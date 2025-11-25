Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie. Calendarul concursurilor și condiții

Angajări la stat în Alba: în decembrie 2025 sunt organizate concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituții publice din județ.

Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.

Lista posturilor vacante

Angajări la stat. Alba Iulia

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba

asistent veterinar

Condiții: studii medii de specialitate absolvite cu diplomă în domeniul veterinar – vechime în specialitatea studiilor: minimum 4 ani

Termen pentru înscrieri: 28 noiembrie

Concurs: 9 decembrie – proba scrisă; interviul, ulterior

Detalii la telefon 0258835915

Serviciul de Ambulanță Județean Alba

economist

Condiții: studii superioare științe economice, 3 ani și 6 luni vechime

Termen pentru înscrieri: 2 decembrie

Concurs: 10 decembrie – proba scrisă; 15 decembrie – proba practică; 18 decembrie – interviu

registrator medical – Substația Sebeș

Condiții: diplomă bacalaureat, cunoștințe operare PC, 6 luni vechime

Termen pentru înscrieri: 2 decembrie

Concurs: 10 decembrie – proba scrisă; 18 decembrie – interviu

Detalii la telefon 0258 834 211

Angajări la stat. Alba Iulia

Club Sportiv ”Unirea” Alba Iulia

referent

antrenor atletism

Concurs: 11 decembrie – proba scrisă; 16 decembrie – interviu

Detalii la telefon 0258 819 086

Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba Iulia

contabil șef

Condiții: studii superioare licență Științe sociale/Științe economice; vechime în specialitate cel puțin 7 ani

Termen pentru înscrieri: 8 decembrie

Concurs: 16 decembrie – proba scrisă; 22 decembrie – interviu

Angajări la stat. Alba Iulia

Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

inginer – Serviciul Sistem Hidrotehnic Alba– SGA Alba

Condiții: studii superioare Amenajări și Construcții Hidrotehnice, Științe inginerești, Ingineria mediului

Termen pentru înscrieri: 28 noiembrie

Concurs: 10 decembrie – proba scrisă; 16 decembrie –interviu

inginer – Serviciul Gestiune Integrată Resurse de Apă – SGA Alba

Condiții: studii superioare Amenajări și Construcții Hidrotehnice, inginerie chimică, ingineria mediului, inginerie civilă, inginerie energetică.

Termen pentru înscrieri: 28 noiembrie

Concurs: 10 decembrie – proba scrisă; 16 decembrie –interviu

tehnician – Serviciul Hidrologie Alba Iulia

Condiții: diplomă bacalaureat

Termen pentru înscrieri: 28 noiembrie

Concurs: 10 decembrie – proba scrisă; 16 decembrie –interviu

mașinist la mașini pentru terasamente – Serviciul Atelier Mecanic- Formația Mecanici Utilaje

Condiții: studii medii/ 10 clase + școală profesională; calificare mașinist la mașini pentru terasamente

Termen pentru înscrieri: 2 decembrie

Concurs: 9 decembrie – proba practică; 15 decembrie – interviu

Angajări la stat. Alba Iulia

Inspectoratul Școlar Județean Alba

auditor IA

Condiții: studii superioare cu diplomă licență/echivalentă; vechime în specialitatea studiilor cel puțin 10 ani

Termen pentru înscrieri: 25 noiembrie

Concurs: 3 decembrie – proba scrisă; 8 decembrie – interviu

Casa Corpului Didactic Alba

administrator patrimoniu

Condiții: studii similare pentru funcția de economic, inginer/subinginer; cel puțin 5 ani experiență în gestiune/contabilitate; vechime cel puțin 10 ani

Termen pentru înscrieri: 2 decembrie

Concurs: 5 decembrie – proba scrisă

Grădinița cu Program Prelungit Step by Step nr. 12 Alba Iulia

lenjereasă

Condiții: studii generale, vechime în muncă 2 ani; certificat curs croitorie

Termen pentru înscrieri: 27 noiembrie

Concurs: 10 decembrie – proba practică; 16 decembrie – interviu

Detalii pe email gpp12.alba@isjalba.ro

Angajări la stat. Aiud

Colegiul Național ”Titu Maiorescu” Aiud

analist programator IA

Condiții: studii superioare; vechime cel puțin 6 ani și 6 luni

Termen pentru înscrieri: 5 decembrie

Concurs: 12 decembrie – proba scrisă; 16 decembrie – proba practică, 18 decembrie – interviu

Detalii la telefon 0258861946

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

infirmieră

îngrijitor curățenie

Condiții: cel puțin școală generală; curs infirimere, cel puțin 6 luni vechime – pentru posturi de infirmieră

Termen pentru înscrieri: 26 noiembrie

Concurs: 5 decembrie – proba scrisă; 11 decembrie – interviu

Detalii la telefon 0258861302, int 120

Angajări la stat. Sebeș

Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș

portar

Condiții: studii generale/medii; cunoștințe SSM/PSI

Termen pentru înscrieri: 12 decembrie

Concurs: 15 decembrie – proba scrisă; 16 decembrie – interviu

spălătoreasă

Condiții: studii gimnaziale, nu se solicită vechime; cunoștințe SSM/PSI

Termen pentru înscrieri: 21 decembrie

Concurs: 16 decembrie – proba scrisă; 17 decembrie – interviu

Detalii la telefon 0258 731 922

Liceul German Sebeș

portar

Condiții: studii gimnaziale, nu se cere vechime, cunoștințe în domeniul SSM și PSI

Termen pentru încrieri: 12 decembrie

Concurs: 17 decembrie – proba scrisă; 19 decembrie – interviu

magaziner

Condiții: studii liceale cu diplomă bacalaureat, nu se solicită vechime, cunoștințe în domeniul SSM și PSI

Termen pentru înscrieri: 12 decembrie

Concurs: 17 decembrie – proba scrisă; 19 decembrie – interviu

lenjereasă

Condiții: studii gimnaziale, nu se cere vechime, cunoștințe în domeniul SSM și PSI

Termen pentru încrieri: 12 decembrie

Concurs: 17 decembrie – proba scrisă; 19 decembrie – interviu

spălătoreasă

Condiții: studii gimnaziale, nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 12 decembrie

Concurs: 17 decembrie – proba scrisă; 19 decembrie – interviu

Detalii la telefon 0371348884

Angajări la stat. Blaj

Serviciul Public de Gospodărie Comunală Blaj

referent I

Condiții: studii medii, vechime 4 ani

Termen pentru înscrieri: 8 decembrie

Concurs: 16 decembrie – proba scrisă; 18 decembrie – interviu

Detalii pe email primariablajservpub@gmail.com

Angajări la stat. Câmpeni

Spitalul Orășenesc Câmpeni

asistent medical generalist debutant (7 posturi)

Posturile sunt, câte unul, la Compartiment Neonatolohie, Spitalizare de zi, Cabinet chirurgie generală, Cabinet pediatrie, Compartiment ortopedie și traumatologie, Cabine neurologie, Cabinet cardiologie

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare; nu se solicită vechime; certificate membru și adeverință OAMGMAMR

Termen pentru înscrieri: 8 decembrie

Concurs: 15 decembrie – proba scrisă; 19 decembrie – interviu

arhivist debutant – Compartiment Resurse Umane

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurta durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință istorie,studii economice, juridice; atestat/ curs de perfecționare în domeniul arhivistic

informatician III – Compartiment informatică

Condiții: studii superioare de scurtă durată în profilul/domeniul Tehnologia informației/Informatică; 6 luni vechime în specialitate

Termen pentru înscrieri: 9 decembrie

asistent medical – Secția medicină internă (post pe perioadă determinată)

Condiții: diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate; 6 luni vechime ca asistent medical; certificate/adeverință de membru OAMGMAMR

muncitor necalificat I, ajutor de bucătar

Condiții: studii medii, fără vechime

infirmieră (6 posturi)

Condiții: studii medii, curs infirmiere

Termen pentru înscrieri: 8 decembrie

Concurs: 16 decembrie – proba scrisă; 22 decembrie – interviu

Detalii la telefon 0258 771 717, interior 17

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

economist debutant (2 posturi)

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă/ licențiat în științe economice în domeniul contabilitate, specializarea contabilitate și informatică de gestiune; cunoștințe operare PC- nivel avansat (dovedite cu diplomă); nu se solicită vechime în muncă.

Termen pentru înscrieri: 28 noiembrie

Concurs: 9 decembrie – proba scrisă; 12 decembrie proba practică; 17 decembrie – interviu

muncitor calificat – electrician debutant

Condiții: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; certificat de calificare în meseria de electrician; nu se solicită necesită vechime în muncă

Termen pentru înscrieri: 27 noiembrie

Detalii la telefon 0258771582

Angajări la stat. Cugir

Spitalul Orășenesc Cugir

medic specialist pneumologie

Condiții: diplomă licență, certificat/adeverință medic specialist pneumologie; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 5 decembrie

Concurs: 17 decembrie – proba scrisă; 22 decembrie – proba practică

medic rezident an V – Radiologie și imagistică medicală

Condiții: diplomă licență medicină, certificate/adeverință medic rezident radiologie și imagistica medicala an V

Termen pentru înscrieri: 5 decembrie

Concurs: 16 decembrie – proba scrisă; 19 decembrie – proba clinic

Detalii pe email spitalcugir@yahoo.com

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România

cunoaște limba română, scris și vorbit

are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

are capacitate deplină de exercițiu

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate

îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs

nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

