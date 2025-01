Cea mai mare provocare pentru Benny Adegbuyi, luptătorul de kickbox din Aiud: Competiția Last Heavyweight Standing, în Olanda

Luptătorul de kickbox crescut în Aiud, Benjamin Adegbuyi, va lupta în luna aprilie în cadrul competiției Last Heavyweight Standing ce va avea loc la Rotterdam, Olanda. Benny este cel mai în vârstă sportiv din cadrul turneului la care vor participa unii dintre cei mai buni luptători de pe planetă.

„La 40 de ani, intru în cea mai grea provocare din viața mea: Last Heavyweight Standing, un turneu brutal, cu alți 31 dintre cei mai buni luptători de pe planetă. Sunt cel mai în vârstă din competiție, iar asta îmi amintește în fiecare zi că drumul meu în acest sport este aproape de final.

Dar nu am venit aici să renunț. Am venit să demonstrez că, indiferent de vârstă, de obstacole sau de șansele care nu sunt în favoarea mea, un vis merită să fie urmărit până la capăt. Așa mi-am spus și acum 14 ani, când am urcat pentru prima oară în ring, la 26 de ani. De atunci, a fost o aventură minunată pentru mine în lumea kickboxului.

Știu că nu va fi ușor, așa cum nu a fost nici la precedentele 3 turnee Glory pe care le-am câștigat. Știu că fiecare meci va fi o luptă pe viață și pe moarte, dar simt în inima mea că încă mai pot lupta la cel mai înalt nivel. Asta nu e doar despre mine. Este despre tot ce am construit până acum, despre oamenii care m-au susținut și despre dorința de a arăta că nu e niciodată prea târziu să lupți pentru ceva măreț.

Mulțumesc din suflet celor care cred în mine și care m-au susținut mereu, indiferent de greutăți. Vă port pe toți cu mine în ring. Împreună suntem mai puternici. Hai, România!”, a scris Benny Adegbuyi, pe pagina de Facebook.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News