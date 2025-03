CALENDAR ORTODOX, APRILIE 2025. Toate sărbătorile din luna PRIER: Florii, Învierea Domnului, Sf. Gheorghe, Izvorul Tămăduirii

Calendar Ortodox 2025: Aprilie este a patra lună a anului în calendarul gregorian și este cea mai importantă din punct de vedere al creștinismului. Luna aprilie are 30 de zile. Ziua are 13 ore, iar noaptea are 11 ore. Începe cu aceeaşi zi a săptămânii ca luna iulie, în toţi anii şi ca luna ianuarie în anii bisecţi.

În tradiţia noastră populară, luna aprilie se numeşte: prier, florariu, traista-n băţ. Luna aprilie înseamnă timp favorabil prielnic holdelor şi turmelor de vite.

Luna aprilie este una dintre cele mai bogate spiritual în calendarul ortodox 2025, aducând cu ea momente de profundă încărcătură religioasă. Este luna în care credincioșii retrăiesc, cu smerenie și rugăciune, Patimile, Moartea și Învierea Domnului Iisus Hristos.

Paștele Ortodox și Paștele Catolic pică în aceeași zi în aprilie 2025

Paștele Ortodox și Paștele Catolic pică în aceeași zi, iar acest lucru este considerat un eveniment rar datorat alinierii precise dintre cele două calendare religioase.

Creștinii vor celebra sărbătoarea Învierii Domnului la aceeași dată în 2025. Este un an rar de unitate pentru creștini: Paștele Ortodox 2025 este în data de 20 aprilie, iar Paștele Catolic 2025 se sărbătorește tot în 20 aprilie.

Sărbătoarea de Paște se prăznuiește, în calendarul ortodox și în cel catolic, de obicei la o dată diferită, în fiecare an. Mai există însă și excepții, deoarece calculul exact al zilei în care pică Paștele se face în funcție de cele două fenomene naturale, respectiv echinocțiul de primăvară și Luna plină.

Paștele este cea mai importantă sărbătoare creștină a anului

Pentru prima dată Paștile a fost sărbătorit în jurul anului 1400 înainte de Hristos, potrivit crestinortodox.ro

Paștile reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale creștine, care comemorează evenimentul fundamental al creștinismului, Învierea lui Iisus Hristos, considerat Fiul lui Dumnezeu în religiile creștine, în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare.

Scopul acestei sărbători creştine este amintirea vie a patimii, a morţii şi a Învierii lui Iisus Hristos. Sfânta Scriptură a Noului Testament spune că Iisus Hristos, înainte de a pătimi, a prezis de mai multe ori că va fi răstignit, dar a treia zi va învia.

De teama aceasta, iudeii au pus soldaţi de pază la mormântul lui Iisus Hristos. Totuşi, minunea s-a întâmplat.

După intrarea solemnă în Ierusalim, Mântuitorul a fost judecat şi răstignit, a murit pe cruce şi a fost pus în mormânt, iar după trei zile a înviat din morţi.

Duminică dis-de-dimineaţă, Iisus Hristos a înviat ca un biruitor, cu puterea dumnezeirii Sale, ca să împlinească Scriptura şi cele hotărâte de iconomia divină pentru mântuirea neamului omenesc.

Calendar ortodox luna aprilie 2025

Calendar ortodox, aprilie 2025 : sărbători și zile de post

1 aprilie, marți: Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca (Post)

Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca (Post) 2 aprilie, miercuri: Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni (Denia Canonului Mare) (Post)

Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni (Denia Canonului Mare) (Post) 3 aprilie, joi: Sfântul Nichita Mărturisitorul​

Sfântul Nichita Mărturisitorul​ 4 aprilie, vineri: Sfântul Iosif, scriitorul de cântări (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post)​

Sfântul Iosif, scriitorul de cântări (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post)​ 5 aprilie, sâmbătă: Sfinții Mucenici Agatopod și Teodul (Dezlegare la ulei și vin)

Sfinții Mucenici Agatopod și Teodul (Dezlegare la ulei și vin) 6 aprilie, duminică: † Sfântul Eutihie, patriarhul Constantinopolului​

7 aprilie, luni: Sfântul Mucenic Caliopie (Post)

Sfântul Mucenic Caliopie (Post) 8 aprilie, marți: Pomenirea Sfinților Apostoli Irodion, Agav și Ruf​

Pomenirea Sfinților Apostoli Irodion, Agav și Ruf​ 9 aprilie, miercuri: Sfântul Mucenic Eupsihie (Post)

Sfântul Mucenic Eupsihie (Post) 10 aprilie, joi: Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim și Pompie

Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim și Pompie 11 aprilie, vineri: † Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica; Sfântul Mucenic Antipa; Sfântul Farmutie (Dezlegare la ulei și vin)

12 aprilie, sâmbătă: † Sfântul Mucenic Sava de la Buzău (Sâmbăta lui Lazăr, Pomenirea celor adormiți) (Dezlegare la ulei și vin)

Floriile- intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim – sărbătoare mare înainte de Săptămâna Patimilor

13 aprilie, duminică: † Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile); Sfântul Mucenic Artemon (Dezlegare la pește)​

14 aprilie, luni: † Săptămâna Patimilor – Lunea Mare (Denie); Sfântul Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin (Post aspru) ​

† Săptămâna Patimilor – Lunea Mare (Denie); Sfântul Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin (Post aspru) 15 aprilie, marți: Săptămâna Patimilor – Marțea Mare (Denie); Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim (Post aspru)

Săptămâna Patimilor – Marțea Mare (Denie); Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim (Post aspru) 16 aprilie, miercuri: Săptămâna Patimilor – Miercurea Mare (Denie); Sfintele Mucenițe Agapi, Hionia și Irina (Post aspru)​

Săptămâna Patimilor – Miercurea Mare (Denie); Sfintele Mucenițe Agapi, Hionia și Irina (Post aspru)​ 17 aprilie, joi: Joia din Săptămâna Patimilor (Denia celor 12 Evanghelii); Sfântul Simeon, episcopul Persiei (Dezlegare la ulei și vin)​

Joia din Săptămâna Patimilor (Denia celor 12 Evanghelii); Sfântul Simeon, episcopul Persiei (Dezlegare la ulei și vin)​ 18 aprilie, vineri : Sfânta și Marea Vineri – Scoaterea Sfântului Aer; Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul (Denia Prohodului Domnului) (Post negru)

: Sfânta și Marea Vineri – Scoaterea Sfântului Aer; Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul (Denia Prohodului Domnului) (Post negru) 19 aprilie, sâmbătă: Sfânta și Marea Sâmbătă; Sfântul Cuvios Ioan de la Lavra Veche; Sfântul Sfințit Mucenic Pafnutie (Dezlegare la ulei și vin)​

Învierea Domnului- Sfintele Paști: cea mai mare sărbătoare a creștinătății

20 aprilie, duminică: † Învierea Domnului (Sfintele Paști)​

21 aprilie, luni: † A doua zi de Paști ; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Axion Estin” de la Mănăstirea Protaton – Athos; Sfântul Sfințit Mucenic Ianuarie, episcop de Benevent; Sfântul Mucenic Teodor din Perga; Sfânta Muceniță Alexandra, împărăteasa

22 aprilie, marți: † A treia zi de Paști; Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, episcop al Anastasiopolei​

23 aprilie, miercuri: † Sfântul Mare Mucenic Gheorghe , Purtătorul de biruință; Sfântul Mucenic Valerie (Harți)

, Purtătorul de biruință; Sfântul Mucenic Valerie (Harți) 24 aprilie, joi: † Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, mitropoliții Transilvaniei; Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin; Sfânta Cuvioasă Elisabeta​

Izvorul Tămăduirii – minunea apei vindecătoare

25 aprilie, vineri: † Izvorul Tămăduirii; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Siriaca” de la Mănăstirea Ghighiu; Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu; Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului (Harți)

26 aprilie , sâmbătă: Sfântul Sfințit Mucenic Vasilevs, episcop al Amasiei; Sfânta Cuvioasă Glafira; Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă)

, sâmbătă: Sfântul Sfințit Mucenic Vasilevs, episcop al Amasiei; Sfânta Cuvioasă Glafira; Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă) 27 aprilie , duminică: Sfântul Sfințit Mucenic Simeon, ruda Domnului, episcop al Ierusalimului​

, duminică: Sfântul Sfințit Mucenic Simeon, ruda Domnului, episcop al Ierusalimului​ 28 aprilie, luni: Sfinții Apostoli Iason și Sosipatru

luni: Sfinții Apostoli Iason și Sosipatru 29 aprilie, marți: Sfinții Nouă Mucenici din Cizic

marți: 30 aprilie, miercuri: Sfântul Apostol Iacov al lui Zevedeu



Sărbători cu cruce neagră în luna aprilie 2025

În luna aprilie 2025, calendarul ortodox marchează mai multe sărbători cu cruce neagră, fiecare având o semnificație aparte în tradiția creștină. Iată o listă detaliată a acestora, cu o scurtă descriere pentru fiecare:​

1 aprilie : Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca – O sfântă exemplară pentru pocăință și viață ascetică, care, după o viață păcătoasă, s-a retras în pustiu pentru a se dedica rugăciunii și postului.​

2 aprilie : Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni – Cunoscut pentru darul facerii de minuni și pentru viața sa dedicată credinței și rugăciunii.​

3 aprilie : Sfântul Nichita Mărturisitorul – Episcop și apărător al dreptei credințe în perioada iconoclastă, suferind persecuții pentru opoziția sa față de interzicerea icoanelor.​

4 aprilie : Sfântul Iosif Imnograful – Renumit compozitor de imnuri bisericești, contribuind semnificativ la imnografia ortodoxă.​

5 aprilie : Sfinții Mucenici Agatopod și Teodul – Creștini care au suferit martiriul în timpul persecuțiilor din secolul al IV-lea pentru refuzul de a renunța la credință.​

7 aprilie : Sfântul Mucenic Caliopie – Tânăr creștin care a fost martirizat pentru credința sa în Hristos în timpul persecuțiilor romane.​

8 aprilie : Sfinții Apostoli Irodion, Agav și Ruf – Discipoli ai Sfântului Apostol Pavel, menționați în Noul Testament pentru contribuțiile lor la răspândirea creștinismului.​

9 aprilie : Sfântul Mucenic Eupsihie – Martir din Cezareea Capadociei, cunoscut pentru distrugerea unui templu păgân și suferințele îndurate pentru credință.​

10 aprilie : Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim și Pompie – Grup de creștini care au suferit martiriul în Africa de Nord pentru refuzul de a aduce jertfe zeilor păgâni.​

12 aprilie : Sfântul Mucenic Sava de la Buzău – Misionar got care a suferit martiriul în secolul al IV-lea, fiind înecat în râul Buzău pentru credința sa.​

14 aprilie : Sfântul Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin – Episcop al Romanului, cunoscut pentru viața sa ascetică și pentru contribuțiile la viața monahală din Moldova.​

15 aprilie : Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim – Colaboratori ai Sfântului Apostol Pavel, menționați în epistolele pauline pentru misiunile lor apostolice.​

16 aprilie : Sfintele Mucenițe Agapi, Hionia și Irina – Surori din Tesalonic care au fost martirizate pentru refuzul de a renunța la credința creștină în fața persecuțiilor romane.​

17 aprilie : Sfântul Simeon, episcopul Persiei – Episcop care a suferit martiriul în Persia în timpul persecuțiilor împăratului Sapor al II-lea.​

19 aprilie : Sfântul Cuvios Ioan de la Lavra Veche – Monah cunoscut pentru viața sa de rugăciune și asceză în Lavra Veche din Palestina.​

26 aprilie : Sfântul Sfințit Mucenic Vasilevs, episcop al Amasiei – Episcop martirizat pentru credința sa în timpul persecuțiilor împăratului Licinius.​

27 aprilie : Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului – Considerat a fi unul dintre frații lui Iisus, a fost al doilea episcop al Ierusalimului și a suferit martiriul la vârsta de 120 de ani.​

28 aprilie : Sfinții Apostoli Iason și Sosipatru – Ucenici ai Sfântului Apostol Pavel, cunoscuți pentru misiunile lor de răspândire a creștinismului în diverse regiuni.​

29 aprilie : Sfinții Nouă Mucenici din Cizic – Grup de creștini care au fost martirizați în Cizic pentru refuzul de a se închina zeilor păgâni.​

30 aprilie: Sfântul Apostol Iacov al lui Zevedeu – Unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Iisus, fratele Sfântului Ioan Evanghelistul, primul apostol martirizat.​

Aceste sărbători cu cruce neagră sunt zile în care credincioșii ortodocși cinstesc memoria sfinților și martirilor prin rugăciune și participare la slujbele bisericești.

Sărbători cu cruce roșie în aprilie 2025

13 aprilie (duminică) : Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile) – Sărbătoare care comemorează intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim, întâmpinat de mulțimi cu ramuri de finic.​

20 aprilie (duminică) : Învierea Domnului (Sfintele Paști) – Cea mai importantă sărbătoare creștină, celebrând învierea lui Iisus Hristos din morți.​

21 aprilie (luni) : A doua zi de Paști – Continuarea celebrării Învierii Domnului.

22 aprilie (marți) : A treia zi de Paști – Încheierea ciclului principal al sărbătorii pascale.​

23 aprilie (miercuri) : Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință – Omagierea sfântului militar martirizat pentru credința sa în Hristos.​

25 aprilie (vineri): Izvorul Tămăduirii – Sărbătoare închinată Maicii Domnului, amintind de o minune săvârșită la un izvor cu apă vindecătoare.​

Aceste sărbători sunt marcate de slujbe speciale și, în unele cazuri, de zile libere legale, permițând credincioșilor să participe la ritualurile religioase și să reflecteze asupra semnificației lor spirituale.

Săptămâna Mare- Săptămâna patimilor lui Hristos

Săptămâna Patimilor lui Hristos (Săptămâna Mare) reprezintă cea mai încărcată și profundă perioadă din anul creștin-ortodox. Este o perioadă de intensă pregătire spirituală, marcată de rugăciune, post, smerenie și retrăirea patimilor și jertfei Mântuitorului Iisus Hristos.

Săptămâna Patimilor – Lunea Mare (14 aprilie 2025)

Este ziua care amintește de smochinul neroditor blestemat de Iisus, simbol al sufletului lipsit de rod duhovnicesc. Credincioșii sunt îndemnați la pocăință, evaluând „roadele” propriei vieți.

Săptămâna Patimilor – Marțea Mare (15 aprilie 2025)

Se rememorează parabola celor zece fecioare, cinci înțelepte și cinci nebune, accentuând importanța privegherii și a pregătirii sufletești permanente pentru întâlnirea cu Hristos.

Săptămâna Patimilor – Miercurea Mare (16 aprilie 2025)

Biserica amintește momentul ungerii lui Hristos de către femeia păcătoasă cu mir de mare preț, contrastând cu trădarea lui Iuda Iscarioteanul care, în aceeași zi, L-a vândut pe Hristos.

Săptămâna Patimilor – Joia Mare (17 aprilie 2025)

Această zi marchează patru evenimente esențiale:

Cina cea de Taină, instituirea Sfintei Euharistii (Împărtășania);

Spălarea picioarelor ucenicilor de către Iisus, învățând smerenia;

Rugăciunea lui Hristos în Grădina Ghetsimani;

Arestarea Lui, după trădarea lui Iuda.

Săptămâna Patimilor – Vinerea Mare (18 aprilie 2025)

Numită și Vinerea Patimilor, este ziua răstignirii, morții și îngropării lui Iisus. Este marcată prin post negru sever, rugăciune profundă și participarea la Denia Prohodului, o slujbă emoționantă care reconstituie simbolic înmormântarea lui Hristos.

Săptămâna Patimilor – Sâmbăta Mare (19 aprilie 2025)

Ziua în care trupul lui Hristos se odihnește în mormânt, fiind o perioadă de meditație și anticipare a Învierii. Spre miezul nopții, credincioșii se pregătesc pentru bucuria Învierii Domnului.

Duminica Paștelui (20 aprilie 2025)

Ziua triumfătoare a Învierii lui Iisus Hristos din morți, cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. Este momentul suprem de bucurie spirituală, când credincioșii proclamă: „Hristos a înviat!”, răspunzând „Adevărat a înviat!”.

