Curtea Constituțională discută sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private

Majorare indirectă a pensiilor

acum 3 ore

Curtea Constituțională a României (CCR) discută, marți, sesizările Înaltei Curți de Casație și Justiție și AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Judecătorii Instanței supreme au decis să sesizeze CCR în legătură cu proiectul de lege privind plata pensiilor private din piloanele II și III, potrivit Agerpres.

Proiectul a fost adoptat la jumătatea lunii octombrie de Parlament și prevede că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul II – pilonul obligatoriu administrat privat – vor primi inițial doar 30% din sumă, iar restul va fi eșalonat pe opt ani și, prin excepție, bolnavii cu afecțiuni oncologice pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere.

Totodată, pot primi toată suma, sub formă de plată unică, persoanele care au un fond mai mic decât contravaloarea a 12 indemnizații sociale lunare.

Judecătorii de la Instanța supremă, convocați în cadrul Secțiilor Unite, au decis, în unanimitate, să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la mai multe aspecte de neconstituționalitate.

Potrivit magistraților, cetățenii au dreptul să aibă o lege clară, previzibilă și predictibilă cu privire la drepturile lor la pensie și este în interesul societății ca legea să fie examinată de Curtea Constituțională înainte de promulgare, iar în măsura în care se vor impune corecții, acestea să fie făcute înainte să genereze efecte în masă.

Magistrații susțin că din examinarea prevederilor acestei legi se ajunge la concluzia că nu sunt respectate criteriile de accesibilitate, claritate, precizie și previzibilitate și nici principiile legalității și proporționalității în reglementarea infracțiunilor și contravențiilor prevăzute de legea adoptată în Parlament.

  1. pilu

    marți, 25.11.2025 at 11:55

    Magistrații ăștia se joacă cu țara cum vreau ei. E normal ? Din punct de vedere PSD, da.

Majorare indirectă a pensiilor
acum 3 ore

Curtea Constituțională discută sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private
