Economie

Ce așteptări financiare au absolvenții care intră pe piața muncii. Salariile cerute în marile orașe vs media națională

Ratele românilor vor crește

Publicat

acum 2 ore

Ce așteptări financiare au absolvenții care intră pe piața muncii: În marile orașe, banii sunt mai mulți, dar și costurile sunt mai mari. 

Potrivit Termene.ro, care a publicat o analiză pe subiect, așteptările absolvenților sunt de 3.800 lei net media națională pentru entry-level, 4.200 lei în București și 3.900 lei în Cluj, Timișoara și Iași (Salario).

În prima săptămână din septembrie, tinerii 18–24 ani au generat aproximativ 30.000 aplicări/zi pe o platformă de recrutare.

Tinerii vânează poziții entry-level în retail, call-center/BPO, servicii, financiar-bancar, turism și IT/telecom, iar așteptările salariale se aliniază mediilor din marile orașe: 3.800 lei net la nivel național, 4.200 lei în București, respectiv 3.900 lei în Cluj, Timișoara și Iași, arată Salario (eJobs).

Balanța așteptărilor este, în mod natural, setată de peisajul ofertelor entry-level. Conform Salario (comparatorul salarial eJobs), salariul mediu net pentru poziții entry-level este de 3.800 lei la nivel național.

În marile centre universitare și economice, mediile urcă: 4.200 lei net în București și 3.900 lei în Cluj-Napoca, Timișoara și Iași.

Pentru absolvenții 2025, acesta este culoarul realist de negociere: în orașele mari, joburile de început de carieră tind să fie ofertate în jurul mediilor locale, cu variații dictate de domeniu (mai tehnic = premium mai mare), program de lucru, beneficii și tipul de prezență (birou/hibrid/remote).

În restul țării, așteptările se temperează către media de 3.800 lei net, unde ponderea joburilor de suport operațional, retail, servicii și call-center rămâne semnificativă.

În ultima lună, angajatorii au postat 25.000 de joburi pe eJobs.ro, din care peste 15.000 sunt poziții entry-level, mai precizează reprezentanții eJobs, citați de Termene.

În prezent, pe eJobs.ro sunt active 23.000 de joburi, iar încă 8.000 sunt deschise pe iajob.ro, platforma „fast-track” lansată de eJobs pentru candidații care vor să se angajeze rapid, fără CV clasic.

Pentru un absolvent, acest volum înseamnă șanse reale, dar și necesitatea unei strategii: mai multe aplicări targetate, adaptarea CV-ului la job, certificări rapide (acolo unde contează) și flexibilitate salarială în jurul mediilor locale.

De regulă, un pachet entry solid combină salariul de bază cu bonusuri/prime, asigurare medicală, tichete, bugete de training și program hibrid după perioada de acomodare.

 

Ultimele articole pe alba24
