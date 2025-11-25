Administrație
Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie. Calendarul concursurilor și condiții
Angajări la stat în Alba: în decembrie 2025 sunt organizate concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituții publice din județ.
Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.
Lista posturilor vacante
Angajări la stat. Alba Iulia
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba
- asistent veterinar
Condiții: studii medii de specialitate absolvite cu diplomă în domeniul veterinar – vechime în specialitatea studiilor: minimum 4 ani
Termen pentru înscrieri: 28 noiembrie
Concurs: 9 decembrie – proba scrisă; interviul, ulterior
Detalii la telefon 0258835915
Serviciul de Ambulanță Județean Alba
- economist
Condiții: studii superioare științe economice, 3 ani și 6 luni vechime
Termen pentru înscrieri: 2 decembrie
Concurs: 10 decembrie – proba scrisă; 15 decembrie – proba practică; 18 decembrie – interviu
- registrator medical – Substația Sebeș
Condiții: diplomă bacalaureat, cunoștințe operare PC, 6 luni vechime
Termen pentru înscrieri: 2 decembrie
Concurs: 10 decembrie – proba scrisă; 18 decembrie – interviu
Detalii la telefon 0258 834 211
Angajări la stat. Alba Iulia
Club Sportiv ”Unirea” Alba Iulia
- referent
- antrenor atletism
Concurs: 11 decembrie – proba scrisă; 16 decembrie – interviu
Detalii la telefon 0258 819 086
Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba Iulia
- contabil șef
Condiții: studii superioare licență Științe sociale/Științe economice; vechime în specialitate cel puțin 7 ani
Termen pentru înscrieri: 8 decembrie
Concurs: 16 decembrie – proba scrisă; 22 decembrie – interviu
Angajări la stat. Alba Iulia
Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba
- inginer – Serviciul Sistem Hidrotehnic Alba– SGA Alba
Condiții: studii superioare Amenajări și Construcții Hidrotehnice, Științe inginerești, Ingineria mediului
Termen pentru înscrieri: 28 noiembrie
Concurs: 10 decembrie – proba scrisă; 16 decembrie –interviu
- inginer – Serviciul Gestiune Integrată Resurse de Apă – SGA Alba
Condiții: studii superioare Amenajări și Construcții Hidrotehnice, inginerie chimică, ingineria mediului, inginerie civilă, inginerie energetică.
Termen pentru înscrieri: 28 noiembrie
Concurs: 10 decembrie – proba scrisă; 16 decembrie –interviu
- tehnician – Serviciul Hidrologie Alba Iulia
Condiții: diplomă bacalaureat
Termen pentru înscrieri: 28 noiembrie
Concurs: 10 decembrie – proba scrisă; 16 decembrie –interviu
- mașinist la mașini pentru terasamente – Serviciul Atelier Mecanic- Formația Mecanici Utilaje
Condiții: studii medii/ 10 clase + școală profesională; calificare mașinist la mașini pentru terasamente
Termen pentru înscrieri: 2 decembrie
Concurs: 9 decembrie – proba practică; 15 decembrie – interviu
Angajări la stat. Alba Iulia
Inspectoratul Școlar Județean Alba
- auditor IA
Condiții: studii superioare cu diplomă licență/echivalentă; vechime în specialitatea studiilor cel puțin 10 ani
Termen pentru înscrieri: 25 noiembrie
Concurs: 3 decembrie – proba scrisă; 8 decembrie – interviu
Casa Corpului Didactic Alba
- administrator patrimoniu
Condiții: studii similare pentru funcția de economic, inginer/subinginer; cel puțin 5 ani experiență în gestiune/contabilitate; vechime cel puțin 10 ani
Termen pentru înscrieri: 2 decembrie
Concurs: 5 decembrie – proba scrisă
Grădinița cu Program Prelungit Step by Step nr. 12 Alba Iulia
- lenjereasă
Condiții: studii generale, vechime în muncă 2 ani; certificat curs croitorie
Termen pentru înscrieri: 27 noiembrie
Concurs: 10 decembrie – proba practică; 16 decembrie – interviu
Detalii pe email gpp12.alba@isjalba.ro
Angajări la stat. Aiud
Colegiul Național ”Titu Maiorescu” Aiud
- analist programator IA
Condiții: studii superioare; vechime cel puțin 6 ani și 6 luni
Termen pentru înscrieri: 5 decembrie
Concurs: 12 decembrie – proba scrisă; 16 decembrie – proba practică, 18 decembrie – interviu
Detalii la telefon 0258861946
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
- infirmieră
- îngrijitor curățenie
Condiții: cel puțin școală generală; curs infirimere, cel puțin 6 luni vechime – pentru posturi de infirmieră
Termen pentru înscrieri: 26 noiembrie
Concurs: 5 decembrie – proba scrisă; 11 decembrie – interviu
Detalii la telefon 0258861302, int 120
Angajări la stat. Sebeș
Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș
- portar
Condiții: studii generale/medii; cunoștințe SSM/PSI
Termen pentru înscrieri: 12 decembrie
Concurs: 15 decembrie – proba scrisă; 16 decembrie – interviu
- spălătoreasă
Condiții: studii gimnaziale, nu se solicită vechime; cunoștințe SSM/PSI
Termen pentru înscrieri: 21 decembrie
Concurs: 16 decembrie – proba scrisă; 17 decembrie – interviu
Detalii la telefon 0258 731 922
Liceul German Sebeș
- portar
Condiții: studii gimnaziale, nu se cere vechime, cunoștințe în domeniul SSM și PSI
Termen pentru încrieri: 12 decembrie
Concurs: 17 decembrie – proba scrisă; 19 decembrie – interviu
- magaziner
Condiții: studii liceale cu diplomă bacalaureat, nu se solicită vechime, cunoștințe în domeniul SSM și PSI
Termen pentru înscrieri: 12 decembrie
Concurs: 17 decembrie – proba scrisă; 19 decembrie – interviu
- lenjereasă
Condiții: studii gimnaziale, nu se cere vechime, cunoștințe în domeniul SSM și PSI
Termen pentru încrieri: 12 decembrie
Concurs: 17 decembrie – proba scrisă; 19 decembrie – interviu
- spălătoreasă
Condiții: studii gimnaziale, nu se solicită vechime
Termen pentru înscrieri: 12 decembrie
Concurs: 17 decembrie – proba scrisă; 19 decembrie – interviu
Detalii la telefon 0371348884
Angajări la stat. Blaj
Serviciul Public de Gospodărie Comunală Blaj
- referent I
Condiții: studii medii, vechime 4 ani
Termen pentru înscrieri: 8 decembrie
Concurs: 16 decembrie – proba scrisă; 18 decembrie – interviu
Detalii pe email primariablajservpub@gmail.com
Angajări la stat. Câmpeni
Spitalul Orășenesc Câmpeni
- asistent medical generalist debutant (7 posturi)
Posturile sunt, câte unul, la Compartiment Neonatolohie, Spitalizare de zi, Cabinet chirurgie generală, Cabinet pediatrie, Compartiment ortopedie și traumatologie, Cabine neurologie, Cabinet cardiologie
Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare; nu se solicită vechime; certificate membru și adeverință OAMGMAMR
Termen pentru înscrieri: 8 decembrie
Concurs: 15 decembrie – proba scrisă; 19 decembrie – interviu
- arhivist debutant – Compartiment Resurse Umane
Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurta durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință istorie,studii economice, juridice; atestat/ curs de perfecționare în domeniul arhivistic
- informatician III – Compartiment informatică
Condiții: studii superioare de scurtă durată în profilul/domeniul Tehnologia informației/Informatică; 6 luni vechime în specialitate
Termen pentru înscrieri: 9 decembrie
- asistent medical – Secția medicină internă (post pe perioadă determinată)
Condiții: diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate; 6 luni vechime ca asistent medical; certificate/adeverință de membru OAMGMAMR
- muncitor necalificat I, ajutor de bucătar
Condiții: studii medii, fără vechime
- infirmieră (6 posturi)
Condiții: studii medii, curs infirmiere
Termen pentru înscrieri: 8 decembrie
Concurs: 16 decembrie – proba scrisă; 22 decembrie – interviu
Detalii la telefon 0258 771 717, interior 17
Spitalul de Boli Cronice Câmpeni
- economist debutant (2 posturi)
Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă/ licențiat în științe economice în domeniul contabilitate, specializarea contabilitate și informatică de gestiune; cunoștințe operare PC- nivel avansat (dovedite cu diplomă); nu se solicită vechime în muncă.
Termen pentru înscrieri: 28 noiembrie
Concurs: 9 decembrie – proba scrisă; 12 decembrie proba practică; 17 decembrie – interviu
- muncitor calificat – electrician debutant
Condiții: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; certificat de calificare în meseria de electrician; nu se solicită necesită vechime în muncă
Termen pentru înscrieri: 27 noiembrie
Detalii la telefon 0258771582
Angajări la stat. Cugir
Spitalul Orășenesc Cugir
- medic specialist pneumologie
Condiții: diplomă licență, certificat/adeverință medic specialist pneumologie; nu se solicită vechime
Termen pentru înscrieri: 5 decembrie
Concurs: 17 decembrie – proba scrisă; 22 decembrie – proba practică
- medic rezident an V – Radiologie și imagistică medicală
Condiții: diplomă licență medicină, certificate/adeverință medic rezident radiologie și imagistica medicala an V
Termen pentru înscrieri: 5 decembrie
Concurs: 16 decembrie – proba scrisă; 19 decembrie – proba clinic
Detalii pe email spitalcugir@yahoo.com
Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
- cunoaște limba română, scris și vorbit
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
- are capacitate deplină de exercițiu
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
