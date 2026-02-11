Târg de antichități și obiecte rare, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, fără manele și mici. Ce este interzis la vânzare

Un târg de antichități cu o serie de reguli stricte pentru comercianți va avea loc în Cetatea Alba Carolina. Târgul se va defășura în Șanțurile Cetății Alba Carolina, în perioada 13-17 mai 2026. Însă, atmosfera va fi una total atipică față de târgurile de vechituri cu care căutătorii de chilipiruri sunt obișnuiți.

Potrivit organizatorilor, cât se va desfășura târgul de antichități, din peisaj vor lipsi două ingrediente care dau viața și identitatea unui talcioc: micii care se rumenesc pe grătare și manelele care răsună din boxele semi înfundate scoase la vânzare de comercianți.

Organizatorii evenimentului sunt Palatul Principilor Transilvaniei și Restaurantul PUB 13.

Târgul se va desfășura în latura de Nord a Șanturilor Cetății Alba Carolina. Accesul va fi gratuit pentru vânzători, iar programul va fi zilnic între 09.00 și 22.00.

Ce se va putea vinde la târgul de antichități

Mobilier și Decorațiuni interioare (incluse)

mobilier de epocă

, covoare,

obiecte decorative vechi,

obiecte tradiționale și artizanat,

sticlă,

porțelan,

ceramic,

obiecte din argint, aur și aliaje,

mobilier din fier forjat

Artă plastică

pictură și grafică,

sculptură,

artă decorativă (tapiserie, vitralii etc.),

icoane

Tipărituri

cărți,

publicații de epocă (ziare, reviste),

ilustrate și fotografii de epocă,

filatelie

Obiecte personale și de colecție

numismatică (monede, medalii, insigne),

trofee bijuterii și ceasuri,

vestimentație de epocă,

arme de colecție,

jucării de epocă și miniaturi

Obiecte muzicale

aparate radio de epocă,

aparate de redare sunet,

cutii muzicale,

discuri vechi,

instrumente muzicale

Vehicule de epocă

autoturisme de epocă,

motociclete și biciclete vechi,

alte vehicule istorice

Ce produse sunt interzise la vânzare

piese auto și moto,

anvelope, jante

electrocasnice (aspiratoare, hote, roboți, casetofoane etc.),

scule și unelte (auto, construcții, uz casnic),

scule electrice,

haine și încălțăminte second-hand sau noi fără valoare istorică,

produse de uz casnic fără valoare istorică (după perioada interbelică, cu excepția argintăriei),

parfumuri și produse cosmetice,

trotinete,

biciclete,

scutere moderne,

articole sportive modern,

cărucioare,

landouri,

leagăne fără valoare istorică,

aparate foto după 1989,

jucării după 1989

Fără mici și manele

Organizatorii au realizat și un reglament. Acesta prevede clar că pe toată desfășurarea târgului nu vor fi făcute grătare și nici nu se vor auzi manele din boxe.

1. Curățenia spațiului – fiecare expozant este responsabil de menținerea curățeniei pe tot parcursul târgului și la finalul acestuia.

2. Interzis gătitul pentru vânzare – nu se fac grătare sau mâncare la flacără deschisă. Este permis doar gătitul pentru uz personal, pe reșouri de campanie.

3. Animalele de companie sunt binevenite.

4. Târg în aer liber – sunt interzise prelatele folosite ca parasolare.

5. Protejarea zonei istorice – nu se afectează în niciun fel patrimoniul și mediul înconjurător.

6. Produse admise la vânzare – se acceptă doar obiecte de antichitate, artă și colecție. Este interzis comerțul cu vestimentație și încălțăminte fără valoare istorică.

7. Muzica ambientală – se păstrează la un nivel moderat. Sunt strict interzise manelele sau muzica la volum ridicat.

8. Circulația autovehiculelor – nu se intră cu mașinile pe spațiile verzi. Parcarea se face doar în zonele special amenajate. Pe timpul nopții, autoturismele se pot aduce la standuri cu mențiunea ca dimineața înainte de deschidere acestea se reîntorc în parcare.

Acest regulament general este conceput pentru respectarea patrimoniului, buna desfășurare și o experiență plăcută pentru toți participanții.

Nerespectarea regulamentului – orice abatere atrage excluderea de la edițiile viitoare și aplicarea prevederilor legale.

Comercianții care doresc să participe se pot înscrie pe ACEST LINK.

