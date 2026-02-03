Blaj
FOTO: Incendiu la Blaj. Focul a cuprins acoperișul unei locuințe din municipiu
Un incendiu a izbucnit marți dimineața în municipiul Blaj. Focul a cuprins acoperișul unei locuințe aflată pe strada Plopilor.
Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Blaj a intervenit pentru stingerea unui incendiu în municipiul Blaj, strada Plopilor.
Incendiul a cuprins acoperișul unei locuințe, pe o suprafață de aproximativ 25 mp.
Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
La scurt timp după sosirea pompierilor, incendiul a fost stins.
În urma incendiului nu au fost înregistrate victime.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.