Connect with us

Eveniment

Cât de mare va fi bugetul UE: Comisia Europeană va propune statelor membre mai mulți bani pentru dezvoltarea rurală

Publicat

acum O oră

Cât de mare va fi bugetul UE: Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a adăugat opţiuni de modificare la propunerea sa pentru următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, după ce Parlamentul European a ameninţat că îl va bloca.

Von der Leyen a informat în scris preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, şi actuala preşedinţie daneză a Consiliului UE cu privire la posibilele modificări la propunerea sa, transmite Agerpres.

Printre opţiuni se numără acordarea unei puteri mai mari regiunilor, oferirea unor posibile garanţii pentru sectorul agricol şi consolidarea rolului Parlamentului European în alocarea banilor din bugetul UE.

Măsura ar putea fi foarte benefică pentru România.

Dacă statele membre ale UE sunt de acord, o parte din fondurile bugetare ale UE ar putea fi rezervată special pentru dezvoltarea regiunilor rurale, pe lângă cheltuielile alocate în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC).

Conform scrisorii, completările sunt destinate să sprijine procesul de adoptare a cadrului financiar al UE pentru perioada 2028-2034.

Cât de mare va fi bugetul UE: Bugetul pe termen lung ar permite cheltuieli de aproximativ 2.000 de miliarde de euro – cu aproximativ 700 de miliarde de euro mai mult decât în perioada bugetară actuală de şapte ani.

Bugetul UE, supranumit cadrul financiar multianual, prezintă priorităţile politice ale blocului comunitar pentru următorii ani şi suma de bani alocată diferitelor domenii.

Bugetul este adoptat în cadrul unei proceduri legislative speciale: statele membre ale UE trebuie să îl aprobe în unanimitate, iar Parlamentul European trebuie să îşi dea acordul.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

cum va fi vremea
Evenimentacum 30 de minute

Când vor fi primele ninsori în zonele de deal și câmpie. Prognoza meteo pentru iarna 2025-2026
Evenimentacum O oră

Cât de mare va fi bugetul UE: Comisia Europeană va propune statelor membre mai mulți bani pentru dezvoltarea rurală
Evenimentacum O oră

Cum se calculează indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, în cazul accidentării unei persoane asigurate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 4 zile

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

VIDEO Autostrada A1 Sebeș – Nădlac: a fost finalizată străpungerea tunelului 1, pe secțiunea Margina-Holdea. Stadiul lucrărilor
Actualitateacum 6 ore

Ce deficit are România. INS a publicat datele pe primele nouă luni
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Restricții pre și post-angajare la stat. Ce trebuie să respecte persoanele cu funcții publice. Lege aprobată la Senat
Evenimentacum 2 ore

Legea ”anti-țeapă” în imobiliare intră la vot final în Parlament. Florin Roman: fiecare apartament va avea CF distinct
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Educațieacum 14 ore

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Evenimentacum 3 zile

Alba Iulia găzduiește finala Campionatului Național RFL Flag Football 2025. Competiția va avea loc pe Stadionul din Micești
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 8 ore

Duminică: Festivalul de Folclor „Mureș, pe marginea ta”. Tradiție, tineri interpreți și identitate românească, la Ocna Mureș
horoscop imagine AI Gemini
Evenimentacum o zi

Horoscop săptămâna 10-16 noiembrie: Previziuni detaliate care acoperă aspectele profesionale, relaționale și personale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 3 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

Cum se calculează indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, în cazul accidentării unei persoane asigurate
Actualitateacum 2 zile

Ambulanță în valoare de 113.000 euro, donată de Star Transmission și Rotary Club pentru orașul Cugir
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 14 ore

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Educațieacum 3 zile

VIDEO: Instrucție de front la Colegiul Militar din Alba Iulia. Demonstrație de tehnică, disciplină și coordonare a elevilor
Mai mult din Educatie