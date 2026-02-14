Bărbat din Baia de Arieș, cu dosar penal. A fost prins de polițiști în timp ce conducea un ATV, fără să dețină permis

Un bărbat de 62 de ani din Baia de Arieș s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști, pe raza localității Sartăș, în timp ce conducea un ATV, fără să dețină permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 februarie 2026, în jurul orei 10.40, polițiștii din orașul Baia de Arieș au oprit, pentru control, pe raza localității Sartăș, un ATV condus de un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din orașul Baia de Arieș.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis de conducere.

