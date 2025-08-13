Amenzi de 11.000 de lei date de ITM Alba, după controale la firme din județ. Ce nereguli au fost constatate

Inspectorii ITM Alba au dat amenzi de 11.000 de lei și mai multe avertismente după controale la zeci de firme din județ. Neplata orelor suplimentare și neacordarea repausului săptămânal au fost unele dintre neregulile constatate în controale.

În perioada 4 – 8 august, inspectorii de muncă au verificat 37 de angajatori din Alba, cu un total de 1.567 de salariați.

Au fost constatate 77 de deficiențe și aplicate 3 sancțiuni, respectiv 3 amenzi în valoare totală de 7.000 de lei.

Principalele deficienţe constatate în controale:

nu se evidențiază corect timpul lucrat;

nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;

nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;

contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;

neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

dosarele personale sunt incomplete;

nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;

nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlați 19 angajatori. Inspectorii au constatat 31 de deficiențe și au sancționat 5 angajatori cu o amendă de 4.000 de lei și 8 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

