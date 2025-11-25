Connect with us

Dronă rusească pe teritoriul României. Au fost ridicate mai multe avioane de luptă. Autoritățile au emis mesaje RO-ALERT

acum 2 ore

acum 2 ore

Dronă rusească pe teritoriul României: Cetățenii din mai multe localități ale județului Vrancea au primit, marți dimineață, mesaje RO-ALERT privind potențialul risc de cădere a unor fragmente din spațiul aerian, dar autoritățile spun că acestea au avut doar rolul de informare și că în județ nu au fost probleme.

România a ridicat 4 avioane de luptă, două Eurofighter Typhoon și, mai târziu, F16 Fighting Falcon, a anunțat purtătorul de cuvând al MApN.

Au fost ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației.

Ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea. La ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona județului Tulcea.

La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României.

La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați” a precizat Corneliu Pavel, la Digi24.

”În această dimineață, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-ALERT pentru localitățile Mărășești, Pufești, Homocea, Adjud, Ploscuteni, Corbița, Tănăsoaia, Boghești și Garoafa din județul Vrancea.

Alertele au fost emise după o informare a SMFA, care semnala prezența unor posibile ținte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniței dintre România și Ucraina.

Mesajele RO-ALERT au avut rolul de a informa și atenționa preventiv populația cu privire la potențialul risc de cădere a unor fragmente din spațiul aerian, solicitând adoptarea unor măsuri minime de protecție și adăpostire în cazul în care situația ar fi evoluat nefavorabil”, a precizat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea.

Potrivit sursei citate, în județ nu au fost raportate incidente sau efecte negative.

Reprezentanții IPJ Vrancea au declarat, pentru AGERPRES că, în urma mesajelor RO-ALERT primite de populație, la 112 s-a primit un singur apel prin care se solicitau detalii cu privire la acest mesaj.

UPDATE: O dronă fără încărcătură a căzut în zona localității Puiești,  județul Vaslui, a anunțat ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.

Acesta a spus că este vorba probabil despre drona care a fost urmărită timp de mai multe ore pe teritoriul României în cursul dimineții.

„Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”, a adăugat ministrul Moșteanu. El a spus că a existat permisiunea de a fi doborâtă, dar că, foarte probabil, analizând potențialele daune colaterale, militarii au ales să nu angajeze.

