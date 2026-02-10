Concurs de agilitate pentru câini la Alba Iulia. Ce probe vor avea de trecut și când are loc competiția sportivă

Un concurs de agilitate dedicat câinilor va avea loc în luna martie a anului 2026, în Cetatea Alba Carolina.

Este vorba despre Spring Agility Cup 2026, un concurs pentru câini, organizat de Asociația Chinologică Alba. Concursul va avea loc în data de 14 martie, de la ora 09.00.

Termenul limită pentru înscrierea cățeilor este în data de 8 martie 2026. Competiția va fi arbitrată de Viola Veres (Ungaria) Arbitru FCI Agility.

Ce categorii de câini pot participa

În cadrul competițiilor internaționale FCI există patru categorii:

S (Small) : pentru caini cu înălțimea la greabăn mai mică de 35 cm

M (Medium) : pentru câini cu înălțimea la greabăn de minim 35 cm și mai mică de 43 cm

I (Intermediate) : pentru câinii cu înălțimea la greabăn de minim 43 cm și mai mică de 48 cm

L (Large) : pentru câini cu înălțimea la greabăn de minim 48 cm

Prin ce obstacole vor trece

Sărituri în înălțime:

Sărituri simple

Înălțime: L: 55 - 60 cm I: 45 - 50 cm M: 35 - 40 cm S: 25 - 30 cm

Lățime: minim 120 cm - maxim 130 cm

Săriturile au o singură bară, realizată din lemn sau materiale sintetice sigure; metalul nu este permis. Bara are un diametru de 3 până la 5 cm și trebuie să aibă culori contrastante în cel puțin 3 segmente.

Lățimea aripilor: minim 40 cm - maxim 60 cm.

Stâlpul interior al aripii trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 1 m.

Începutul coborârii aripii spre stâlpul exterior trebuie să aibă o înălțime de minim 75 cm.

Aripile obstacolului nu trebuie să fie conectate sau fixate între ele.

Nu sunt permise aripi cu formă dreptunghiulară sau triunghiulară, nici aripi umplute.

Câinii nu trebuie să poată trece pe sub sau prin nici o parte a aripii.

Nicio parte (de exemplu suporturi pentru bara sau capace), detașabilă sau permanentă, nu trebuie să iasă în afară pe stâlpul interior al aripii.

Sărituri duble

Două sărituri (precum cele descrise mai sus) pot fi amplasate împreună pentru a forma o săritură dublă. Barele sunt plasate în ordine ascendentă, cu o diferență de înălțime între 15 și 25 cm. Lungimea barei de pe obstacolul din spate trebuie să fie cu 10 - 20 cm mai mare decât lungimea barei de pe obstacolul din față. Utilizarea barelor care se desfac (de tip „breakaway”) este permisă.

Înălțime: L: 55 - 60 cm I: 45 - 50 cm M: 35 - 40 cm S: 25 - 30 cm

Adâncime totală maximă: L: 50 cm I: 45 cm M: 40 cm S: 30 cm

Nicio parte (de exemplu suporturi pentru bara sau capace), detașabilă sau permanentă, nu trebuie să iasă în afară pe stâlpul interior al aripii.

Zid: Înălțime: L: 55 - 60 cm I: 45 - 50 cm M: 35 - 40 cm S: 25 - 30 cm

Lățime: minim 120 cm - maxim 130 cm

Adâncime: aproximativ 20 cm la bază și cel puțin 10 cm în partea superioară.

Cerc:

Diametru deschidere: 50 cm - 60 cm

Înălțimea centrului deschiderii față de sol: L: 80 cm I: 70 cm M și S: 55 cm

Lățimea cercului: minim 8 cm - maxim 12 cm

Cercul trebuie să poată fi desfăcut în 2 - 4 părți atunci când se exercită asupra lui o forță echivalentă cu o greutate de 8 kg.

Cercul trebuie să aibă o formă constantă și să fie construit dintr-un material care absoarbe impactul.

Cercul este fixat în poziție (la înălțime) prin intermediul a doi suporți verticali amplasați de o parte și de alta a cercului.

Construcția trebuie să asigure suficientă stabilitate pentru a preveni răsturnarea prea ușoară a obstacolului. Nu trebuie să existe nicio bară deasupra acestuia.

Săritură în lungime:

O saritură în lungime este formată din două până la patru unități. Lungimea totală este:

L: 120 - 150 cm (4 unități)

I: 90 - 110 cm (3 - 4 unități)

M: 70 - 90 cm (3 unități)

S: 40 - 50 cm (2 unități)

Lățimea săriturii: 120 cm în față, până la 150 cm în spate.

Unitățile sunt așezate în ordine ascendentă. Înălțimea celei mai joase unități: 15 cm.

Înălțimea celei mai înalte unități: 28 cm. Adâncimea fiecărei unități: 15 cm, crescând pe înălțime. Unghiul de înclinare al unităților trebuie să fie astfel încât marginea din față a fiecărei unități să nu fie mai sus decât marginea din spate a unității precedente.

Toate plăcile (dar nu neapărat bețele) săriturii în lungime trebuie să fie fabricate din lemn sau materiale sintetice sigure (metalul nu este permis).

Bețele de colț, înălțime 120 - 130 cm, diametru 3 - 5 cm, trebuie să fie amplasate la toate cele patru colțuri (fără a fi fixate de unități). Vârful acestor bețe trebuie acoperit pentru protecția câinelui și a conductorului, dacă este necesar. Bețele de marcare nu sunt considerate parte a obstacolului; acestea sunt doar un ajutor pentru arbitraj.

Pod:

Înălțime: minim 120 cm - maxim 130 cm

Lungimea planșei de trecere și a rampelor: minim 360 cm - maxim 380 cm

Lățimea planșei și a rampelor: 30 cm

Zone de contact: Ultimii 90 cm de la baza fiecărei rampe trebuie să aibă o culoare diferită (inclusiv pe laterale).

Balansoar:

Înălțime: 60 cm, măsurată de la sol până la nivelul scândurii, în punctul central de pivotare. Punctul de pivotare al balansoarului nu trebuie să fie la mai mult de 10 cm sub partea superioară a scândurii.

Lungimea scândurii: minim 360 cm - maxim 380 cm

Lățimea scândurii: 30 cm

Zonă de contact: la fel ca la pod.

Palisadă: Înălțime: Vârful celor două rampe trebuie să fie la 170 cm de sol pentru toate categoriile de câini.

Lungimea rampei: minim 265 cm - maxim 275 cm

Lățimea rampei: minim 90 cm, putând fi mărită la bază până la 115 cm

Zonă de contact: Ultimii 106 cm de la baza fiecărei rampe trebuie să fie într-o culoare diferită (și pe laterale).

Tunel flexibil:

Diametru: 60 cm

Lungime: 300 până la 600 cm

Tunelul trebuie să fie flexibil și se recomandă să fie realizat dintr-un material cu suprafață uniformă, într-o culoare deschisă.

Tunelurile trebuie întotdeauna întinse la lungimea lor maximă.

Când tunelul este fixat, chingile sau benzile de ancorare trebuie să urmeze conturul tunelului și să nu îl deformeze sau să îi reducă diametrul.

Numărul minim de saci pentru fixarea tunelului este de 1 sac/metru (de exemplu, 6 saci pentru un tunel de 6 m).

Slalom:

Număr de bețe: 12

Bețele sunt rigide și au un diametru de 3-5 cm. Înălțimea bețelor este de 100 - 120 cm și sunt amplasate la distanță de 60 cm între ele (măsurată între bețe).

Start - Finish:

Dacă se folosește sistem de cronometrare electronic, acesta trebuie plasat cât mai aproape de primul și de ultimul obstacol; acesta definește liniile de start și de sosire.

Dacă nu se folosește cronometrare electronică, primul și ultimul obstacol definesc liniile de start și sosire.

Dacă un câine trece pe lângă primul obstacol, se va penaliza cu un refuz și cronometrarea manual va începe atunci când câinele trece linia de start (aceasta fiind linia primei sărituri, extinsă până la limitele ringului de ambele părți).

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News