Trenuri de epocă, restaurate și incluse în circuit turistic. Planuri la Ministerul Transporturilor

Publicat

acum O oră

Mai multe trenuri de patrimoniu și locomotive de epocă din categoria Tezaur ar putea fi restaurate și incluse în circuitul turistic.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban a explicat stadiul proiectului prin care se urmărește salvarea trenurilor de patrimoniu aflate în proprietatea fostei Societăți Feroviare de Turism.

Printre acestea se află Trenul Regal, Trenul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, Trenul Dracula, Nostalgia, Moldovița și Călugăreni.

„A fost o perioadă intensă de analiză și evaluare a diferitelor soluții posibile într-un context economic complicat pentru toate unitățile feroviare ale MTI.

La finalul anului trecut s-a conturat soluția optimă. Actul normativ a fost avizat intern și acum parcurge deja circuitul extern de avizare.

Avem încrederea că în cel mai scurt timp acest act normativ va intra pe ordinea de zi a Guvernului”, a declarat Ciprian Șerban, într-un interviu acordat publicației Club Feroviar, potrivit Mediafax.

Restaurare și introducere în circuitul turistic

Este vorba despre 23 de vagoane de patrimoniu, dar și alte 15 locomotive de epocă.

Șerban a precizat că, în funcție de bugetul alocat, ia în considerare restaurarea și introducerea în circuitul turistic a trenurilor de epocă și locomotivelor de patrimoniu.

„La acest moment există un grup de lucru cu experți de la MTI și Ministerul Culturii care va analiza posibilitatea înființării unui Muzeu al Căilor Ferate Române ca o entitate distinctă”, a declarat Ministrul Transporturilor.

Câteva din trenurile care vor fi salvate de la distrugere sunt Patrimoniul Colecției Publice de Istorie Feroviară include 37 de locomotive cu abur, care se află în diferite depouri din țară, dar și alte exponate aflate la Muzeul Istoriei Feroviare Române din Capitală.



Ultimele articole pe alba24
