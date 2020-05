Ce reguli trebuie respectate la călătoria cu taxiul: Pasagerii se vor așeza doar pe locurile din spate. Masca, obligatorie

Un medic din Alba a prezentat sâmbătă seara radiografia unui pacient infectat cu COVID-19, care a fost internat și tratat la Spitalul suport din Blaj.

Potrivit medicului specialist Viorel Mada cazul a fost unul ușor spre moderat și pacientul s-a vindecat, însă la spital acesta întâlnit și cazuri mult mai grave. A dat ca exemplul cazul unor soți, internați în același timp, însă din păcate soția a decedat ulterior pe secția ATI.

„Pentru cei care nu cred în existența virusului și în boala COVID și decesele provocate de COVID, fiindcă am văzut că există unii care au dubii în ultima perioadă, vă atașez poza rătăcită prin telefon la o radiografie a unui pacient de la Spitalul Blaj de unde tocmai m-am întors. Am șters numele pacientului ca să păstrez confidențialitatea. Radiografii ca acestea am văzut foarte multe la Spitalul din Blaj, cele mai multe dintre ele chiar mai urâte.

Sigur, cei mai mulți dintre voi nu vă pricepeți la radiografii, dar este ușor să vă dați seama de diferența dintre un plămân și celălat, unul este mai alb (există pneumonie pe acest câmp pulmonar), iar celălalt este mai închis, nuațe de gri și negru, care ne arată că nu este afectat de pneumonie. Diferența e ușor de făcut.

Acesta a fost un caz ușor spre moderat și pacientul a scăpat cu bine, dar am avut și cazuri mult mai grave, de exemplu soț și soție internați în același timp, soția a murit din păcate până la urmă pe secția de ATI”, a transmis medicul specialist Viorel Mada.