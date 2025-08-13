Canicula se extinde joi în România. Avertizare Cod Galben de temperaturi deosebit de ridicate, în Alba și alte 15 județe din țară

Canicula se extinde joi în România. Meteorologii au emis o avertizare Cod Galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, valabilă în Alba și alte 15 județe din țară.

Potrivit ANM, joi, 14 august, în intervalul orar 12:00 – 21:00, în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în vestul și sudul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice.

Până spre sfârșitul săptămânii va mai fi caniculă și disconfort termic ridicat, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice.

