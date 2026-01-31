Connect with us

Radare de weekend în Alba, în perioada 31 ianuarie-1 februarie. Polițiștii vor acționa cu sistemul e-SIGUR. Locații

Publicat

acum O oră

Radare de weekend. Polițiștii din Alba monitorizează traficul rutier în acest weekend, în mai multe localități din județ. Șoferii sunt atenționați să conducă responsabil.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii rutieri vor acționa sâmbătă, 31 ianuarie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

Radare de weekend, în perioada 31 ianuarie - 1 februarie 2026. Locații

  • Drumul Naţional 1: Alba Iulia - Sântimbru - Oiejdea - Galda de Jos - Teiuş - Aiud - Inoc - limită cu judeţul Cluj
  • Drumul Naţional 1: Sebeş - Cut - Cunţa - limită judeţul Sibiu
  • Drumul Naţional 7: Săliştea - Șibot - limită cu judeţul Hunedoara
  • Drumul Naţional 67C: Sebeş - Petreşti - Săsciori
  • Drumul Naţional 74: Ighiu - Zlatna - Feneş - Abrud - Bucium Cerbu
  • Drumul Naţional 75: Câmpeni - Gârda - Arieşeni
  • Drumul Naţional 75: Baia de Arieş - Lupşa
  • Alba Iulia: Bulevardul Încoronării - Bulevardul Ferdinand I - strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
  • Municipiul Sebeş: strada Lucian Blaga, strada Traian
  • Cugir: strada Victoriei
  • Ocna Mureş: Războieni - Noşlac

Radare pot fi amplasate și în alte locații.

Potrivit Codului Rutier, limitele maxime de viteză sunt de:

  • 50 km/oră în localităţi (în unele cazuri, limita este mai mare, dar de maximum 80 km/oră sau mai mică, dar minimum 30 km/oră)
  • 90 km/oră pe drumuri naţionale, judeţene, comunale
  • 100 km/oră pe drumuri naţionale europene
  • 120 km/oră pe drumuri expres
  • 130 km/oră pe autostrăzi

Vitezele maxime admise, în funcție de categoriile de autovehicule

Vitezele maxime admise în afara localităţilor pentru autovehiculele din categoriile A şi B

  • 130 km/h pe autostrăzi
  • 120 km/h pe drumurile expres
  • 100 km/h pe drumurile naţionale europene (E)
  • 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri

Pentru autovehiculele din categoriile C, D şi categoria D1

  • 110 km/h pe autostrăzi
  • 100 km/h pe drumurile expres
  • 90 km/h pe drumurile naţionale europene (E)
  • 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri

Pentru autovehiculele din categoriile A1, B1 şi C1

  • 90 km/h pe autostrăzi
  • 85 km/h pe drumuri expres
  • 80 km/h pe drumurile naţionale europene (E)
  • 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri

Conform legislației rutiere în vigoare, conducătorii de vehicule sunt obligați să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă și pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum și cea impusă prin mijloacele de semnalizare.

Conducătorii de autovehicule care sunt depistați încălcând regimul legal de viteză sunt sancționați contravențional astfel:

  • depășirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 405 și 607,5 lei (2 – 3 puncte-amendă) și 2 puncte de penalizare
  • depășirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 810 și 1.012,5 lei (4 – 5 puncte-amendă) și 3 puncte de penalizare
  • depășirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.215 și 1.620 de lei (6 – 8 puncte-amendă) și 4 puncte de penalizare
  • depășirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9 – 20 de puncte-amendă) și 6 puncte de penalizare
  • depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9 – 20 de puncte-amendă) și aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile
  • depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9 – 20 de puncte-amendă) și aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile
