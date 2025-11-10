Cât de mare va fi bugetul UE: Comisia Europeană va propune statelor membre mai mulți bani pentru dezvoltarea rurală

Cât de mare va fi bugetul UE: Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a adăugat opţiuni de modificare la propunerea sa pentru următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, după ce Parlamentul European a ameninţat că îl va bloca.

Von der Leyen a informat în scris preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, şi actuala preşedinţie daneză a Consiliului UE cu privire la posibilele modificări la propunerea sa, transmite Agerpres.

Printre opţiuni se numără acordarea unei puteri mai mari regiunilor, oferirea unor posibile garanţii pentru sectorul agricol şi consolidarea rolului Parlamentului European în alocarea banilor din bugetul UE.

Măsura ar putea fi foarte benefică pentru România.

Dacă statele membre ale UE sunt de acord, o parte din fondurile bugetare ale UE ar putea fi rezervată special pentru dezvoltarea regiunilor rurale, pe lângă cheltuielile alocate în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC).

Conform scrisorii, completările sunt destinate să sprijine procesul de adoptare a cadrului financiar al UE pentru perioada 2028-2034.

Cât de mare va fi bugetul UE: Bugetul pe termen lung ar permite cheltuieli de aproximativ 2.000 de miliarde de euro – cu aproximativ 700 de miliarde de euro mai mult decât în perioada bugetară actuală de şapte ani.

Bugetul UE, supranumit cadrul financiar multianual, prezintă priorităţile politice ale blocului comunitar pentru următorii ani şi suma de bani alocată diferitelor domenii.

Bugetul este adoptat în cadrul unei proceduri legislative speciale: statele membre ale UE trebuie să îl aprobe în unanimitate, iar Parlamentul European trebuie să îşi dea acordul.

