosif din Maramureş; Sfinţii Mucenici Pasicrat şi Valentin de la Durostorum

25 J (†) – Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului; Sfântul Evanghelist Marcu

26 V (†) – Sfântul Mucenic Vasile, Episcopul Amasiei; Sfinţii Mucenici Chiril, Chindeu şi Tasie din Axiopolis

Calendar ortodox 2024 – semnificația sărbătorilor – cruce roșie sau cruce neagră

Diferența dintre sărbătorile cu cruce roșie și sărbătorile cu cruce neagră, din punct de vedere liturgic, este dată de bogăția și solemnitatea slujbelor.

Sărbători mari – cruce roșie : praznice împărătești, sărbătorile Maicii Domnului și ale sfinților importanți; sunt trecute cu cruce roșie încadrată de cerc sau paranteze, semn distinctiv pentru importanța slujbei

: praznice împărătești, sărbătorile Maicii Domnului și ale sfinților importanți; sunt trecute cu cruce roșie încadrată de cerc sau paranteze, semn distinctiv pentru importanța slujbei Sărbătorile sfinților cu priveghere și polileu – acestea sunt trecute fie cu crucea roșie, fie cu cruce neagră cu o singură paranteză

– acestea sunt trecute fie cu crucea roșie, fie cu cruce neagră cu o singură paranteză Sărbătorile sfinților fără priveghere – sunt marcate în calendar cu o cruce simplă

– sunt marcate în calendar cu o cruce simplă Sărbătorile sfinților mai puțin însemnați – sunt de două feluri: cu sau fără Doxologie Mare la Utrenie, iar în calendar sunt trecute cu cruce neagră.

Calendar ortodox aprilie 2024

1 L Sfanta Cuvioasa Maria Egipteanca

2 M Sfantul Cuvios Tit, facatorul de minuni

3 M Sfantul Nichita Marturisitorul

4 J Sfantul Iosif, scriitorul de cantari

5 V Sfintii Mucenici Agatopod si Teodul

6 S † Sfantul Eutihie, patriarhul Constantinopolului

7 D Sfantul Mucenic Caliopie – Ap. Evrei IV, 14-16V, 1-6Ev. Marcu VIII, 34-38IX, 1glas 3, voscr. 11. Duminica Sfintei Cruci – Ap. Evrei IV, 14-16V, 1-6Ev. Marcu VIII, 34-38IX, 1glas 3, voscr. 11. Duminica nr: 1

8 L Pomenirea Sfintilor Apostoli Irodion, Agav si Ruf; Sambata lui Lazar – pomenirea mortilor

9 M Sfantul Mucenic Eupsihie; Denie

10 M Sfintii Mucenici Terentie, African, Maxim si Pompie

11 J † Sfantul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfantul Mucenic Antipa; Sfantul Farmutie

Sfantul Mucenic Antipa; Sfantul Farmutie 12 V † Sfantul Mucenic Sava de la Buzau

13 S Sfantul Mucenic Artemon

14 D Sfantul Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin – Ap. Evrei VI, 13-20Efeseni V, 8-19Ev. Marcu IX, 17-32Matei IV, 25V, 1-12glas 4, voscr. 1

Predica la Duminica Sfantului Ioan Scararul – Ap. Evrei VI, 13-20Efeseni V, 8-19Ev. Marcu IX, 17-32Matei IV, 25V, 1-12glas 4, voscr. 1. Duminica nr: 2

15 L Sfintii Apostoli Aristarh, Pud si Trofim

16 M Sfintele Mucenite Agapi, Hionia si Irina

17 M † Sfantul Simeon, episcopul Persiei

18 J Sfantul Cuvios loan, ucenicul Sfantului Grigorie Decapolitul

19 V † Sfantul Cuvios loan Paleolavritul

20 S † Sfantul Teotim, Episcopul Tomisului

21 D † Sfantul Mucenic Ianuarie – Ap. Evrei IX, 11-14Galateni III, 23-29Ev. Marcu X, 32-45Luca VII, 36-50glas 5, voscr. 2

Predica la Duminica Sfintei Maria Egipteanca – Ap. Evrei IX, 11-14Galateni III, 23-29Ev. Marcu X, 32-45Luca VII, 36-50glas 5, voscr. 2. Duminica nr: 3

22 L Sfantul Cuvios Teodor Sicheotul

23 M † Sfantul Mucenic Gheorghe

24 M † Sfintii Ierarhi Marturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici si Iosif din Maramures ; Sfintii Mucenici Pasicrat si Valentin de la Durostorum

; Sfintii Mucenici Pasicrat si Valentin de la Durostorum 25 J † Sfantul Cuvios Vasile de la Poiana Marului ; Sfantul Evanghelist Marcu

; Sfantul Evanghelist Marcu 26 V Sfantul Mucenic Vasile, Episcopul Amasiei; Sfintii Mucenici Chiril, Chindeu si Tasie din Axiopolis

27 S Sfantul Apostol Simeon, ruda Domnului

28 D Intrarea Domnului în Ierusalim – Dumica Floriilor.

† Sfintii Apostoli Iason si Sosipatru – Ap. Filipeni IV, 4-9Ev. Ioan XII, 1-18. Predica la Duminica Floriilor – Ap. Filipeni IV, 4-9Ev. Ioan XII, 1-18. Duminica nr: 4

29 L Saptamana Patimilor – Lunea Mare (Denie); Sfintii Noua Mucenici din Cizic

30 M Saptamana Patimilor – Martea Mare (Denie); Sfantul Apostol Iacov

