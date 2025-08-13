Comunicat de presă: Dezbatere publică la Sebeș. Se dorește amenajarea unei parcări în cartierul Kogălniceanu

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, aduce la cunoștința cetățenilor organizarea dezbaterii publice pentru documentația tehnico-economică “Amenajare parcări în Cartier Mihail Kogălniceanu, Municipiul Sebeș”- faza S.F.

Dezbaterea publică se desfășoară în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.177/2015 privind aducerea la cunoștință publică a documentațiilor tehnico-economice aferente tuturor investițiilor de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeș. Persoanele interesate sunt invitate să participe la întâlnirea publică și să-și expună punctul de vedere.

Dezbaterea va avea loc în data de 19.08.2025, orele 10.00, la sediul S.P.A.P. Sebeș din str. Viilor, nr.28/

