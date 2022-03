”Cerem Guvernului să nu instituie Ministerul Adevărului”. Protest împotriva unei platforme care ar urma să analizeze știrile false

Președintele rus Vladimir Putin a „decapitat” departamentul de informații externe al Serviciului Federal de Securitate, și i-a pus în arest la domiciliu, potrivit surselor unui lui Andrei Soldatov, jurnalist de investigații și expert în serviciile secrete ruse.

„Putin pare să fie cu adevărat nemulțumit de FSB în Ucraina: a atacat Serviciul 5 SOiMS (ramura de informații externe a FSB). Serghei Beseda, șeful Serviciului, și adjunctul său Bolukh, au fost plasați în arest la domiciliu, potrivit surselor mele din interior” , spune Soldatov, pe Twitter.

Potrivit mai multor evaluări occidentale, armata rusă are dificultăți în domeniul informațional în Ucraina, ceea ce creează probleme forțelor de invazie.

