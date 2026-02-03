Connect with us

Blaj

FOTO: Incendiu la Blaj. Focul a cuprins acoperișul unei locuințe din municipiu

Publicat

acum 12 secunde

Un incendiu a izbucnit marți dimineața în municipiul Blaj. Focul a cuprins acoperișul unei locuințe aflată pe strada Plopilor.

Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Blaj a intervenit pentru stingerea unui incendiu în municipiul Blaj, strada Plopilor.

Incendiul a cuprins acoperișul unei locuințe, pe o suprafață de aproximativ 25 mp.

Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

La scurt timp după sosirea pompierilor, incendiul a fost stins.

În urma incendiului nu au fost înregistrate victime.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Blajacum 12 secunde

FOTO: Incendiu la Blaj. Focul a cuprins acoperișul unei locuințe din municipiu
Evenimentacum 21 de minute

Ce înseamnă pentru un angajat faptul că prima zi de concediu medical nu se mai plătește. Măsura, în vigoare de la 1 februarie
Evenimentacum 51 de minute

Senatorii care nu vor participa fizic la ședințele din Parlament vor fi sancționați
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Locuitorii unei străzi din Alba Iulia spun că vor amâna plata impozitelor. Drum plin de noroi și fără canalizare
Administrațieacum 6 zile

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 10 ore

Câți angajați există în Alba și care este salariul mediu net în județ. Date oficiale de la Direcția de Statistică
Economieacum 11 ore

Orașul din România în care oamenii dau două treimi din salariu pe chirie. Situația din Alba. Posibile scumpiri în 2026
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 51 de minute

Senatorii care nu vor participa fizic la ședințele din Parlament vor fi sancționați
Evenimentacum 12 ore

Pensii 2026: Persoanele cu pensii mici vor primi bani în plus, în două tranșe. Anunțul ministrului Muncii
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 5 zile

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Blajacum 6 zile

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 10 ore

Când începe Postul Paștelui 2026 la ortodocși și catolici. Semnificații, reguli și tradiții
Actualitateacum 19 ore

Spectacol aniversar Lord of the Dance la Cluj-Napoca, în data de 2 aprilie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Avertizare pentru dispozitivele Android, de la Bitdefender: Pericol, din cauza unui nou virus care fură date bancare
Evenimentacum 3 zile

Raed Arafat cere Parlamentului să inițieze un proiect de lege prin care să se interzică accesul minorilor la rețelele sociale
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 21 de minute

Ce înseamnă pentru un angajat faptul că prima zi de concediu medical nu se mai plătește. Măsura, în vigoare de la 1 februarie
Evenimentacum 22 de ore

Ministrul Sănătăţii anunţă schimbarea codurilor de boală. Măsuri după decizia privind neplata primei zile de concediu medical
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 12 ore

”Masă sănătoasă” 2026 în Alba: câți elevi primesc alimente la școală. Programul, derulat în 33 de unități de învățământ din județ
Educațieacum 13 ore

Carduri educaționale 2026: ce sume sunt încărcate pe tichetele sociale pe suport electronic. Peste 620.000 de beneficiari
Mai mult din Educatie