Ce aduce anul 2020. Principalele modificări fiscale ce vor fi aplicate de anul viitor

Anul viitor vine și cu o serie de modificări fiscale. Pe lângă creșterea salariului minim, vor fi și noutăți legate de activitatea agenților economici și piața forței de muncă.

De la 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, adică 13,327 lei/oră. Salariul minim pentru studii superioare rămâne la suma de 2.350 lei lunar, iar pentru sectorul construcții, de 3.000 de lei.

Creșterea salariului minim trebuie comunicată de catre angajatori în REVISAL până în 31 ianuarie 2020.

Totodată, câștigul salarial mediu brut pe anul 2020 se actualizează la suma de 5.429 lei.

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește astfel:

– în cazul asiguratului sau pensionarului: 5.429 lei

– în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului: 2.715 lei.

Alocația de stat pentru copii se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflației, începând cu 1 ianuarie 2020. În acest an, alocația pentru copii a fost de 300 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap; 150 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si tinerilor care au implinit varsta de 18 ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional, organizate in conditiile legii, pana la terminarea acestora; – 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap.

Mai există un proiect ce vizează dublarea alocațiilor pentru copii, respectiv 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (3 ani pentru copiii cu handicap), 300 lei pentru copiii cu vârsta între 2 și 18 ani și 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Plafon majorat pentru obligația la plata CASS de către persoane fizice ce obtin venituri non-salariale. Aceste plafoane se determină în functie de nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la termenul de depunere a declarației unice pentru veniturile estimate.

Baza de calcul de 12 salarii (2020) = 12* 2.230 lei = 26.760 lei

CASS de plată = 10%* 26.760 lei = 2.676 lei

Contribuția pentru persoane cu handicap neîncadrate: autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați. Dacă nu angajează persoane cu handicap, plătesc lunar catre bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

De exemplu, o firmă cu 100 de angajați va plăti, dacă nu angajează persoane cu handicap, astfel: 4* 2.230 lei = 8.920 lei. Anterior acestei modificari, suma pe care o datora era de 4* 2.080 lei = 8.320 lei, cu 600 de lei mai puțin.

Se modifică și baza anuală de calcul a CAS la PFA: 12 * 2.230 lei = 26.760 lei

Vechea bază (2019) este : 12 *2.080 lei = 24.960 lei

Creșterea salariului minim conduce la creșterea CAS la PFA cu 25% * (26.760 lei – 24.960 lei) = 450 lei

Alte modificări:

Eliminarea acordului vecinilor pentru firme fără activitate și alte măsuri pentru a simplifica înfiintarea firmelor. Proiectul a fot votat și va deveni lege.

Se referă la: eliminarea unor documente inutile din procesul înregistrarii sediului social; eliminarea acordului vecinilor pentru a avea sediu social intr-un apartament in care nu se desfasoara activitate comerciala; eliminarea restricției de a avea o singura firmă în care să poți fi acționar unic; eliminarea limitării de a avea o singură firmă per cameră.

Agentii economici care introduc pe piață bunuri ambalate au obligația, începând cu 1 ianuarie 2020, să aibă un procent mediu anual al ambalajelor reutilizabile de cel puțin 5% din totalul ambalajelor utilizate la introducerea pe piață a produselor lor. Acest procent trebuie să crească anual cu 5% până în anul 2025.

Anul viitor, vor fi admiși 30.000 de lucrători străini pe piața forței de muncă din România. Comparativ, în acest an, contingentul a fost de 20.000 de lucrători.

