Zilele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Expoziții, lansări de carte și alte evenimente, în perioada 26-28 noiembrie

Publicat

acum 3 ore

Zilele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba sunt organizate în perioada 26-28 noiembrie 2025. Sunt prezentate expoziții și lansări de carte. Va fi inaugurată biblioteca din cartierul Gheorghe Șincai.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.

”Pe parcursul celor trei zile, participanții vor avea ocazia să vizioneze expoziții de carte și artă, să primească recomandări de lectură, să cunoască pagini din istoricul bibliotecii, să se perfecționeze în cadrul unor întâlniri cu specialiști, să asiste la conferințe interesante și să ia parte la numeroase activități de promovare a cărții, a lecturii și a scriitorilor. Activitățile au fost gândite pe gustul tuturor, indiferent de vârstă, preocupări sau teme de lectură favorite”, transmit organizatorii.

Zilele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba se sărbătoresc în fiecare an, la final de lună noiembrie. În 26 noiembrie 1991, Biblioteca Județeană Alba a primit numele academicianului, prozatorului, poetului, dramaturgului și filozofului Lucian Blaga.

Zilele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Program

Miercuri 26 noiembrie 2025

  • orele 8.00-21.00 „Publicațiile Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba”, expoziție la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
  • orele 8.00 – 21.00 „Florile Reginei Maria/ Flowers of Blessing”, expoziție de caligrame la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
  • ora 9.00 Mesajul managerului instituției cu prilejul Zilelor Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Online, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
  • ora 9.30 „Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba – între trecut și prezent”. Proiectare film cu istoricul și proiectele bibliotecii, de la începuturi până în prezent. Online, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
  • ora 10.00 Inaugurarea  Filialei „Gheorghe Șincai” a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
  • ora 11.00 Reuniune științifică de profil cu tema „Bibliotecă – comunitate  – identitate?!”. Invitat: prof. univ. dr. Ilie Moise, Academia Română – Institutul de cercetări socio-umane Sibiu. Locație: Filiala Gheorghe Șincai a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
  • ora 14.00 „Cititori recomandă”, video de promovare a colecțiilor bibliotecii. Online, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
  • ora 17.00  „Piața muncii și schimbarea de paradigmă”, conferință susținută de dr. Alin Tomuș, sociolog, la Sala de lectură a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
  • ora 18.00 Lansare de carte: „De la Marea Baltică la Marea Moartă”, autor Ioan Bâscă; la sala de lectură a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
  • ora 19.00 A. G. Weinberger – „Muzica între libertate și manipulare”, lansare de carte și recital muzical; la Sala de lectură a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba

Joi 27 noiembrie 2025

  • orele 8.00-21.00 „Publicațiile Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba”, expoziție la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
  • orele 8.00 – 21.00 „Florile Reginei Maria/ Flowers of Blessing”, expoziție de caligrame la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
  • ora 9.30 „Biblioteca – atunci și acum”. Proiectare film cu istoricul și proiectele bibliotecii, de la începuturi până în prezent. Online, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
  • ora 10.00 „Biblioteca, o casă magică a cuvintelor”, lecturi interactive pentru elevi la Secția pentru copii a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
  • ora 13.00 Depunere de flori și moment omagial la bustul lui Liviu Rebreanu, pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia
  • ora 14.00 „Cititori recomandă”, video de promovare a colecțiilor bibliotecii. Online, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
  • ora 17.00 Întâlnirea lunară a cercului de scriere creativă „Verbum”, al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, la Sala de lectură a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
  • ora 18.00 Scriitori în dialog cu publicul românesc: participă Silviu Mihăilă, critic și istoric literar, poet, eseist; Felicia Colda, poet; Ovidiu Scridon – poet și muzician. Locație: Sala de lectură a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba

Vineri 28 noiembrie 2025

  • orele 8.00-21.00 „Publicațiile Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba”, expoziție la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
  • orele 8.00 – 21.00 „Florile Reginei Maria/ Flowers of Blessing”, expoziție de caligrame la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
  • ora 9.30 „Biblioteca – atunci și acum”. Proiectare film cu istoricul și proiectele bibliotecii de la începuturi până în prezent. Online, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
  • ora 14.00 „Cititori recomandă”, video de promovare a colecțiilor bibliotecii. Online, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
  • ora 16:00 Gala Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba: Conferințele bibliotecii: „Valorificarea resurselor locale pentru păstrarea identității culturale” – Invitat: Dan Mihai Popescu, administratorul public al județului Alba; Lansarea revistei de specialitate „Metodica”; Decernare de diplome pentru primari, bibliotecari, parteneri, colaboratori, membrii cercului de scriere creativă „Verbum”, membrii cluburilor de lectură ale bibliotecii, voluntari, cititori fideli, mass-media, scriitori din județul Alba, instituții culturale și ONG-uri din județul Alba. Locație: Atrium Centurionum – sediul administrativ al județului Alba.
