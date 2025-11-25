Cetățenie română cu acte false pentru oligarhi și infractori ruși și ucraineni. Anchetă de proporții la Parchetul General

Cetățenie română cu acte false pentru oligarhi și infractori ruși și ucraineni: Mai mulți cetățeni ruși și ucraineni au obținut documente de identitate românești în mod fraudulos, situație care face obiectul unei anchete ample a Parchetului General.

În parte este vorba despre infractori periculoși sau oligarhi conectați la interesele Kremlinului și puși pe lista sancțiunilor de către țări din Occident, a declarat o sursă din cadrul Poliției de Frontieră pentru G4Media.ro.

Informația este confirmată de portalul instanțelor de judecată unde, în acest an, Direcția Locală de Evidența Persoanelor Sector 6 a cerut judecătorilor să anuleze certificate de naștere românești eliberate pe numele a zeci de cetățeni din Rusia care au depus la ghișee documente de identitate false.

Potrivit anchetei, cu ajutorul unor angajați ai unui serviciu de evidență a populației și ai unei primării, au fost emise acte de identitate românești cu informații false privind domiciliul și chiar cetățenia, printre beneficiari numărându-se persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova și alte țări ale fostului spațiu sovietic.

Marți au fost percheziții prin care autoritățile au vizat atât instituții publice, cât și persoane fizice.

Acțiunea a avut loc într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de fals informatic comise de funcționari publici din județul Suceava, precum și uz de fals și complicitate la fals informatic din partea unor beneficiari ai documentelor de identitate, transmit autoritățile.

Potrivit procurorilor, datele falsificate privesc atât adrese de domiciliu cât și certificate de cetățenie contrafăcute.

Declarațiile de luare în spațiu ar fi fost întocmite în fals, fără prezența beneficiarilor în fața funcționarilor de la Evidența Populației.

„Activitățile au fost efectuate în colaborare cu IGPR – DIC,SIAS și Serviciul tehnic din cadrul PÎCCJ”, arată un comunicat emis de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

O parte dintre persoanele vizate sunt cetățeni români care i-au „luat în spațiu” pe străinii interesați, pentru a-i ajuta să obțină acte de identitate și, ulterior, pașapoarte românești.

Conform Parchetului ICCJ, rețeaua folosea funcționari din cadrul unei primării și ai serviciului de evidență a populației pentru a introduce date fictive în sistem, astfel încât beneficiarii – persoane din Federația Rusă, Ucraina, Republica Moldova și alte republici ex-sovietice – să primească buletine și certificate de cetățenie false.

Datele nereale priveau atât domiciliul (stabilit fictiv în locuințe improprii, dezafectate sau fără acordul proprietarilor), cât și certificate de cetățenie falsificate anterior. Declarațiile de luare în spațiu erau întocmite în fals, iar beneficiarii nu se prezentau la ghișeu în fața funcționarului, așa cum prevede legea.

Până acum, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale pentru 18 persoane care au obținut cărți de identitate și pașapoarte pe baza unor documente falsificate.

