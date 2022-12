Ce culoare ajută cel mai mult la vânzarea unei mașini și ce autorisme se vând cel mai greu. STUDIU

Absolventă a două facultăți, Criminologie și Psihologie, viitoare polițistă și make-up artist de vedete TV din Spania: în câteva cuvinte CV-ul Alexandrei Flavia Bitoleanu, o tânără de 25 de ani din Alba Iulia, care a găsit calea succesului, la peste 2000 de kilometri, în Spania.

Got Talent Espana, Top Star, Me quedo contigo, Fam Jam (Disney Channel), The Wheel (Warner), sunt doar o parte dintre producțiile TV la care Alexandra a lucrat de când a intrat în lumea make-up-ului de televiziune.

De trei ani este în echipa ”Got Talent Espana”, omologul ”Românii au Talent”, iar în paralel se pregătește pentru examenele de a intra în forțele poliției spaniole.

Între timp, aceasta a fost nominalizată în cadrul unui concurs pentru titlul de cel mai bun make-up artist TV din Spania, un concurs care se desfășoară prin vot online. Pentru a câștiga are nevoie de cât mai multe voturi, inclusiv de voturile cetățenilor din Alba, iar link-ul de votare se află mai jos, în material.

Am stat de vorbă cu Alexandra pentru a afla cum a ajuns să machieze vedetele de TV din Spania și cât de greu este drumul până la vârful industriei.

Începuturi într-o țară străină

A ajuns din Alba Iulia în Spania când avea 4 ani ani. Fiind copil, adaptarea a fost foarte rapidă, deși la început se înțelegea prin semne cu restul copiilor, în scurt timp a învățat spaniola atat de bine, încât era dată ca și exemplu de către profesori.

Dacă pentru ea adaptarea în Spania a fost una ușoară, pentru părinții ei, Flavia spune că a fost o mare încercare.

A fost primită cu brațele deschise și pentru asta o să fie mereu recunoscătoare, a mai explicat tânăra.

Două facultăți și examenele pentru a intra în poliția spaniolă

”Nu pot să zic că mereu mi-a plăcut școala, dar insistența părințiilor m-a făcut să ajung până la facultate. Am studiat două facultăți în același timp, Criminologie și Psihologie”, a spus Alexandra.

Acum, după ce a terminat cele două facultăți se pregătește pentru examenele de admitere în rândul polițișilor spanioli, în ”Cuerpo Nacional de Policia”.

Cum a ajuns să facă make-up

Studentă la două facultăți în același timp, nu mai avea și timp pentru un job, așa că a început să facă machiaje. Machia în weekend-uri, iar în timp și-a făcut o mare comunitate de cliente.

Dar în timp și-a dat seama că îi lipseau multe noțiuni, în ceea ce înseamnă machiajul și s-a decis să se înscrie la Alberto Dugarte Institute, cea mai bună academie de make-up din Spania.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Aleхαɴdrα Flαvια Bιтoleαɴυ (@xflaviamakeup)



”Cursul îl făceam în același timp cu cele doua facultăți și a fost o perioadă super stresantă pentru mine. Îmi amintesc că dormeam de multe ori în mașina sau sub un copăcel din campus. Oricum, îmi amintesc cu drag de acea perioadă”, a spus Alexandra.

Cum a ajuns să facă make-up pentru TV

După ce a terminat cursul, profesorul școlii de machiaj, Alberto Dugarte, a fost angajat ca director de make-up și hairstyle, la Got Talent. Acesta a făcut un casting pentru echipa cu care să lucreze, iar Alexandra a luat castingul.

De trei ani lucrează la Got Talent, dar a lucrat și la alte programe TV, Top Star, Me quedo contigo, Fam Jam (Disney Channel), The Wheel (Warner).

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Aleхαɴdrα Flαvια Bιтoleαɴυ (@xflaviamakeup)

În poza de mai sus, Alexandra alături de vedeta TV din Spania, Dani Martinez, prezentator, comendiant, actor și jurat la Got Talent Espana.

Mai mult de atât a ajuns chiar și să predea la academia la care a fost elevă, dar din cauza studiilor la cele două facultăți a trebuit să renunțe la ost.

Diferența dintre machiajul normal și cel de TV

Diferențele sunt mari, între cele două tipuri de machiaj.

”La TV machiajul e mult mai intens, mai extravagant, pentru că luminile puternice din platouri neutralizează orice culoare și albesc foarte mult tenul. De aceea trebuie să exagerăm puțin totul ca la TV să se vadă tenul perfect, cu volumele feței.

În machiajele sociale, pentru evenimente, tenul nu îl încărcam foarte mult, pentru ca devine anti estetic. Lucrăm că să reușim un ten glow, plin de viața și cu aspect sănătos, luminos. În schimb la TV un ten luminos deranjează vizual și distrage atenția spectatorului.

Din acest motiv, la TV tenul trebuie sa fie foarte mat și pudrat. La ”The Wheel” de exemplu, machiajele erau super naturale și discrete. Acolo machiam doar vedete (actrițe, fotbaliști, cantăreți).

În schimb la Got Talent e o adevarată nebunie. Avem și machiaje naturale, dar în general totul ține de efecte speciale. Fiecare participant are o poveste și munca noastră este să reușim ca aceea poveste să para cât mai reală. Am creat vikingi, Joker, drag queen, zombie…”. a explicat Alexandra pentru alba24.ro.

Cum a reușit Alexandra să ajungă în top-ul artiștilor de make-up TV din Spania

”Crede-mă că totul a venit singur, prin munca mea”, a răspuns Flavia la întrebarea adresată de reporterul alba24.ro.

Totul a început când am fost primul an la got talent si de atunci m-am lovit de foarte mult oportunități.

Nu e ușor pentru că în fiecare an apar noi make-up artiști talentați, și trebuie să demonstrezi constant nu doar ca ești bun, dar si ca ești rapid, că ai capacitatea de a rezolva orice problema apare, că ai o atitudine pozitivă, o imagine impecabila, că te actualizezi constant și că ești capabil să lucrezi în echipă.

An de an trebuie să demonstrez anumite capacitați ca să mă mențin sus. E o presiune constantă, dar dacă asta e pasiunea ta, își merita tot efortul”, a mai detaliat Alexandra.

Nominalizată la categoria cel mai bun make-up artist de TV. Alexandra are nevoie de voturile cetățenilor din Alba

Compania pe care o deține Alberto Dugarte, șeful Alexandrei, se ocupă de aproape 80% din televiziunea spaniolă, în ceea ce înseamnă make-up și hairstyle. Echipa din care face parte Alexandra machiază majoritatea vedetelor din Spania.

Șeful său a făcut un concurs pentru a alege cei mai buni angajați ai anului, din companie.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Aleхαɴdrα Flαvια Bιтoleαɴυ (@xflaviamakeup)



Alexandra a fost nominalizată la categoria ”Cel mai bun make-up artist de TV”.

Pentru a o vota pe Alexandra, trebuie acest link: căutați categoria ‘MEJOR MUAH TV’ și votați ALEXA.

”Nu știm încă care este premiul, dar pentru mine este foarte importată această recunoștință, doar pentru simplul fapt ca am muncit an de an pentru asta, având foarte multe obstacole în drum și multe persoane care îmi ziceau ‘nu poți’ sau ‘visezi la cai verzi pe pereți’”, a spus aceasta.

Planuri de viitor: examen pentru poliție și viața de make-up artist

Pe viitor va munci din greu, spune Alexandra. Atât pe partea de studii unde se pregătește pentru examenele la poliție, dar și pe partea de make-up, cliente, machiaj TV sau când predă cursuri de make-up.

Pe plan personal aceasta spune că este împlinită. ”Am o familie incredibila plină de iubire si valori, am crescut în pace și liniște si am susținerea lor 100%. Anul acesta mi-am întâlnit jumătatea, un bărbat incredibil care ma iubește, mă susține și mă respectă. Pe plan personal singurul lucru pe care îl doresc e ca totul să continue exact la fel”, a spus Flavia.

Un mesaj pentru albaiulieni, cetățenii din Alba și cititorii alba24.ro

”În primul rând mulțumesc din suflet ca ați ajuns să citiți până aici, pentru mine înseamnă mult asta.

În al doilea rând m-ați ajuta foarte mult cu votul vostru. Cred ca ar fi o mare mândrie pentru orașul nostru ca o albaiuliancă să ajungă cel mai bun make-up artist de la televiziunea spaniola.

În ultimul rând vreau să vă încurajez să luptați pentru visele voastre, nu vă limitați, nu permiteți ca nimeni să vă spună că nu sunteți capabili sau nu puteți să reușiți.

De multe ori reușim chiar și visele pe care nu le aveam. Urmăriți-vă pasiunea, luptați, învățați și fiți fericiți și recunoscători cu viața, că succesul vine singur. Vă mulțumesc din suflet ca ați citit acest interviu”, a spus Alexandra Flavia, în încheierea discuției pe care am avut-o cu ea.