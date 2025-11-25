Connect with us

Locuri de muncă în Alba: 594 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 25 noiembrie. Sunt vacante 594 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ – SGA Alba – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0265260289
  • ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ – SGA Alba – agent hidrotehnic – 1 – 0265260289
  • ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ – SGA Alba – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0265260289
  • ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ – SGA Alba – inginer constructii hidrotehnice – 1 – 0265260289
  • ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ – SGA Alba – tehnician hidrolog – 1 – 0265260289
  • ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ – SGA Alba – inginer ecolog – 1 – 0265260289
  • ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ – SGA Alba – inginer chimist – 1 – 0265260289
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0756101055
  • ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATR – fiziokinetoterapeut – 1 – 0722346560
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – manipulant marfuri – 2 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – sortator produse – 2 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – îngrijitor animale – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – sortator produse – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 2 – 0756101055
  • ALBATROS GOLD SRL – muncitor necalificat în agricultura – 5 – 0728014600
  • ALBATROS GOLD SRL – muncitor necalificat în agricultura – 1 – 0728014600
  • ALE SMART CLEAN SRL – manager – 1 – 0775231457
  • ALE SMART CLEAN SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 2 – 0775231457
  • ALSIRO COMPANY SRL – ajutor bucatar – 1 – 0743096170
  • ARMONI LAND – terapeut ocupational – 1 – 0744860143
  • ARMONI LAND – logoped – 1 – 0744860143
  • ARMONI LAND – psiholog – 2 – 0744860143
  • AȘK PRETZEL SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 2 – 0759643342
  • AȘK PRETZEL SRL – îngrijitor cladiri – 2 – 0759643342
  • AZ BUILDER SRL – sudor – 2 – 0725693725
  • AZ BUILDER SRL – lacatus – montator – 2 – 0725693725
  • BEKOS GROUP SRL – curier – 1 – 0740016728
  • BEST CLEAN SRL – îngrijitor cladiri – 2 – 0741116799
  • BIBLIOTECA JUDETEANA LUCIAN BLAGA ALBA – contabil – sef – 1 – 0258811443
  • BIO TERAPIA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 5 – 0723278582
  • BOLEA 24H TRUCK REPAIR – mecanic auto – 1 – 0756280714
  • BOLEA 24H TRUCK REPAIR – antreprenor în economia sociala – 1 – 0756280714
  • BOLEA 24H TRUCK REPAIR – mecanic auto – 1 – 0756280714
  • BOLEA 24H TRUCK REPAIR – dispecer – 1 – 0756280714
  • BOLEA 24H TRUCK REPAIR – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0756280714
  • BOTTLING EXPERT CONCEPT SRL – operator la masini de amestecare (produse chimice) – 1 – 0751863838
  • CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240
  • CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240
  • CARREFOUR ROMANIA SA – lucrator comercial – 3 – 0212067400
  • CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro
  • CORIOLAN IMPEX SRL – gestionar depozit – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro
  • CREATIV MCA – organizator prestari servicii – 2 – 0744269181
  • CREATIV MCA – secretara – 1 – 0744269181
  • DEDEMAN SRL – vânzator – 1 – 0234513330
  • DELGAZ GRID S.A. – masinist la masini cale mecanizare usoara si grea – 1 – gabriela.konrad@delgaz – grid.ro
  • DENIZ INTER GLOBAL SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0749922928
  • DGA ROUTE SRL – pizzar – 2 – 0723218149
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – medic stomatolog – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – asistent medical generalist – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – secretar administrativ – 1 – 0744961976
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
  • DULCESA SRL – cofetar – 1 – 0745925181
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
  • ECOPOWER ALBA SRL – electrician în constructii – 2 – 0748105821
  • ECOPOWER ALBA SRL – gestionar depozit – 1 – 0748105821
  • FAR FOUNDATION SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0263708010
  • FAR FOUNDATION SRL – manager proiect – 1 – 0263708010
  • GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 3 – 0786191650
  • GROVE STREET SRL – ajutor bucatar – 3 – 0747085584
  • GROVE STREET SRL – lucrator comercial – 3 – 0747085584
  • HAGIU SI ALEX SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0721236424
  • IMCOP SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744627674
  • IMSAT – ALBA SA – electrician în constructii – 2 – 0258816103
  • IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu – 1 – 0258816103
  • IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces – 1 – 0258816103
  • INFOSERVICE ALBA SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568
  • JUSTICE SECURITY SERVICES SRL – agent de securitate – 1 – 0365404203
  • KANI CLUB SRL – ajutor ospatar – 2 – 0753834181
  • KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282
  • KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282
  • KLAUS MESAGER SRL – curier – 1 – 0744256764
  • LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 1 – 0731900600
  • MANAGEMENT & EXPERT CONSULTING SRL – consultant în management – 1 – 0756409108
  • MANAGEMENT & EXPERT CONSULTING SRL – referent resurse umane – 1 – 0756409108
  • MANAGEMENT & EXPERT CONSULTING SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0756409108
  • MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com
  • MAXITRAILER SRL – conducator activitate de transport rutier – 1 – maxitrailer64@gmail.com
  • MERCADO SRL – manipulant marfuri – 2 – 0729445897
  • NVR TERRA SURVEYING SRL – tehnician cadastru – 1 – 0742538575
  • NVR TERRA SURVEYING SRL – inginer topograf – 2 – 0742538575
  • NVR TERRA SURVEYING SRL – inginer topograf – 1 – 0742538575
  • ONTIME INSTAL SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0740619647
  • PANADY – antreprenor în economia sociala – 1 – 0740522938
  • PANADY – brutar – 3 – 0740522938
  • PANADY – ambalator manual – 2 – 0740522938
  • PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 5 – 0258811646
  • PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 5 – 0258811646
  • PORTA NOSTRA SRL – camerista hotel – 1 – 0786396674
  • POWER GREEN WIRE S.R.L – primitor – distribuitor materiale si scule – 1 – 0755517938
  • PROFI ROM FOOD SRL – manager de zona – 1 – 0372568911
  • RARA ONE – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0741990358
  • RESTART KINETO MEDICAL SRL – manager – 1 – 0723365216
  • RESTART KINETO MEDICAL SRL – kinetoterapeut – 1 – 0723365216
  • RO.DE.X FASHION SRL – confectioner produse textile – 3 – 0740195535
  • RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535
  • SASU URBAN CONSTRUCT SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0758706601
  • SASU URBAN CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0758706601
  • SECURED SR SRL – agent de securitate – 2 – 0365/404203
  • SELCAN TOUR SRL – manipulant marfuri – 2 – 0732211711
  • SERALY KEB SRL – ajutor bucatar – 1 – 0747188167
  • SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 5 – 0254206600
  • SIDE GRUP SRL – manipulant marfuri – 1 – 0257216644
  • START HADA CONSTRUCT – antreprenor în economia sociala – 1 – 0729818807
  • START HADA CONSTRUCT – tehnician constructor – 1 – 0729818807
  • START HADA CONSTRUCT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0729818807
  • START HADA CONSTRUCT – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0729818807
  • TED ELECTRO SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0744357709
  • TED ELECTRO SRL – inginer instalatii pentru constructii – 1 – 0744357709
  • TED ELECTRO SRL – electrician în constructii – 1 – 0744357709
  • THE SOCIAL STORIES SRL – designer grafica (studii medii) – 1 – 0751923413
  • THE SOCIAL STORIES SRL – specialist marketing online – 1 – 0751923413
  • THE SOCIAL STORIES SRL – referent de specialitate marketing – 1 – 0751923413
  • THE SOCIAL STORIES SRL – femeie de serviciu – 1 – 0751923413
  • TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931
  • C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU – sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii) – 2 – 0269207120
  • URBAN BITES BISTRO & CAFE – antreprenor în economia sociala – 1 – 0755182724
  • URBAN BITES BISTRO & CAFE – bucatar – 1 – 0755182724
  • URBAN BITES BISTRO & CAFE – barman – 1 – 0755182724
  • URBAN BITES BISTRO & CAFE – ospatar (chelner) – 2 – 0755182724
  • URBAN BITES BISTRO & CAFE – femeie de serviciu – 1 – 0755182724
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 3 – 0745645001
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – tinichigiu în constructii – 1 – 0745645001
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
  • WAGONS MAINTENANCE SRL – programator de sistem informatic – 1 – contabilitate@wagon.ro
  • YASIN SIMSEK TRANS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0774015582
  • ZENVIBE SRL – lucrator comercial – 2 – 0742924527

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • BELLA ARTE ADDA SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 2 – 0745580122
  • BENA CONCEPT – zidar pietrar – 2 – 0788341443
  • BENA CONCEPT – faiantar – 2 – 0788341443
  • BENA CONCEPT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0788341443
  • BENA CONCEPT – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0788341443
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – sef formatie – 2 – 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – lacatus mecanic – 3 – 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – sudor – 2 – 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – inginer mecanic – 2 – 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 3 – 0358401269
  • DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0756064618
  • DOZA DE SĂNĂTATE FORTE SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 3 – 0743515200
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 2 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 2 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 2 – office@daciahotel.ro
  • KLOOS DEAL SRL – manipulant marfuri – 3 – 0747635467
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • LIBRARIA DANIELA SRL – grafician – 1 – 0743199310
  • STAR COMPANY SRL – lucrator comercial – 1 – 0748806367
  • TOTAL CERAMIC SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0758583494
  • ZG TIMBER SEBES SRL – ungator – gresor – 1 – 0724232863
  • ZG TIMBER SEBES SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 2 – 0724232863
  • ZG TIMBER SEBES SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0724232863
  • ZG TIMBER SEBES SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 2 – 0724232863

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • ALEX COPE SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0749846855
  • ALEX COPE SRL – finisor – lacuitor lemn – 1 – 0749846855
  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
  • CASA HATEGAN SRL – manipulant marfuri – 1 – casahategan@gmail.com
  • CASA HATEGAN SRL – receptioner – distribuitor – 1 – casahategan@gmail.com
  • CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 1 – 0722672725
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – izolator termic – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – tehnician constructor – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • MAIER GRADINARU SRL – gradinar – 2 – 0744774104
  • MAIER GRADINARU SRL – antreprenor în economia sociala – 1 – 0744774104
  • MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 2 – 0742212343
  • PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 5 – anca_stoica2005@yahoo.com
  • THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • HYDRO EVENTS 2015 SRL – încarcator – descarcator – 2 – 0744602117
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
  • I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 3 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • SILINEL TURIST SRL – lucrator comercial – 1 – 0743863233
  • SILINEL TURIST SRL – bucatar – 1 – 0743863233
  • SUN INDUSTRY SRL – asistent manager – 2 – 0744544137

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • BALEA SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0744393466
  • BALEA SRL – casier – 1 – 0744393466
  • OVIDAL STATION SRL – ucenic – 2 – 0742469917
  • OVIDAL STATION SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0742469917
  • PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
  • RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 3 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 3 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator comercial – 1 – 0744612264
  • ZAZA DURUM KEBAB SRL – bucatar – 1 – 0735417292
  • ZAZA DURUM KEBAB SRL – ajutor bucatar – 1 – 0735417292

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – bucatar – 2 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întretinere si relaxare – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560
  • GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879
  • GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564
  • GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564
  • IVET SRL – manipulant marfuri – 2 – 0744535450
  • KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427
  • KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427
  • KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 0745619243
  • MOLDO INTER SPEDITION SRL – presator metale la rece – 1 – 0734418187
  • MOLDO INTER SPEDITION SRL – marcator piese – 1 – 0734418187
  • MOTORHELP SERVICE – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 2 – 0761133811
  • MOTORHELP SERVICE – manager de intreprindere sociala – 2 – 0761133811
  • MOTORHELP SERVICE – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0761133811
  • MOTORHELP SERVICE – vopsitor auto – 1 – 0761133811
  • OFFROAD & RELOAD SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0766630863
  • SERVPARTS IT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL – tehnician electronica – 2 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL – lucrator comercial – 2 – 0767675048
  • SOLPOP DISTRIBUTION SRL – agent de vânzari – 1 – solpopdistribution@yahoo.com
  • SOLPOP DISTRIBUTION SRL – magaziner – 1 – solpopdistribution@yahoo.com
  • SOLPOP DISTRIBUTION SRL – electrician echipamente electrice si energetice – 1 – solpopdistribution@yahoo.com

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – faiantar – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
  • MMM PRO CLUB SRL – economist în economie generala – 2 – 0758311444

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148
  • PIVNITA DOMNEASCA – ospatar (chelner) – 1 – 0744902683
  • PIVNITA DOMNEASCA – manager – 1 – 0744902683
  • PIVNITA DOMNEASCA – bucatar – 1 – 0744902683
  • PIVNITA DOMNEASCA – ajutor bucatar – 1 – 0744902683
  • PIVNITA DOMNEASCA – barman – 1 – 0744902683

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • ALBAC – BUBURUZE ISTETE SRL – profesor în învatamântul primar – 1 – 0755589276
  • ALBAC – BUBURUZE ISTETE SRL – profesor în învatamântul prescolar – 1 – 0755589276
  • ALBAC – BUBURUZE ISTETE SRL – îngrijitor de copii – 1 – 0755589276
  • ALBAC – BUBURUZE ISTETE SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0755589276
  • BISTRA – DELI CHOUX SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0752085645
  • BOGDANESTI – LACUL ARIEȘULUI SRL – casier – 1 – 0748639358
  • BUCERDEA VINOASA – EXACAVE IGHIU SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0755528424
  • BUCERDEA VINOASA – EXACAVE IGHIU SRL – antreprenor în economia sociala – 1 – 0755528424
  • CAMPU GOBLII – CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII SRL – îngrijitor batrâni la domiciliu – 1 – 0752066296
  • CERGAU MARE – DC ELECTRIX SRL – electrician în constructii – 1 – 0745395484
  • CERGAU MARE – DC ELECTRIX SRL – manager – 1 – 0745395484
  • CERGAU MARE – DC ELECTRIX SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0745395484
  • CERGAU MARE – DC ELECTRIX SRL – electrician în constructii – 1 – 0745395484
  • CERGAU MARE – FATA VIILOR RELAX SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0744791799
  • CERGAU MARE – FATA VIILOR RELAX SRL – femeie de serviciu – 1 – 0744791799
  • CERGAU MARE – FATA VIILOR RELAX SRL – instalator retele termice si sanitare – 1 – 0744791799
  • CERGAU MARE – ECO GUSTO SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0744791799
  • CERGAU MARE – ECO GUSTO SRL – femeie de serviciu – 1 – 0744791799
  • CERGAU MARE – ECO GUSTO SRL – casier – 1 – 0744791799
  • CERGAU MARE – ECO GUSTO SRL – bucatar – 1 – 0744791799
  • CIUMBRUD – RESPIRO HUB SRL – antreprenor în economia sociala – 1 – 0751366128
  • CIUMBRUD – GLUECKSPILZ SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0753051414
  • DAIA ROMANA – NEL & UTU PROFESIONAL – zidar pietrar – 1 – 0761625107
  • DAIA ROMANA – SMART PERSPECTIVE SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0769772189
  • DAIA ROMANA – SMART PERSPECTIVE SRL – expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene – 2 – 0769772189
  • DEAL – IMPACT AUTO ALEX SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0768250974
  • DEAL – IMPACT AUTO ALEX SRL – mecanic auto – 1 – 0768250974
  • DEAL – IMPACT AUTO ALEX SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0768250974
  • DOBRA – SPALATORIA MARI CLEANER – spalatoreasa lenjerie – 2 – 0743913683
  • DOBRA – SPALATORIA MARI CLEANER – calcatoreasa lenjerie – 1 – 0743913683
  • DOBRA – SPALATORIA MARI CLEANER – antreprenor în economia sociala – 1 – 0743913683
  • DRAMBAR – BEST SERVICE FOR YOU SRL – mecanic auto – 1 – 0799923515
  • DRAMBAR – CRYSTAL GROUP SRL – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
  • DRAMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
  • DRAMBAR – MUREŞULDRÂMBAR SRL – geolog – 1 – 0258815855
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnician programare, lansare, urmarirea productiei – 1 – 0745353599
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – analist de afaceri – 1 – 0745353599
  • GALDA DE JOS – ALBANI FOREX SRL – sudor – 2 – 0744693292
  • GARBOVA – DN AGRAR APOLD SRL SALARII – îngrijitor animale – 1 – 0258/818115
  • GARBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
  • GARBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0743393812
  • GARBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – dispecer – 1 – 0743393812
  • GARDA DE SUS – PROFI ROM FOOD SRL – vânzator – 2 – 0372568911
  • GEOAGIU DE SUS – AB CAR WASH – spalator vehicule – 3 – 0736663338
  • GEOAGIU DE SUS – AB CAR WASH – antreprenor în economia sociala – 1 – 0736663338
  • GLOD – GLODENI CONSTRUCT SRL – femeie de serviciu – 1 – 0745371980
  • GLOD – GLODENI CONSTRUCT SRL – mecanic operator – 1 – 0745371980
  • GLOD – GLODENI CONSTRUCT SRL – tâmplar universal – 1 – 0745371980
  • GLOD – GLODENI CONSTRUCT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0745371980
  • HOREA – TERRA PRO MOBIL SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0784729891
  • IGHIU – GEOSTRUCT ALBA – director general societate comerciala – 1 – 0775231457
  • IGHIU – GEOSTRUCT ALBA – secretar administrativ – 1 – 0775231457
  • IGHIU – GEOSTRUCT ALBA – topograf – 2 – 0775231457
  • IGHIU – TINY BARN HOUSE SRL – administrator – 1 – 0786802778
  • IGHIU – TINY BARN HOUSE SRL – ghid de turism intern (local) – 1 – 0786802778
  • IGHIU – TINY BARN HOUSE SRL – îngrijitor spatii verzi – 1 – 0786802778
  • IGHIU – TINY BARN HOUSE SRL – îngrijitor spatii hoteliere – 1 – 0786802778
  • JIDVEI – JIDVEI SRL FILIALA ALBA – inginer horticultor – 1 – 0744376318
  • LANCRAM – JUST JARDIN – antreprenor în economia sociala – 1 – 0770590034
  • LANCRAM – JUST JARDIN – îngrijitor spatii verzi – 2 – 0770590034
  • LUNCA – SELMAR WASH SRL – specialist marketing – 1 – 0754228083
  • MESENTEA – LACTO FLORY SRL – încarcator – descarcator – 1 – 0760234227
  • MICESTI – MADPAN 70 SRL – brutar – 2 – 0741061286
  • MICESTI – GIORDI TRANS SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 2 – 0731317232
  • MIRASLAU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
  • MODOLESTI – ÎNTREGALDE WILD TOUR SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0760259525
  • OARDA – ELIT SRL – manipulant marfuri – 2 – 0721367218
  • OARDA – MAGIC EVENT S BOOTH SRL – femeie de serviciu – 1 – 0745036363
  • PATRUSESTI – ONEȚ IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – spalator vehicule – 1 – 0740366499
  • PETRESTI – PEHART TEC GRUP S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0743559716
  • PETRESTI – RECICLARE MOLOZ SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 3 – 0766711080
  • PONOR – MIRA EVENTS SRL – organizator evenimente – 2 – 0775231457
  • PONOR – MIRA EVENTS SRL – asistent manager – 1 – 0775231457
  • PONOR – MIRA EVENTS SRL – manager – 1 – 0775231457
  • PRESACA AMPOIULUI – SC CAR4U SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 1 – 0756412946
  • PRESACA AMPOIULUI – SC CAR4U SRL – dispecer – 1 – 0756412946
  • PRESACA AMPOIULUI – SC CAR4U SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 2 – 0756412946
  • SALISTEA – SPA JET SALISTEA SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0769237686
  • SALISTEA – SPA JET SALISTEA SRL – tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale – 1 – 0769237686
  • SALISTEA – SPA JET SALISTEA SRL – femeie de serviciu – 1 – 0769237686
  • SALISTEA – SPA JET SALISTEA SRL – reprezentant comercial – 1 – 0769237686
  • SALISTEA – GEO FIER SUD SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0766258090
  • SALISTEA – GEO FIER SUD SRL – sudor – 1 – 0766258090
  • SALISTEA – GEO FIER SUD SRL – operator la masini – unelte semiautomate si automate – 1 – 0766258090
  • SALISTEA – GEO FIER SUD SRL – lacatus mecanic – 1 – 0766258090
  • SALISTEA – ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0743530293
  • SALISTEA – ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – agent de vânzari – 1 – 0743530293
  • SALISTEA – ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0743530293
  • SALISTEA – BODY SCULPT CENTER SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0763744679
  • SALISTEA – BODY SCULPT CENTER SRL – operator intretinere corporala – 1 – 0763744679
  • SALISTEA – BODY SCULPT CENTER SRL – cosmetician – 1 – 0763744679
  • SALISTEA – BODY SCULPT CENTER SRL – secretara – 1 – 0763744679
  • SANCEL – LUX PRINT DECOR SRL – designer video – 1 – 0768548310
  • SANCEL – LUX PRINT DECOR SRL – operator procesare text si imagine – 1 – 0768548310
  • SANCEL – LUX PRINT DECOR SRL – manipulant marfuri – 1 – 0768548310
  • SANMICLAUS – EMMA INVEST SRL – administrator – 1 – 0762133710
  • SANMICLAUS – EMMA INVEST SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0762133710
  • SANMICLAUS – EMMA INVEST SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 1 – 0762133710
  • SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 10 – 0748200044
  • SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 10 – 0748200044
  • SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 7 – 0748200044
  • SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 5 – 0748200044
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
  • SASCIORI – SCAN TERRA SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0741824310
  • SASCIORI – AQUA TRANSALPINA SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0760132880
  • SASCIORI – VILA MARIA SASCIORI SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0754490236
  • SEBESEL – SUFLET DE NATURĂ SRL – preparator la prepararea produselor cosmetice si de parfumerie – 2 – 0768529232
  • SEBESEL – SUFLET DE NATURĂ SRL – ambalator manual – 1 – 0768529232
  • SEBESEL – ARCDENT SRL – antreprenor în economia sociala – 1 – 0740077192
  • SEBESEL – ARCDENT SRL – medic stomatolog – 1 – 0740077192
  • SEBESEL – ARCDENT SRL – agent de vânzari – 1 – 0740077192
  • SEBESEL – ARCDENT SRL – femeie de serviciu – 1 – 0740077192
  • SEBESEL – PD GLOBAL SRL – administrator – 1 – 0748112063
  • SEBESEL – PD GLOBAL SRL – spalator vehicule – 3 – 0748112063
  • SEBESEL – PD GLOBAL SRL – functionar administrativ – 1 – 0748112063
  • SFARCEA – SC R&A FIRE SERVICES SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0766646922
  • SIBOT – INTERIOR EXPERT SRL – director general societate comerciala – 1 – 0775231457
  • SIBOT – INTERIOR EXPERT SRL – zugrav – 3 – 0775231457
  • SONA – ASSTECH SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0752457264
  • STANA DE MURES – MALBI GARDEN SRL – muncitor necalificat în agricultura – 1 – 0757646726
  • STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0751086351
  • STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 3 – 0751086351
  • STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0751086351
  • SUGAG – ODAIA DRUMETULUI  SRL – administrator pensiune turistica – 1 – 0752503255
  • SUGAG – ODAIA DRUMETULUI  SRL – camerista hotel – 1 – 0752503255
  • SUGAG – ODAIA DRUMETULUI  SRL – receptioner de hotel – 1 – 0752503255
  • SUGAG – ODAIA DRUMETULUI  SRL – bucatar – 1 – 0752503255
  • TARTARIA – MAX IMAGES SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0722256969
  • TARTARIA – MAX IMAGES SRL – fotograf – 1 – 0722256969
  • TARTARIA – MAX IMAGES SRL – editor imagine – 1 – 0722256969
  • TARTARIA – MAX IMAGES SRL – agent de vânzari – 1 – 0722256969
  • TIUR – STEKOV BAU – antreprenor în economia sociala – 1 – 0761629059
  • TIUR – STEKOV BAU – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761629059
  • TIUR – STEKOV BAU – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0761629059
  • TURDAS – OPTIM MNMARKET SRL – lucrator comercial – 3 – 0751631980
  • TURDAS – OPTIM MNMARKET SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 3 – 0751631980
  • UNIREA – SC VARIAT PREST SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0745992519
  • VALEA LUNGA – NOMAD BITES SRL – preparator de semifabricate si preparate culinare – 1 – 0724097638
  • VINTU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
  • VINTU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0761982552
  • VINTU DE JOS – MSP MOBILIER LA COMANDA – antreprenor în economia sociala – 1 – 0757364008
  • VINTU DE JOS – MSP MOBILIER LA COMANDA – tâmplar universal – 1 – 0757364008
  • VINTU DE JOS – MSP MOBILIER LA COMANDA – confectioner – asamblor articole din lemn – 2 – 0757364008
  • VINTU DE JOS – TIMBERGLOW – antreprenor în economia sociala – 1 – 0741398377
  • VINTU DE JOS – TIMBERGLOW – tâmplar universal – 1 – 0741398377
  • VINTU DE JOS – TIMBERGLOW – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0741398377
  • VINTU DE JOS – ELECTROCOAT PRO – antreprenor în economia sociala – 1 – 0746791338
  • VINTU DE JOS – ELECTROCOAT PRO – muncitor necalificat în metalurgie – 3 – 0746791338
  • VINTU DE JOS – CONTI IMPEX SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0744602188
  • VINTU DE JOS – CONTI IMPEX SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744602188
  • VINTU DE JOS – VOLT MASTER INSTAL SRL – electrician în constructii – 1 – 0771669406
