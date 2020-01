Cât cheltuiesc tinerii din România pe alcool, comparativ cu câți bani dau pentru cultură. Care este băutura preferată

Aproape 70 de lei lunar, cheltuiesc tinerii din România pe băuturi alcoolice, potrivit unui stiu recent. Fără nici o surpriză, băutura preferata este berea, dar de asemenea, piața spirtoaselor a ajuns la un record în ultimii cinci ani.

Mai mult, tinerii români cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani investesc de 17 ori mai mult în alcool decât în cultură, arată studiul citat de digi24.ro.

Datele arată că tot această categorie este dispusă să plătească cel mai mult pe astfel de produse. Totuși, românii țin cont de mai multe criterii atunci când cumpără băuturi alcoolice. Primul criteriu este prețul, urmat de brand și promoții.

Cheltuielile pentru alcool par imense dacă le comparăm cu cele pentru cultură, ale tinerilor: 4 lei pe lună. România ocupă locul 5 în topul țărilor europene unde tinerii consumă excesiv alcool.

Marius Luican, realizator studiu: „Sub 1% din bugetul românilor merge către zona de cultură, către cărți, un bilet la film măcar, sumele sunt foarte mici”.

Anual, în România, se produc peste 500 de milioane de litri de vin, iar asta ne clasează pe locul 6 în Europa. În plus în fabricile noastre se produc an de an 1,8 miliarde de litri de bere, cantitate ce pune țara noastră pe locul 9 în Uniunea Europeană.

