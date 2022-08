Ce trebuie să facă fermierii în condiții de secetă. GHID de bune practici agricole, pus la dispoziție de Ministerul Agriculturii

Grupul Romgaz a afişat un profit net mai mare decât dublu, după scumpirile la energie din ultima perioadă.

Practic, vorbim despre în creştere cu 126,62%,după prima jumătate a acestui an, la 1,73 miliarde de lei, potrivit Raportului semestrial transmis vineri Bursei de la Bucureşti.

Profitul net consolidat pe acţiune (EPS) a fost de 4,5 lei.

Veniturile totale raportate de grup au fost mai mari cu 5,35 miliarde lei în SI 2022, înregistrând o creştere de 236,75%.

Cea mai importantă contribuţie la această creştere a avut-o cifra de afaceri din vânzarea gazelor naturale (6,68 miliarde lei în SI 2022 faţă de 1,97 miliarde lei în SI 2021).

O altă contribuţie semnificativă la creşterea veniturilor a fost cea a cifrei de afaceri din vânzarea de energie electrică (498,58 milioane lei în SI 2022 faţă de 42,75 milioane lei în SI 2021).

Potrivit documentului transmis BVB, cheltuielile totale au crescut în SI 2022 cu 309,27%, în principal din cauza majorării cheltuielilor cu redevenţa (+734,01 milioane lei) şi a impozitului pe veniturile suplimentare (+3,46 miliarde lei).

În trimestrul al II-lea al acestui an a fost introdus un impozit pe veniturile suplimentare obţinute din vânzarea de energie electrică, al cărui cuantum a fost de 62,84 milioane lei, precizează compania.

Cota de piaţă a Romgaz pe piaţa livrărilor de gaze interne din România este de 61,44%, cu 10,5% mai mare decât cota deţinută în perioada similară a anului trecut.

Producţia de gaze naturale, realizată în primele şase luni ale anului 2022, a fost de 2,52 miliarde mc, ceea ce înseamnă un declin foarte mic de producţie (0,16%) raportat la producţia înregistrată în semestrul I al anului 2021, precizează sursa citată.

„Nivelul ridicat al producţiei de gaze naturale înregistrat în Semestrul I 2022 a fost influenţat de:

implementarea de măsuri pentru optimizarea exploatării zăcămintelor de gaze naturale; continuarea şi extinderea proiectelor de reabilitare a principalelor zăcăminte mature de gaze;

efectuarea de programe de reparaţii şi intervenţii la sondele cu productivitate scăzută sau inactive;

finalizarea unor lucrări de investiţii pentru extinderea infrastructurii productive şi conectarea de noi sonde la această infrastructură”, se precizează în documentul citat.

Acţionarul majoritar al Romgaz este statul român, cu o participaţie la capitalul social de 70%.

Începând cu data de 12 noiembrie 2013, acţiunile emise de SNGN Romgaz SA sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti.

Totodată, acţiunile societăţii sunt suport pentru certificate globale de depozit (GDR-uri) emise de The Bank of New York Mellon, GDR-uri care se tranzacţionează pe Bursa de Valori Londra.