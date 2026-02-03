FOTO: Incendiu la Blaj. Focul a cuprins acoperișul unei locuințe din municipiu

Un incendiu a izbucnit marți dimineața în municipiul Blaj. Focul a cuprins acoperișul unei locuințe aflată pe strada Plopilor.

Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Blaj a intervenit pentru stingerea unui incendiu în municipiul Blaj, strada Plopilor.

Incendiul a cuprins acoperișul unei locuințe, pe o suprafață de aproximativ 25 mp.

Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

La scurt timp după sosirea pompierilor, incendiul a fost stins.

În urma incendiului nu au fost înregistrate victime.

