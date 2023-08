Cele mai fierbinți nopți de august: Temperaturi extreme în Alba și în țară, înregistrate în weekend. Urmează zile și nopți toride

Sfârșitul lunii august este unul fierbinte, cu recorduri de temperaturi și nopți toride. În weekend, maximele au trecut după prânz de 38 de grade C și vor ajunge la 39 C și luni și marți.

Inclusiv în județul Alba, temperaturile au ajuns la 38 de grade. Sâmbătă la prânz, cel mai cald a fost la București Filaret, +38,8 C, în timp ce la Calafat au fost +37,9 C, iar la Giurgiu, +37,5 C.

Alba, sub Cod Portocaliu de caniculă

Întreg județul se află sub Cod Portocaliu de caniculă. Se vor înregistra temperaturi maxime în general de 37-39 de grade, iar minimele se vor situa între 18 și 26 de grade.

Disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

În weekend au fost maxime de peste 35 C în aproape toate regiunile, inclusiv în Transilvania, la Alba Iulia, în timp ce în zona litoralului maximele au fost mai scăzute: doar 27,7 C la Mangalia.

Duminică dimineață cele mai ridicate maxime au fost în Dealurile de Vest: +26,3 C la Dumbrăvița de Codru și +26,1 C la Șiria. În Dobrogea au fost +23,8 C la Sulina și +23,4 C la Mangalia, iar în Moldova au fost +21,8 C la Vaslui și +20,9 C la Bârnova, lângă Iași, la 400 m alt.

La Drăgășani, nu departe de Slatina, minima a fost de +22,2 C, iar la Oravița au fost +23,4 C.

Duminică, temperaturile au trecut după prânz de 37 de grade în Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramureș, Banat și Crișana.

Au fost +38,2 C la Bechet, +38 C la București Filaret, +37,8 la Calafat, +37,6 C la Jimbolia, +37,5 la Supuru de Jos (jud Satu Mare), +38,1 C la Alba Iulia și Sânnicolau Mare și +37,2 C la Săcuieni (Bihor).

