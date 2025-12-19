Cât a costat modernizarea DJ 107V pe 11,5 km între Sânmiclăuș și Fărău. Consiliul Județean Alba a actualizat datele investiției

Consiliul Județean Alba a actualizat datele investiției pentru modernizarea DJ 107V între Sânmiclăuș, Alecuș și Fărău. Este vorba despre un tronson de 11,5 km de drum pietruit ce a fost amenajat și asfaltat.

Drumul face legătura între DJ 107 Blaj - Jidvei (din zona satului Sânmiclăuș) și DJ 107D Ocna Mureș - Fărău. Recepția lucrărilor a fost făcută de Consiliul Județean Alba în 4 decembrie.

Au fost realizate lucrări de turnare fundație balast, strat de bază din piatră spartă, strat de legatură cu beton asfaltic și strat de uzură din beton asfaltic. De asemenea, au fost făcute lucrări de amenajare a terenului adiacent căii de rulare și a șanțurilor de scurgere a apei pluviale.

Cât a costat modernizarea DJ 107V pe tronsonul de 11,5 km

La momentul pregătirii investiției (anul 2020), suma estimată pentru realizarea acesteia era de 19,59 milioane lei, cu TVA inclus. Aceasta a fost actualizată succesiv, pe parcursul etapelor de proiect.

La finalizare, suma actualizată este de 23/737.641,29 lei. Din aceasta, 23.449.165,65 lei sunt de la bugetul local și 288.465,64 lei sunt din bugetul județean.

