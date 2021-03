Cazul medicului ”minune” de la Antena 3. Colegiul Medicilor: A ratat vindecarea multor pacienți care au ajuns în stare gravă

Colegiul Medicilor Bihor s-a autosesizat după publicarea unui articol în care o doctoriţă din Oradea, proprietara unui cabinet privat, susţine că a vindecat o mie de persoane infectate cu Covid tratându-le cu un banal antibiotic.

Medicul Flavia Groșan a spus că tratează COVID-ul ca pe o pneumonie atipică, cu antibiotic, chiar şi prin telefon sau online, ca să nu-i pună pe drumuri pe cei grav bolnavi.

Antena 3 a prezentat cazul acesteia la o oră de maximă audiență însă ulterior pe siteul televiziunii au apărut mai multe articole în care aceasta este criticată inclusiv de jurnalistul postului, Radu Tudor.

Potrivit jurnaliștilor de la ebihoreanul.ro, dr. Flavia Groşan va trebui să dea seama în faţa Comisiei de Etică pentru afirmaţii nefondate, conform cărora protocoalele terapeutice din spitale duc la decesul pacienţilor, precum şi pentru afirmaţia că a vindecat bolnavi care, în realitate, au ajuns în stare gravă în Spitalul Municipal după tratamentul ei „miraculos”.

„Face minuni”

Site-ul national.ro a publicat marţi un articol intitulat „Un medic român face minuni. 100% vindecaţi de Covid”, care pe baza afirmaţiilor doctoriţei Flavia Groşan, medic pneumolog din Oradea, susţine că aceasta a vindecat „aproape o mie de pacienţi Covid în diferite stadii”, „fără nicio zi de spitalizare”, tratând infecţia cu coronavirusul ca pe o „pneumonie atipică”, în timp ce „în spitale se fac greşeli uriaşe şi protocolul (n.r. – terapeutic) Covid omoară, de fapt, bolnavii”.

„Obiectivul meu de la începutul pandemiei a fost ca niciun pacient să nu ajungă pe mască de oxigen, nu intubat, pe mască. Şi nu a ajuns. Eu mă duc pe medicaţia mea clasică, ieftină, care include şi Claritromicina, un antibiotic ce face parte din grupa antibioticelor macrolide. (…)

Eu am lucrat în nişte studii clinice foarte interesante pe pneumonii şi acolo am învăţat despre tropismul viral al Claritromicinei, acolo am învăţat rolul antiinflamator al Claritromicinei, pe care nu îl are niciun antibiotic, şi de 10 ani lucrez cu acest antibiotic în pneumonii virale şi atipice.

Pe mine m-a prins perfect pandemia şi m-am dus ca şi tratament etiologic pe Claritromicină. Sigur că pe lângă acest antibiotic mai sunt câteva tratamente adjuvante, că ea singură nu face faţă. Este o schemă de tratament care îmi aparţine„, a declarat dr. Flavia Groşan în articolul citat.

Precizări similare a făcut și într-o emisiune a Antenei 3, la care a fost invitată.

Aceasta mai susţine că în spitale au loc multe decese ale pacienţilor Covid deoarece li se administrează oxigen terapeutic, ceea ce provoacă edeme cerebrale.

S-a retras din sistemul sanitar public

Colegiul Medicilor Bihor, din care face parte dr. Flavia Groşan, s-a autosesizat, astfel că aceasta va fi cercetată de Comisia de Etică.

„Doamna doctor a făcut afirmaţii care au adus grave prejudicii corpului medical prin sugestia că medicii specialişti infecţionişti şi ATI ar face rău pacienţilor, dar şi prin faptul că neagă protocoalele de tratament Covid practicate în spitale.

Am invitat-o la Comisia de Etică, să îşi justifice afirmaţiile. Am sunat-o azi şi părea chiar bucuroasă”, a declarat BIHOREANULUI dr. Carmen Pantiş, preşedintele Colegiului Medicilor Bihor.

Potrivit dr. Pantiş, Flavia Groşan, fostă directoare a vechiului Spital TBC la mijlocul anilor 2000, ulterior angajată a Spitalului Municipal din Marghita, „s-a retras din sistemul sanitar public în urmă cu aproximativ patru ani, iar de atunci deţine un cabinet privat în Oradea”.

Președintele Colegiului Medicilor: A ratat vindecarea multor pacienți care au ajuns la spital în stare gravă

În timp ce articolul de pe national.ro susţine că dr. Groşan ar fi vindecat „100% aproape o mie de pacienţi Covid” (număr nesusţinut în niciun fel), preşedintele Colegiului Medicilor Bihor arată că, în realitate, aceasta a ratat vindecarea a foarte multor pacienţi.

„În realitate, există numeroase persoane care, după ce au fost la cabinetul privat al doamnei dr. Groşan, au ajuns în stare gravă la Spitalul Municipal din Oradea. Cum să pretinzi că ai vindecat 100% o mie de oameni şi tu ştii că pacienţii tăi ajung în stare gravă în spital?”, a subliniat dr. Carmen Pantiş.

Articol complet pe ebihoreanul.ro