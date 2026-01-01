Connect with us

Cât costă serviciile de curățenie în clădirile Primăriei Sebeș, în 2026. Ce clădiri sunt incluse și ce lucrări se vor face

Primăria municipiului Sebeș a cumpărat recent, prin intermediul platformei SEAP, servicii de curățenie, întreținere și igienizare a spațiilor ce aparțin municipiului pentru anul 2026.

Valoarea servicilor este de 268.500 de lei, fără TVA.

Potrivit documentației, serviciile de curățenie, întreținere și igienizare vor fi realizate zilnic, săptămânal, lunar sau ocazional, în zilele lucrătoare, în cadrul următorelor spații:

  • Primăria municipiului Sebeș
  • Direcţia economică Sebeş
  • Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Sebeş
  • Direcţia Poliția Locală Sebeș
  • Centrul de Sănătate Sebeș - Mihai Viteazu, nr. 28 Sebeș
  • Dispensarul Mihail Kogălniceanu - nr. 128 Sebeş.

Serviciile vizează atât spațiile administrative, precum birouri, săli de ședințe și încăperi auxiliare, cât și grupurile sanitare.

Suprafețele ce trebuie curățate

În cazul birourilor, sălilor de ședință și încăperilor auxiliare, vor fi curățate pardoseli din parchet, faianță sau marmură, uși și ferestre din lemn cu geam termopan, pereți și suprafețe din sticlă, glafuri, jaluzele verticale, calorifere, mobilier din lemn, fotolii și scaune cu tapițerie textilă, precum și echipamentele de tehnică de calcul.

Pentru grupurile sanitare, curățenia va include gresia și faianța, obiectele sanitare din porțelan, bateriile sanitare, uscătoarele de mâini, caloriferele, oglinzile, suporturile pentru hârtie igienică, dozatoarele pentru săpun lichid, precum și ușile și ferestrele.

Conform caietului de sarcini, curățenia de întreținere va avea o periodicitate zilnică. Printre activitățile prevăzute se numără colectarea selectivă a deșeurilor și depozitarea acestora în mod corespunzător, înlocuirea zilnică a sacilor menajeri din coșurile de gunoi, aspirarea prafului din birouri, săli de ședință, holuri și scări, precum și aspirarea, spălarea și degresarea pardoselilor.

De asemenea, se vor efectua ștergerea și îndepărtarea prafului de pe mobilier, pervazuri, glafuri, echipamente de birou și alte obiecte din încăperi, tratarea mobilei din lemn cu soluții protectoare, ștergerea mobilierului cu soluții antistatice, precum și spălarea, dezinfectarea și odorizarea grupurilor sanitare.

Achiziția are ca scop asigurarea unui nivel corespunzător de igienă și întreținere în clădirile publice aflate în administrarea municipiului Sebeș, pe durata întregului an 2026.

