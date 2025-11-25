Economie
Locuri de muncă în Alba: 594 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 25 noiembrie. Sunt vacante 594 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.
Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ – SGA Alba – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0265260289
- ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ – SGA Alba – agent hidrotehnic – 1 – 0265260289
- ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ – SGA Alba – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0265260289
- ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ – SGA Alba – inginer constructii hidrotehnice – 1 – 0265260289
- ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ – SGA Alba – tehnician hidrolog – 1 – 0265260289
- ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ – SGA Alba – inginer ecolog – 1 – 0265260289
- ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ – SGA Alba – inginer chimist – 1 – 0265260289
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0756101055
- ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATR – fiziokinetoterapeut – 1 – 0722346560
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – manipulant marfuri – 2 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – sortator produse – 2 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – îngrijitor animale – 1 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – sortator produse – 1 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 2 – 0756101055
- ALBATROS GOLD SRL – muncitor necalificat în agricultura – 5 – 0728014600
- ALBATROS GOLD SRL – muncitor necalificat în agricultura – 1 – 0728014600
- ALE SMART CLEAN SRL – manager – 1 – 0775231457
- ALE SMART CLEAN SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 2 – 0775231457
- ALSIRO COMPANY SRL – ajutor bucatar – 1 – 0743096170
- ARMONI LAND – terapeut ocupational – 1 – 0744860143
- ARMONI LAND – logoped – 1 – 0744860143
- ARMONI LAND – psiholog – 2 – 0744860143
- AȘK PRETZEL SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 2 – 0759643342
- AȘK PRETZEL SRL – îngrijitor cladiri – 2 – 0759643342
- AZ BUILDER SRL – sudor – 2 – 0725693725
- AZ BUILDER SRL – lacatus – montator – 2 – 0725693725
- BEKOS GROUP SRL – curier – 1 – 0740016728
- BEST CLEAN SRL – îngrijitor cladiri – 2 – 0741116799
- BIBLIOTECA JUDETEANA LUCIAN BLAGA ALBA – contabil – sef – 1 – 0258811443
- BIO TERAPIA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 5 – 0723278582
- BOLEA 24H TRUCK REPAIR – mecanic auto – 1 – 0756280714
- BOLEA 24H TRUCK REPAIR – antreprenor în economia sociala – 1 – 0756280714
- BOLEA 24H TRUCK REPAIR – mecanic auto – 1 – 0756280714
- BOLEA 24H TRUCK REPAIR – dispecer – 1 – 0756280714
- BOLEA 24H TRUCK REPAIR – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0756280714
- BOTTLING EXPERT CONCEPT SRL – operator la masini de amestecare (produse chimice) – 1 – 0751863838
- CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240
- CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240
- CARREFOUR ROMANIA SA – lucrator comercial – 3 – 0212067400
- CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro
- CORIOLAN IMPEX SRL – gestionar depozit – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro
- CREATIV MCA – organizator prestari servicii – 2 – 0744269181
- CREATIV MCA – secretara – 1 – 0744269181
- DEDEMAN SRL – vânzator – 1 – 0234513330
- DELGAZ GRID S.A. – masinist la masini cale mecanizare usoara si grea – 1 – gabriela.konrad@delgaz – grid.ro
- DENIZ INTER GLOBAL SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0749922928
- DGA ROUTE SRL – pizzar – 2 – 0723218149
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – medic stomatolog – 2 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – asistent medical generalist – 2 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – secretar administrativ – 1 – 0744961976
- DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
- DULCESA SRL – cofetar – 1 – 0745925181
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
- ECOPOWER ALBA SRL – electrician în constructii – 2 – 0748105821
- ECOPOWER ALBA SRL – gestionar depozit – 1 – 0748105821
- FAR FOUNDATION SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0263708010
- FAR FOUNDATION SRL – manager proiect – 1 – 0263708010
- GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 3 – 0786191650
- GROVE STREET SRL – ajutor bucatar – 3 – 0747085584
- GROVE STREET SRL – lucrator comercial – 3 – 0747085584
- HAGIU SI ALEX SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0721236424
- IMCOP SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744627674
- IMSAT – ALBA SA – electrician în constructii – 2 – 0258816103
- IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu – 1 – 0258816103
- IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces – 1 – 0258816103
- INFOSERVICE ALBA SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568
- JUSTICE SECURITY SERVICES SRL – agent de securitate – 1 – 0365404203
- KANI CLUB SRL – ajutor ospatar – 2 – 0753834181
- KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282
- KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282
- KLAUS MESAGER SRL – curier – 1 – 0744256764
- LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 1 – 0731900600
- MANAGEMENT & EXPERT CONSULTING SRL – consultant în management – 1 – 0756409108
- MANAGEMENT & EXPERT CONSULTING SRL – referent resurse umane – 1 – 0756409108
- MANAGEMENT & EXPERT CONSULTING SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0756409108
- MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com
- MAXITRAILER SRL – conducator activitate de transport rutier – 1 – maxitrailer64@gmail.com
- MERCADO SRL – manipulant marfuri – 2 – 0729445897
- NVR TERRA SURVEYING SRL – tehnician cadastru – 1 – 0742538575
- NVR TERRA SURVEYING SRL – inginer topograf – 2 – 0742538575
- NVR TERRA SURVEYING SRL – inginer topograf – 1 – 0742538575
- ONTIME INSTAL SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0740619647
- PANADY – antreprenor în economia sociala – 1 – 0740522938
- PANADY – brutar – 3 – 0740522938
- PANADY – ambalator manual – 2 – 0740522938
- PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 5 – 0258811646
- PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 5 – 0258811646
- PORTA NOSTRA SRL – camerista hotel – 1 – 0786396674
- POWER GREEN WIRE S.R.L – primitor – distribuitor materiale si scule – 1 – 0755517938
- PROFI ROM FOOD SRL – manager de zona – 1 – 0372568911
- RARA ONE – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0741990358
- RESTART KINETO MEDICAL SRL – manager – 1 – 0723365216
- RESTART KINETO MEDICAL SRL – kinetoterapeut – 1 – 0723365216
- RO.DE.X FASHION SRL – confectioner produse textile – 3 – 0740195535
- RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535
- SASU URBAN CONSTRUCT SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0758706601
- SASU URBAN CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0758706601
- SECURED SR SRL – agent de securitate – 2 – 0365/404203
- SELCAN TOUR SRL – manipulant marfuri – 2 – 0732211711
- SERALY KEB SRL – ajutor bucatar – 1 – 0747188167
- SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 5 – 0254206600
- SIDE GRUP SRL – manipulant marfuri – 1 – 0257216644
- START HADA CONSTRUCT – antreprenor în economia sociala – 1 – 0729818807
- START HADA CONSTRUCT – tehnician constructor – 1 – 0729818807
- START HADA CONSTRUCT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0729818807
- START HADA CONSTRUCT – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0729818807
- TED ELECTRO SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0744357709
- TED ELECTRO SRL – inginer instalatii pentru constructii – 1 – 0744357709
- TED ELECTRO SRL – electrician în constructii – 1 – 0744357709
- THE SOCIAL STORIES SRL – designer grafica (studii medii) – 1 – 0751923413
- THE SOCIAL STORIES SRL – specialist marketing online – 1 – 0751923413
- THE SOCIAL STORIES SRL – referent de specialitate marketing – 1 – 0751923413
- THE SOCIAL STORIES SRL – femeie de serviciu – 1 – 0751923413
- TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931
- C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU – sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii) – 2 – 0269207120
- URBAN BITES BISTRO & CAFE – antreprenor în economia sociala – 1 – 0755182724
- URBAN BITES BISTRO & CAFE – bucatar – 1 – 0755182724
- URBAN BITES BISTRO & CAFE – barman – 1 – 0755182724
- URBAN BITES BISTRO & CAFE – ospatar (chelner) – 2 – 0755182724
- URBAN BITES BISTRO & CAFE – femeie de serviciu – 1 – 0755182724
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 3 – 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – tinichigiu în constructii – 1 – 0745645001
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
- WAGONS MAINTENANCE SRL – programator de sistem informatic – 1 – contabilitate@wagon.ro
- YASIN SIMSEK TRANS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0774015582
- ZENVIBE SRL – lucrator comercial – 2 – 0742924527
Locuri de muncă / angajări SEBEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- BELLA ARTE ADDA SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 2 – 0745580122
- BENA CONCEPT – zidar pietrar – 2 – 0788341443
- BENA CONCEPT – faiantar – 2 – 0788341443
- BENA CONCEPT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0788341443
- BENA CONCEPT – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0788341443
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – sef formatie – 2 – 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – lacatus mecanic – 3 – 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – sudor – 2 – 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – inginer mecanic – 2 – 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 3 – 0358401269
- DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0756064618
- DOZA DE SĂNĂTATE FORTE SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 3 – 0743515200
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 2 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 2 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 2 – office@daciahotel.ro
- KLOOS DEAL SRL – manipulant marfuri – 3 – 0747635467
- LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
- LIBRARIA DANIELA SRL – grafician – 1 – 0743199310
- STAR COMPANY SRL – lucrator comercial – 1 – 0748806367
- TOTAL CERAMIC SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0758583494
- ZG TIMBER SEBES SRL – ungator – gresor – 1 – 0724232863
- ZG TIMBER SEBES SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 2 – 0724232863
- ZG TIMBER SEBES SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0724232863
- ZG TIMBER SEBES SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 2 – 0724232863
Locuri de muncă / angajări AIUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- ALEX COPE SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0749846855
- ALEX COPE SRL – finisor – lacuitor lemn – 1 – 0749846855
- ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
- CASA HATEGAN SRL – manipulant marfuri – 1 – casahategan@gmail.com
- CASA HATEGAN SRL – receptioner – distribuitor – 1 – casahategan@gmail.com
- CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 1 – 0722672725
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – izolator termic – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – tehnician constructor – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
- MAIER GRADINARU SRL – gradinar – 2 – 0744774104
- MAIER GRADINARU SRL – antreprenor în economia sociala – 1 – 0744774104
- MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 2 – 0742212343
- PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 5 – anca_stoica2005@yahoo.com
- THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
Locuri de muncă / angajări BLAJ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- HYDRO EVENTS 2015 SRL – încarcator – descarcator – 2 – 0744602117
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
- I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 3 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
Locuri de muncă / angajări ABRUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- SILINEL TURIST SRL – lucrator comercial – 1 – 0743863233
- SILINEL TURIST SRL – bucatar – 1 – 0743863233
- SUN INDUSTRY SRL – asistent manager – 2 – 0744544137
Locuri de muncă / angajări CÂMPENI
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- BALEA SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0744393466
- BALEA SRL – casier – 1 – 0744393466
- OVIDAL STATION SRL – ucenic – 2 – 0742469917
- OVIDAL STATION SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0742469917
- PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
- RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 3 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 3 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – lucrator comercial – 1 – 0744612264
- ZAZA DURUM KEBAB SRL – bucatar – 1 – 0735417292
- ZAZA DURUM KEBAB SRL – ajutor bucatar – 1 – 0735417292
Locuri de muncă / angajări CUGIR
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL – bucatar – 2 – alpinateam.hr@gmail.com
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întretinere si relaxare – 1 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560
- GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879
- GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564
- GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564
- IVET SRL – manipulant marfuri – 2 – 0744535450
- KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427
- KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427
- KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378
- KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378
- KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378
- LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 0745619243
- MOLDO INTER SPEDITION SRL – presator metale la rece – 1 – 0734418187
- MOLDO INTER SPEDITION SRL – marcator piese – 1 – 0734418187
- MOTORHELP SERVICE – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 2 – 0761133811
- MOTORHELP SERVICE – manager de intreprindere sociala – 2 – 0761133811
- MOTORHELP SERVICE – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0761133811
- MOTORHELP SERVICE – vopsitor auto – 1 – 0761133811
- OFFROAD & RELOAD SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0766630863
- SERVPARTS IT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767675048
- SERVPARTS IT SRL – tehnician electronica – 2 – 0767675048
- SERVPARTS IT SRL – lucrator comercial – 2 – 0767675048
- SOLPOP DISTRIBUTION SRL – agent de vânzari – 1 – solpopdistribution@yahoo.com
- SOLPOP DISTRIBUTION SRL – magaziner – 1 – solpopdistribution@yahoo.com
- SOLPOP DISTRIBUTION SRL – electrician echipamente electrice si energetice – 1 – solpopdistribution@yahoo.com
Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – faiantar – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
- MMM PRO CLUB SRL – economist în economie generala – 2 – 0758311444
Locuri de muncă / angajări ZLATNA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148
- PIVNITA DOMNEASCA – ospatar (chelner) – 1 – 0744902683
- PIVNITA DOMNEASCA – manager – 1 – 0744902683
- PIVNITA DOMNEASCA – bucatar – 1 – 0744902683
- PIVNITA DOMNEASCA – ajutor bucatar – 1 – 0744902683
- PIVNITA DOMNEASCA – barman – 1 – 0744902683
Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- ALBAC – BUBURUZE ISTETE SRL – profesor în învatamântul primar – 1 – 0755589276
- ALBAC – BUBURUZE ISTETE SRL – profesor în învatamântul prescolar – 1 – 0755589276
- ALBAC – BUBURUZE ISTETE SRL – îngrijitor de copii – 1 – 0755589276
- ALBAC – BUBURUZE ISTETE SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0755589276
- BISTRA – DELI CHOUX SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0752085645
- BOGDANESTI – LACUL ARIEȘULUI SRL – casier – 1 – 0748639358
- BUCERDEA VINOASA – EXACAVE IGHIU SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0755528424
- BUCERDEA VINOASA – EXACAVE IGHIU SRL – antreprenor în economia sociala – 1 – 0755528424
- CAMPU GOBLII – CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII SRL – îngrijitor batrâni la domiciliu – 1 – 0752066296
- CERGAU MARE – DC ELECTRIX SRL – electrician în constructii – 1 – 0745395484
- CERGAU MARE – DC ELECTRIX SRL – manager – 1 – 0745395484
- CERGAU MARE – DC ELECTRIX SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0745395484
- CERGAU MARE – DC ELECTRIX SRL – electrician în constructii – 1 – 0745395484
- CERGAU MARE – FATA VIILOR RELAX SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0744791799
- CERGAU MARE – FATA VIILOR RELAX SRL – femeie de serviciu – 1 – 0744791799
- CERGAU MARE – FATA VIILOR RELAX SRL – instalator retele termice si sanitare – 1 – 0744791799
- CERGAU MARE – ECO GUSTO SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0744791799
- CERGAU MARE – ECO GUSTO SRL – femeie de serviciu – 1 – 0744791799
- CERGAU MARE – ECO GUSTO SRL – casier – 1 – 0744791799
- CERGAU MARE – ECO GUSTO SRL – bucatar – 1 – 0744791799
- CIUMBRUD – RESPIRO HUB SRL – antreprenor în economia sociala – 1 – 0751366128
- CIUMBRUD – GLUECKSPILZ SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0753051414
- DAIA ROMANA – NEL & UTU PROFESIONAL – zidar pietrar – 1 – 0761625107
- DAIA ROMANA – SMART PERSPECTIVE SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0769772189
- DAIA ROMANA – SMART PERSPECTIVE SRL – expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene – 2 – 0769772189
- DEAL – IMPACT AUTO ALEX SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0768250974
- DEAL – IMPACT AUTO ALEX SRL – mecanic auto – 1 – 0768250974
- DEAL – IMPACT AUTO ALEX SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0768250974
- DOBRA – SPALATORIA MARI CLEANER – spalatoreasa lenjerie – 2 – 0743913683
- DOBRA – SPALATORIA MARI CLEANER – calcatoreasa lenjerie – 1 – 0743913683
- DOBRA – SPALATORIA MARI CLEANER – antreprenor în economia sociala – 1 – 0743913683
- DRAMBAR – BEST SERVICE FOR YOU SRL – mecanic auto – 1 – 0799923515
- DRAMBAR – CRYSTAL GROUP SRL – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
- DRAMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
- DRAMBAR – MUREŞULDRÂMBAR SRL – geolog – 1 – 0258815855
- DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnician programare, lansare, urmarirea productiei – 1 – 0745353599
- DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599
- DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – analist de afaceri – 1 – 0745353599
- GALDA DE JOS – ALBANI FOREX SRL – sudor – 2 – 0744693292
- GARBOVA – DN AGRAR APOLD SRL SALARII – îngrijitor animale – 1 – 0258/818115
- GARBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
- GARBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0743393812
- GARBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – dispecer – 1 – 0743393812
- GARDA DE SUS – PROFI ROM FOOD SRL – vânzator – 2 – 0372568911
- GEOAGIU DE SUS – AB CAR WASH – spalator vehicule – 3 – 0736663338
- GEOAGIU DE SUS – AB CAR WASH – antreprenor în economia sociala – 1 – 0736663338
- GLOD – GLODENI CONSTRUCT SRL – femeie de serviciu – 1 – 0745371980
- GLOD – GLODENI CONSTRUCT SRL – mecanic operator – 1 – 0745371980
- GLOD – GLODENI CONSTRUCT SRL – tâmplar universal – 1 – 0745371980
- GLOD – GLODENI CONSTRUCT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0745371980
- HOREA – TERRA PRO MOBIL SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0784729891
- IGHIU – GEOSTRUCT ALBA – director general societate comerciala – 1 – 0775231457
- IGHIU – GEOSTRUCT ALBA – secretar administrativ – 1 – 0775231457
- IGHIU – GEOSTRUCT ALBA – topograf – 2 – 0775231457
- IGHIU – TINY BARN HOUSE SRL – administrator – 1 – 0786802778
- IGHIU – TINY BARN HOUSE SRL – ghid de turism intern (local) – 1 – 0786802778
- IGHIU – TINY BARN HOUSE SRL – îngrijitor spatii verzi – 1 – 0786802778
- IGHIU – TINY BARN HOUSE SRL – îngrijitor spatii hoteliere – 1 – 0786802778
- JIDVEI – JIDVEI SRL FILIALA ALBA – inginer horticultor – 1 – 0744376318
- LANCRAM – JUST JARDIN – antreprenor în economia sociala – 1 – 0770590034
- LANCRAM – JUST JARDIN – îngrijitor spatii verzi – 2 – 0770590034
- LUNCA – SELMAR WASH SRL – specialist marketing – 1 – 0754228083
- MESENTEA – LACTO FLORY SRL – încarcator – descarcator – 1 – 0760234227
- MICESTI – MADPAN 70 SRL – brutar – 2 – 0741061286
- MICESTI – GIORDI TRANS SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 2 – 0731317232
- MIRASLAU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
- MODOLESTI – ÎNTREGALDE WILD TOUR SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0760259525
- OARDA – ELIT SRL – manipulant marfuri – 2 – 0721367218
- OARDA – MAGIC EVENT S BOOTH SRL – femeie de serviciu – 1 – 0745036363
- PATRUSESTI – ONEȚ IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – spalator vehicule – 1 – 0740366499
- PETRESTI – PEHART TEC GRUP S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0743559716
- PETRESTI – RECICLARE MOLOZ SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 3 – 0766711080
- PONOR – MIRA EVENTS SRL – organizator evenimente – 2 – 0775231457
- PONOR – MIRA EVENTS SRL – asistent manager – 1 – 0775231457
- PONOR – MIRA EVENTS SRL – manager – 1 – 0775231457
- PRESACA AMPOIULUI – SC CAR4U SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 1 – 0756412946
- PRESACA AMPOIULUI – SC CAR4U SRL – dispecer – 1 – 0756412946
- PRESACA AMPOIULUI – SC CAR4U SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 2 – 0756412946
- SALISTEA – SPA JET SALISTEA SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0769237686
- SALISTEA – SPA JET SALISTEA SRL – tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale – 1 – 0769237686
- SALISTEA – SPA JET SALISTEA SRL – femeie de serviciu – 1 – 0769237686
- SALISTEA – SPA JET SALISTEA SRL – reprezentant comercial – 1 – 0769237686
- SALISTEA – GEO FIER SUD SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0766258090
- SALISTEA – GEO FIER SUD SRL – sudor – 1 – 0766258090
- SALISTEA – GEO FIER SUD SRL – operator la masini – unelte semiautomate si automate – 1 – 0766258090
- SALISTEA – GEO FIER SUD SRL – lacatus mecanic – 1 – 0766258090
- SALISTEA – ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0743530293
- SALISTEA – ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – agent de vânzari – 1 – 0743530293
- SALISTEA – ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0743530293
- SALISTEA – BODY SCULPT CENTER SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0763744679
- SALISTEA – BODY SCULPT CENTER SRL – operator intretinere corporala – 1 – 0763744679
- SALISTEA – BODY SCULPT CENTER SRL – cosmetician – 1 – 0763744679
- SALISTEA – BODY SCULPT CENTER SRL – secretara – 1 – 0763744679
- SANCEL – LUX PRINT DECOR SRL – designer video – 1 – 0768548310
- SANCEL – LUX PRINT DECOR SRL – operator procesare text si imagine – 1 – 0768548310
- SANCEL – LUX PRINT DECOR SRL – manipulant marfuri – 1 – 0768548310
- SANMICLAUS – EMMA INVEST SRL – administrator – 1 – 0762133710
- SANMICLAUS – EMMA INVEST SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0762133710
- SANMICLAUS – EMMA INVEST SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 1 – 0762133710
- SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 10 – 0748200044
- SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 10 – 0748200044
- SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 7 – 0748200044
- SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 5 – 0748200044
- SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
- SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
- SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
- SASCIORI – SCAN TERRA SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0741824310
- SASCIORI – AQUA TRANSALPINA SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0760132880
- SASCIORI – VILA MARIA SASCIORI SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0754490236
- SEBESEL – SUFLET DE NATURĂ SRL – preparator la prepararea produselor cosmetice si de parfumerie – 2 – 0768529232
- SEBESEL – SUFLET DE NATURĂ SRL – ambalator manual – 1 – 0768529232
- SEBESEL – ARCDENT SRL – antreprenor în economia sociala – 1 – 0740077192
- SEBESEL – ARCDENT SRL – medic stomatolog – 1 – 0740077192
- SEBESEL – ARCDENT SRL – agent de vânzari – 1 – 0740077192
- SEBESEL – ARCDENT SRL – femeie de serviciu – 1 – 0740077192
- SEBESEL – PD GLOBAL SRL – administrator – 1 – 0748112063
- SEBESEL – PD GLOBAL SRL – spalator vehicule – 3 – 0748112063
- SEBESEL – PD GLOBAL SRL – functionar administrativ – 1 – 0748112063
- SFARCEA – SC R&A FIRE SERVICES SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0766646922
- SIBOT – INTERIOR EXPERT SRL – director general societate comerciala – 1 – 0775231457
- SIBOT – INTERIOR EXPERT SRL – zugrav – 3 – 0775231457
- SONA – ASSTECH SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0752457264
- STANA DE MURES – MALBI GARDEN SRL – muncitor necalificat în agricultura – 1 – 0757646726
- STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0751086351
- STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 3 – 0751086351
- STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0751086351
- SUGAG – ODAIA DRUMETULUI SRL – administrator pensiune turistica – 1 – 0752503255
- SUGAG – ODAIA DRUMETULUI SRL – camerista hotel – 1 – 0752503255
- SUGAG – ODAIA DRUMETULUI SRL – receptioner de hotel – 1 – 0752503255
- SUGAG – ODAIA DRUMETULUI SRL – bucatar – 1 – 0752503255
- TARTARIA – MAX IMAGES SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0722256969
- TARTARIA – MAX IMAGES SRL – fotograf – 1 – 0722256969
- TARTARIA – MAX IMAGES SRL – editor imagine – 1 – 0722256969
- TARTARIA – MAX IMAGES SRL – agent de vânzari – 1 – 0722256969
- TIUR – STEKOV BAU – antreprenor în economia sociala – 1 – 0761629059
- TIUR – STEKOV BAU – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761629059
- TIUR – STEKOV BAU – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0761629059
- TURDAS – OPTIM MNMARKET SRL – lucrator comercial – 3 – 0751631980
- TURDAS – OPTIM MNMARKET SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 3 – 0751631980
- UNIREA – SC VARIAT PREST SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0745992519
- VALEA LUNGA – NOMAD BITES SRL – preparator de semifabricate si preparate culinare – 1 – 0724097638
- VINTU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
- VINTU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0761982552
- VINTU DE JOS – MSP MOBILIER LA COMANDA – antreprenor în economia sociala – 1 – 0757364008
- VINTU DE JOS – MSP MOBILIER LA COMANDA – tâmplar universal – 1 – 0757364008
- VINTU DE JOS – MSP MOBILIER LA COMANDA – confectioner – asamblor articole din lemn – 2 – 0757364008
- VINTU DE JOS – TIMBERGLOW – antreprenor în economia sociala – 1 – 0741398377
- VINTU DE JOS – TIMBERGLOW – tâmplar universal – 1 – 0741398377
- VINTU DE JOS – TIMBERGLOW – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0741398377
- VINTU DE JOS – ELECTROCOAT PRO – antreprenor în economia sociala – 1 – 0746791338
- VINTU DE JOS – ELECTROCOAT PRO – muncitor necalificat în metalurgie – 3 – 0746791338
- VINTU DE JOS – CONTI IMPEX SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0744602188
- VINTU DE JOS – CONTI IMPEX SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744602188
- VINTU DE JOS – VOLT MASTER INSTAL SRL – electrician în constructii – 1 – 0771669406
