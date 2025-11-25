Connect with us

Eveniment

Cetățenie română cu acte false pentru oligarhi și infractori ruși și ucraineni. Anchetă de proporții la Parchetul General

Publicat

acum O oră

Cetățenie română cu acte false pentru oligarhi și infractori ruși și ucraineni: Mai mulți cetățeni ruși și ucraineni au obținut documente de identitate românești în mod fraudulos, situație care face obiectul unei anchete ample a Parchetului General.

În parte este vorba despre infractori periculoși sau oligarhi conectați la interesele Kremlinului și puși pe lista sancțiunilor de către țări din Occident, a declarat o sursă din cadrul Poliției de Frontieră pentru G4Media.ro.

Informația este confirmată de portalul instanțelor de judecată unde, în acest an, Direcția Locală de Evidența Persoanelor Sector 6 a cerut judecătorilor să anuleze certificate de naștere românești eliberate pe numele a zeci de cetățeni din Rusia care au depus la ghișee documente de identitate false.

Potrivit anchetei, cu ajutorul unor angajați ai unui serviciu de evidență a populației și ai unei primării, au fost emise acte de identitate românești cu informații false privind domiciliul și chiar cetățenia, printre beneficiari numărându-se persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova și alte țări ale fostului spațiu sovietic.

Marți au fost percheziții prin care autoritățile au vizat atât instituții publice, cât și persoane fizice.

Acțiunea a avut loc într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de fals informatic comise de funcționari publici din județul Suceava, precum și uz de fals și complicitate la fals informatic din partea unor beneficiari ai documentelor de identitate, transmit autoritățile.

Potrivit procurorilor, datele falsificate privesc atât adrese de domiciliu cât și certificate de cetățenie contrafăcute.

Declarațiile de luare în spațiu ar fi fost întocmite în fals, fără prezența beneficiarilor în fața funcționarilor de la Evidența Populației.

„Activitățile au fost efectuate în colaborare cu IGPR – DIC,SIAS și Serviciul tehnic din cadrul PÎCCJ”, arată un comunicat emis de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

O parte dintre persoanele vizate sunt cetățeni români care i-au „luat în spațiu” pe străinii interesați, pentru a-i ajuta să obțină acte de identitate și, ulterior, pașapoarte românești.

Conform Parchetului ICCJ, rețeaua folosea funcționari din cadrul unei primării și ai serviciului de evidență a populației pentru a introduce date fictive în sistem, astfel încât beneficiarii – persoane din Federația Rusă, Ucraina, Republica Moldova și alte republici ex-sovietice – să primească buletine și certificate de cetățenie false.

Datele nereale priveau atât domiciliul (stabilit fictiv în locuințe improprii, dezafectate sau fără acordul proprietarilor), cât și certificate de cetățenie falsificate anterior. Declarațiile de luare în spațiu erau întocmite în fals, iar beneficiarii nu se prezentau la ghișeu în fața funcționarului, așa cum prevede legea.

Până acum, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale pentru 18 persoane care au obținut cărți de identitate și pașapoarte pe baza unor documente falsificate.

Foto: Arhivă

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 9 minute

Scandal într-un local din Alba Iulia: Bărbat reținut de polițiști după ce i-a agresat pe paznic și pe administrator
Cugiracum 19 minute

VIDEO: Tânăr din Cugir, reținut de polițiști după ce l-a bătut pe un bărbat, pe o stradă din oraș
politie noaptea
Evenimentacum 28 de minute

Tânăr de 17 ani din Alba Iulia, reținut pentru lipsire de libertate. Și-ar fi sechestrat iubita în casă și ar fi amenințat-o
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie. Calendarul concursurilor și condiții
Administrațieacum 17 ore

Cum vor colabora spitalele din Alba în beneficiul pacienților. Investigații medicale în sistem informatic integrat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Locuri de muncă în Alba: 594 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Majorare indirectă a pensiilor
Actualitateacum 3 ore

Curtea Constituțională discută sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 15 ore

Scutire de la plata CASS pentru mame, veterani, invalizi și personal monahal. Legi adoptate tacit de Senat
Evenimentacum 16 ore

Ședința CSAT: măsuri pentru dezvoltarea capacității de apărare a statului și pentru creșterea rezilienței societății
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

concert toti k1 piata cetatii
Evenimentacum 16 ore

Alba unește România: spectacol folcloric extraordinar la Alba Iulia, pe 1 Decembrie. Alte evenimente de Ziua Națională
Horoscop
Evenimentacum o zi

Horoscop pentru săptămâna 24-30 noiembrie 2025: Simțim nevoia să ne punem ordine în viața personală și în cea profesională
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 14 ore

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Evenimentacum 4 zile

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Administrațieacum 17 ore

Cum vor colabora spitalele din Alba în beneficiul pacienților. Investigații medicale în sistem informatic integrat
Actualitateacum 2 zile

Care este momentul potrivit pentru a bea vin. Ce spun medicii
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Zilele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Expoziții, lansări de carte și alte evenimente, în perioada 26-28 noiembrie
Educațieacum 15 ore

Programele școlare pentru disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru de liceu. Schimbări după aproape 20 de ani
Mai mult din Educatie