Casa Județeană de Pensii Alba face ANGAJĂRI pentru recalcularea pensiilor: Se caută consilieri și referenți debutanți. CONDIȚII

Guvernul anunță că în 10 septembrie ar urma să aprobe un proiect de hotărâre privind programul de aplicare a proiectului ”România Educată”. Una dintre măsuri este cea prin care sistemul de finanțare al unităților de învățământ din preuniversitar va fi schimbat.

Altă măsură se referă la digitalizarea evaluărilor de la clasele II, IV și VI, pe lângă cea de la Evaluarea Națională. Elevilor li se va atribui un cod și, de asemenea, fiecărui item de la subiecte i se va atribui un cod.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, susține că finanțarea per capita și-a atins limitele, în condițiile în care sunt situații în rural unde sunt clase cu puțini elevi și finanțarea este practic de 4-5 ori mai mică decât în urban, potrivit hotnews.ro.

În ceea ce privește prezentarea în Guvern la data de 10 septembrie a unui proiect de Hotărâre cu programul de implementare a proiectului România Educată, Cîmpeanu a spus că acest act va conține 10 capitole cu implicarea fiecărui minister, unul dintre acestea fiind cel referitor la finanțarea sistemului de învățământ preuniversitar.

„Având în vedere că finanțarea per capita a fost foarte bună, dar și-a arătat limitele, una din propunerile pe care mi le asum va fi combinarea sistemului de finanțare per elev cu sistemul de finanțare per formațiune. Pentru că sunt situații mai ales în mediul rural, sunt clase cu 5,6,7 8 elevi, pentru că nu sunt mai mulți, și beneficiind de finanțare per capita, sigur că finanțarea pentru acei copii va fi de 4-5 ori mai mică decât finanțarea dintr-o școală din mediul urban.

Ori noi trebuie să plătim profesorii cel puțin la fel, cel puțin de mulți și pentru, vrem noi, aceeași calitate. Asta nu se poate cu o finanțare de 4-5 ori mai mică. Și atunci să definim foarte clar și foarte înțelept, să prevenim abuzuri, în această combinație de finanțare între finanțare per elev și finanțare per formațiune acolo unde este nevoie. Sigur că toate astea sunt sub imperativul echității și calității în educație și răspunde și provocării de coborâre a nr celor care abandoneazăă școala.”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Este vorba de competențe partajate pe ministere referitoare la:

1. cariera didactică și parcursul professional

2. managementul și guvernanța sistemului de educație

3. finanțarea sistemului de învățământ preuniversitar

4. infrastrucutură – aici legăturile sunt puternice cu PNNR

5. curriculum și evaluare centrată pe rezultate

6. educația inclusivă si de calitate pentru toți copiii

7. alfabetizarea funcțională

8. promovarea educatiei steam – prin abordări educationale interdisciplinare, programe de formare continuă

9. digitalizare

10. reziliența, o componentă care alături de digitalizare și componenta de verde ne sustine proiectul RE care este si in prezent de 3,6 miliarde euro pe masa negocierii cu Comisia Europeană.

Digitalizarea examenelor naționale

”Ne dorim ca anul viitor să avem Evaluarea Națională și evaluări la clasele 2, 4 și a 6 care să fie digitalizate, informatizate. Unui elev să i se atribuie un cod, fiecărui item să i se atribuie un cod, în așa fel încât pentru educație și pentru calitatea educației – în momentul acesta avem nota 6,40 la matematică – această notă poate să fie făcută din 10 la subiectele de algebră și din 2,80 la subiectele de Geometrie. Dacă am avea această componentă de digitalizare în Evaluare, am ști unde trebuie să intervenim, la geometrie, în exemplul pe care vi l-am prezentat, iar concluziile pot fi asigurate statistic” a spus ministrul

Luna trecută, Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat că anul viitor va introduce digitalizarea corectării la examenele școlare, la evaluările de la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a și prin pilotare la Bacalaureat.

„Este vorba de proiectul pilot care există la nivel de clasa a VI-a și de solicitarea imperativă pe care am făcut-o colegilor din Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) de a se concentra astfel încât să putem colecta aceste date pe bază de itemi codificați, la nivel de item, pentru Evaluările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, pentru Evaluarea Națională și pentru examenul de Bacalaureat. Am cerut de la examenele următoare să fie colectate la nivel de item rezultatele de la Evaluările a II-a, a IV-a și a VI-a, dar și de la Evaluarea Națională de la clasa a VIII-a.

Este posibil să avem nevoie de un an de pilotare, adică anul următor să fie de pilotare pentru examenul de Bacalaureat. Un motiv este acela că Bacalaureatul este final de ciclu preuniversitar și rezultatele colectate detaliat la nivel de item pot fi folosite la nivel universitar, dar și pentru îmbunătățirea predării la nivel liceal”, a declarat Cîmpeanu pentru Edupedu.ro.

Potrivit ministrului, „scanarea lucrărilor s-ar putea face chiar în sala de examen, în prezența candidaților și s-ar atribui un cod unic de identificare, iar lucrările ar fi corectate online, de către evaluatori care nu pot comunica între ei”.

„După care introducerea pe itemi a punctajului de către evaluatori îți generează automat și calculul notelor și sistemul este acela care va decide automat recorectarea, dacă diferențele sunt mai mari de jumătate de punct”, a continuat acesta.

Joi, la Guvern, a fost prima întâlnire a comitetului interministerial pentru monitorizarea implementării Proiectului ”România Educată”. Întâlnirea a fost prezidată de premierul Florin Cîțu.

Din comitet fac parte ministerele Educației, Investițiilor și Proiectelor Europene, Cercetării, Finanțelor, Justiției, Sănătății, Apărării, Afacerilor Interne, Muncii, Dezvoltării, Culturii și Sportului. Participă în calitate de membri și vicepremierii Guvernului.

